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З російського полону звільнили правозахисника і журналіста Максима Буткевича, - ZMINA

Україна повернула з полону РФ Максима Буткевича

З російського полону звільнили правозахисника, журналіста, громадського діяча та військового Максима Буткевича.

Про це у п'ятницю, 18 жовтня, повідомив Центр прав людини ZMINA з посиланням на батька Максима  Олександра Буткевича, інформує Цензор.НЕТ. 

За його словами, йому зателефонували з Координаційного штаб та повідомили, що Максима Буткевича повернули внаслідок обміну військовополоненими і він перебуває на території України.

"Вітаємо співзасновника Центру прав людини ZMINA вдома", - йдеться у повідомленні Центру.

Наразі жодних офіційних коментарів про обмін військовополоненими від української влади немає. 

Нагадаємо, Максим Буткевич є учасником Революції на граніті, викладачем Києво-Могилянської Академії, журналістом, співзасновником ZMINA та Громадського радіо, координатором "Ресурсного центру допомоги вимушеним переселенцям", учасником Комітету солідарності з заручниками Кремля та проєкту "Без кордонів".

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії він долучився до війська, а у червні 2022 року потрапив у полон в Луганській області.

Російські окупанти винесли Буткевичу "вирок" за сфабрикованими звинуваченнями у "жорстокому поводженні з цивільним населенням" та ув’язнили правозахисника на 13 років.

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Автор: 

полон (1583) повернення (246) Максим Буткевич (8)


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Добре , що звільнили Буткевича ,
але шкода , що немає жодних офіційних коментарів від влади
про решту наших військовополонених 🙁
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18.10.2024 23:51 Відповісти
95 человек освободили, большинство из Азова, естьтакие кого козломордые на пожизненно 'осудили'.
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19.10.2024 05:20 Відповісти
🙏❤️, бажаю сил і здоров'я , підтримки рідних
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19.10.2024 08:43 Відповісти
 
 