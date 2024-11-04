С начала полномасштабной войны в Украине погибли 57 журналистов, 45 получили ранения, - Офис генпрокурора
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину погибли 57 журналистов, из них восемь международных. Еще 45 медийщиков получили ранения, среди них - 25 иностранных журналистов.
Об этом во время брифинга рассказал руководитель Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса генпрокурора Алексей Бонюк, сообщает Цензор.НЕТ.
Сейчас в Офисе Генпрокурора открыто 107 производств по военным преступлениям РФ против журналистов.
"С 2022 года у нас добавилась совершенно новая категория - военные преступления против журналистов... Мы имеем 107 производств. Мы фиксируем, что уже погибли 57 журналистов, из них 8 международных журналистов. 45 получили ранения, из которых 25 международных журналистов. 20 журналистов были незаконно задержаны или лишены свободы, один находится в плену, один - пропал без вести. Опять же, это - материал официальных расследований, это то, что сейчас лежит в основе конкретных производств", - сказал чиновник.
Бонюк отметил, что в некоторых делах суд уже вынес приговоры.
"И сейчас у нас уже есть ряд приговоров. У нас есть четыре обвинительных акта в отношении 9 человек в порядке специального производства. Из этих 9 человек осуждены уже три человека - один человек к 9 годам лишения свободы, два человека - к 12 годам лишения свободы", - заявил он.
Ранее Национальный союз журналистов Украины сообщил, что в российских тюрьмах удерживают около 30 украинских журналистов.
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