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Новини Війна
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Був свідком страти полонених бійців ЗСУ: 47 ОМБр на Курщині взяла в полон екс-"вагнерівця"

Воїни 47 ОМБр взяли в полон російського окупанта із 155 бригади морської піхоти тихоокеанського флоту на території Курщини. За його словами, він був свідком страти українських захисників.

Про це повідомила пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.

47 ОМБр взяла в полон рашиста, який був свідком страти українських воїнів

Стверджувати, що він брав у цих злочинах участь, наразі не можна.

"Цей Піткевич має доволі довгий бойовий досвід. У жовтні 2022-го, відбуваючи покарання в одній з російських колоній, погодився підписати контракт з приватною військовою компанією "Вагнер". У складі підрозділів ПВК брав спочатку участь у штурмових діях населених пунктів Соледар та Бахмут. У червні 2023 року приймав участь у "поході" на Москву, яку тоді організував ватажок ПВК "Вагнер", - йдеться в повідомленні.

У червні 2024 року він підписав новий контракт і вступив на службу до 155 бригади морської піхоти РФ. У серпні, коли бригаду перекинули на Курщину, брав безпосередню участь у бойових діях як помічник гранатометника.

"Наприкінці вересня в районі населеного пункту Глушкове став свідком вбивства двох українських військовополонених. За його словами, наказ про страту і подальше відтинання від тіл голів віддав командир підрозділу. Військовополонений назвав його ім’я, а також імена бійців – безпосередніх виконавців цього військового злочину!!!" - додали у 47 ОМБр.

За даними розвідки, зараз 155 окрема бригада морської піхоти тихоокеанського флоту РФ зазнала на Курщині дуже суттєвих втрат, через що особовий склад частини часто залишає бойові позицій і відмовляється від виконання наказів.

Також читайте: З початку повномасштабної війни в Україні загинули 57 журналістів, 45 зазнали поранень, - Офіс генпрокурора

Автор: 

військовополонені (1016) воєнні злочини (1891) 47 окрема механізована бригада (274)


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Топ коментарі
+11
хороший касап-дохлий касап!
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06.11.2024 16:43 Відповісти
+11
Назвал имена только мы никому не скажем? Чтобы никто етих тварей не преследовал?
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06.11.2024 17:11 Відповісти
+9
Цензор. Шо у Вас то "брав участь" то "приймав участь" ? Правильно - "брав участь".
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06.11.2024 16:48 Відповісти
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хороший касап-дохлий касап!
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06.11.2024 16:43 Відповісти
Казламордий.
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06.11.2024 16:45 Відповісти
Цензор. Шо у Вас то "брав участь" то "приймав участь" ? Правильно - "брав участь".
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06.11.2024 16:48 Відповісти
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06.11.2024 16:53 Відповісти
Який свідок ? Воно і розстрілювало .
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06.11.2024 16:59 Відповісти
Назвал имена только мы никому не скажем? Чтобы никто етих тварей не преследовал?
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06.11.2024 17:11 Відповісти
Якщо це так то його треба приберегти для Гааги. Бо кацапня зробе все, щоб свідків не було.
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06.11.2024 17:30 Відповісти
Гарантовано, що цього вагнерівця, або вб'ють, або обміняють в першу чергу(а вб'ють вже потім). Як обміняні були Александров і Цемах.
_______________
Зєлю геть. Вибори
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06.11.2024 17:56 Відповісти
Треба всіх цих "свідків злочинів" гнати на поліграф, та з'ясовувать їх участь у вбивствах та знущаннях над українцями. Якщо вбивали полонених та цивільних - на обмін не пускать.
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06.11.2024 18:05 Відповісти
Відповідно до КК України такі дії кваліфікуються як співучасть. І те, що воно говорить, що типу просто стояло в сторонці... пфф... це кацап, а не людина. Хтось йому вірить?
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06.11.2024 19:49 Відповісти
Єрмак і Зеля вже поспішають його обміняти, щоб він не дав свідчення в суді і іноземним журналістам
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06.11.2024 20:08 Відповісти
он просто свидетель и никого не убиват. верим.
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07.11.2024 01:59 Відповісти
в полон не беріть цих піторів живими... Обіцяли не брати...
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07.11.2024 08:31 Відповісти
 
 