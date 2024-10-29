РФ утримує в тюрмах близько 30 українських журналістів, - НСЖУ

У російських в'язницях утримують близько 30 українських журналістів.

Про це повідомила Національна спілка журналістів України в зверненні до учасників конференції за четвертим пунктом формули миру "Звільнення полонених та депортованих осіб", яка пройде в Канаді 30-31 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"З жалем визнаємо, що міжнародні організації, у тому числі міжнародні суди та світова громадськість, безсилі проти цинізму агресора, нічого не зробили для припинення цього довготривалого військового злочину, чого вимагають державні органи та громадські організації України", - зазначається у заяві.

За даними НСЖУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ під час виконання своїх службових обов’язків загинули 18 журналістів. У російських в'язницях перебувають близько 30 співробітників преси – зокрема, Владислав Єсипенко, Дмитро Хілюк, Ірина Левченко, Геннадій Осьмак, Яна Суворова, Ірина Данилович.

"Безпідставно і незаконно, у фальсифікованих справах Росією позбавлені волі громадянські журналісти з Криму Ремзі Бекіров, Дмитро Штибліков, Сергій Цигіпа, Володимир Дудка, Олексій Бессарабов, Сейран Салієв, Сервер Мустафаєв, Руслан Сулейманов та багато інших", - додали там.

НСЖУ закликала світову громадськість приєднатися до Формули миру президента Володимира Зеленського, а також підтримати вимоги України до РФ: забезпечити прозорість усіх справ цивільних бранців, надати доступ до ув’язнених, скасувати вироки фальсифікованих справ, покарати винних у незаконних репресіях.

