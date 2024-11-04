З початку повномасштабної війни в Україні загинули 57 журналістів, 45 зазнали поранень, - Офіс генпрокурора

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні загинули 57 журналістів, з них вісім міжнародних. Ще 45 медійників дістали поранення, серед них - 25 іноземних журналістів.

Про це під час брифінгу розповів керівник Департаменту кримінально-правової політики й захисту інвестицій Офісу генпрокурора Олексій Бонюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі в Офісі Генпрокурора відкрито 107 проваджень щодо воєнних злочинів РФ проти журналістів.

"З 2022 року в нас додалася абсолютно нова категорія – воєнні злочини проти журналістів... Ми маємо 107 проваджень. Ми фіксуємо, що вже загинули 57 журналістів, з них 8 міжнародних журналістів. 45 отримали поранення, з яких 25 міжнародних журналістів. 20 журналістів були незаконно затримані або позбавлені волі, один перебуває в полоні, один – зник безвісти. Знову ж таки, це - матеріал офіційних розслідувань, це те, що зараз лежить в основі конкретних проваджень", - сказав посадовець.

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Бонюк зазначив, що в деяких справах суд уже виніс вироки.

"І зараз у нас вже є низка вироків. У нас є чотири обвинувальні акти стосовно 9 осіб в порядку спеціального провадження. З цих. 9 осіб засуджено вже три особи - одну особу до 9 років позбавлення волі, двох осіб – до 12 років позбавлення волі", - заявив він.

Раніше Національна спілка журналістів України повідомила, що у російських в'язницях утримують близько 30 українських журналістів.

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