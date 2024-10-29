РФ удерживает в тюрьмах около 30 украинских журналистов, - НСЖУ

В российских тюрьмах удерживают около 30 украинских журналистов.

Об этом сообщил Национальный союз журналистов Украины в обращении к участникам конференции по четвертому пункту формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц", которая пройдет в Канаде 30-31 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"С сожалением признаем, что международные организации, в том числе международные суды и мировая общественность, бессильны против цинизма агрессора, ничего не сделали для прекращения этого длительного военного преступления, чего требуют государственные органы и общественные организации Украины", - отмечается в заявлении.

По данным НСЖУ, с начала полномасштабного вторжения РФ при исполнении своих служебных обязанностей погибли 18 журналистов. В российских тюрьмах находятся около 30 сотрудников прессы - в частности, Владислав Есипенко, Дмитрий Хилюк, Ирина Левченко, Геннадий Осьмак, Яна Суворова, Ирина Данилович.

"Безосновательно и незаконно, по фальсифицированным делам Россией лишены свободы гражданские журналисты из Крыма Ремзи Бекиров, Дмитрий Штыбликов, Сергей Цыгипа, Владимир Дудка, Алексей Бессарабов, Сейран Салиев, Сервер Мустафаев, Руслан Сулейманов и многие другие", - добавили там.

НСЖУ призвал мировую общественность присоединиться к Формуле мира президента Владимира Зеленского, а также поддержать требования Украины к РФ: обеспечить прозрачность всех дел гражданских пленников, предоставить доступ к заключенным, отменить приговоры фальсифицированных дел, наказать виновных в незаконных репрессиях.

