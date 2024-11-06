Был свидетелем казни пленных бойцов ВСУ: 47 ОМБр на Курщине взяла в плен экс-"вагнеровца"

Воины 47 ОМБр взяли в плен российского оккупанта из 155 бригады морской пехоты тихоокеанского флота на территории Курской области. По его словам, он был свидетелем казни украинских защитников.

Об этом сообщила пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Утверждать, что он принимал в этих преступлениях участие, пока нельзя.

"Этот Питкевич имеет довольно долгий боевой опыт. В октябре 2022-го, отбывая наказание в одной из российских колоний, согласился подписать контракт с частной военной компанией "Вагнер". В составе подразделений ЧВК принимал сначала участие в штурмовых действиях населенных пунктов Соледар и Бахмут. В июне 2023 года принимал участие в "походе" на Москву, которую тогда организовал главарь ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении.

В июне 2024 года он подписал новый контракт и поступил на службу в 155 бригаду морской пехоты РФ. В августе, когда бригаду перебросили на Курщину, принимал непосредственное участие в боевых действиях в качестве помощника гранатометчика.

"В конце сентября в районе населенного пункта Глушково стал свидетелем убийства двух украинских военнопленных. По его словам, приказ о казни и дальнейшем отсечении от тел голов отдал командир подразделения. Военнопленный назвал его имя, а также имена бойцов - непосредственных исполнителей этого военного преступления!!!" - добавили в 47 ОМБр.

По данным разведки, сейчас 155 отдельная бригада морской пехоты тихоокеанского флота РФ понесла на Курщине очень существенные потери, из-за чего личный состав части часто покидает боевые позиции и отказывается от выполнения приказов.

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