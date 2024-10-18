Из российского плена освободили правозащитника и журналиста Максима Буткевича, - ZMINA

Из российского плена освободили правозащитника, журналиста, общественного деятеля и военного Максима Буткевича.

Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил Центр прав человека ZMINA со ссылкой на отца Максима Александра Буткевича, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ему позвонили из Координационного штаба и сообщили, что Максима Буткевича вернули в результате обмена военнопленными и он находится на территории Украины.

"Приветствуем соучредителя Центра прав человека ZMINA дома", - говорится в сообщении Центра.

Пока никаких официальных комментариев об обмене военнопленными от украинских властей нет.

Напомним, Максим Буткевич является участником Революции на граните, преподавателем Киево-Могилянской Академии, журналистом, соучредителем ZMINA и Общественного радио, координатором "Ресурсного центра помощи вынужденным переселенцам", участником Комитета солидарности с заложниками Кремля и проекта "Без границ".

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С начала полномасштабного вторжения России он присоединился к войску, а в июне 2022 года попал в плен в Луганской области.

Российские оккупанты вынесли Буткевичу "приговор" по сфабрикованным обвинениям в "жестоком обращении с гражданским населением" и посадили правозащитника на 13 лет.

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