Из российского плена освободили правозащитника и журналиста Максима Буткевича, - ZMINA
Из российского плена освободили правозащитника, журналиста, общественного деятеля и военного Максима Буткевича.
Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил Центр прав человека ZMINA со ссылкой на отца Максима Александра Буткевича, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, ему позвонили из Координационного штаба и сообщили, что Максима Буткевича вернули в результате обмена военнопленными и он находится на территории Украины.
"Приветствуем соучредителя Центра прав человека ZMINA дома", - говорится в сообщении Центра.
Пока никаких официальных комментариев об обмене военнопленными от украинских властей нет.
Напомним, Максим Буткевич является участником Революции на граните, преподавателем Киево-Могилянской Академии, журналистом, соучредителем ZMINA и Общественного радио, координатором "Ресурсного центра помощи вынужденным переселенцам", участником Комитета солидарности с заложниками Кремля и проекта "Без границ".
С начала полномасштабного вторжения России он присоединился к войску, а в июне 2022 года попал в плен в Луганской области.
Российские оккупанты вынесли Буткевичу "приговор" по сфабрикованным обвинениям в "жестоком обращении с гражданским населением" и посадили правозащитника на 13 лет.
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але шкода , що немає жодних офіційних коментарів від влади
про решту наших військовополонених 🙁