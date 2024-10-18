З російського полону звільнили правозахисника і журналіста Максима Буткевича, - ZMINA
З російського полону звільнили правозахисника, журналіста, громадського діяча та військового Максима Буткевича.
Про це у п'ятницю, 18 жовтня, повідомив Центр прав людини ZMINA з посиланням на батька Максима Олександра Буткевича, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, йому зателефонували з Координаційного штаб та повідомили, що Максима Буткевича повернули внаслідок обміну військовополоненими і він перебуває на території України.
"Вітаємо співзасновника Центру прав людини ZMINA вдома", - йдеться у повідомленні Центру.
Наразі жодних офіційних коментарів про обмін військовополоненими від української влади немає.
Нагадаємо, Максим Буткевич є учасником Революції на граніті, викладачем Києво-Могилянської Академії, журналістом, співзасновником ZMINA та Громадського радіо, координатором "Ресурсного центру допомоги вимушеним переселенцям", учасником Комітету солідарності з заручниками Кремля та проєкту "Без кордонів".
Від початку повномасштабного вторгнення Росії він долучився до війська, а у червні 2022 року потрапив у полон в Луганській області.
Російські окупанти винесли Буткевичу "вирок" за сфабрикованими звинуваченнями у "жорстокому поводженні з цивільним населенням" та ув’язнили правозахисника на 13 років.
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але шкода , що немає жодних офіційних коментарів від влади
про решту наших військовополонених 🙁