Був свідком страти полонених бійців ЗСУ: 47 ОМБр на Курщині взяла в полон екс-"вагнерівця"

Воїни 47 ОМБр взяли в полон російського окупанта із 155 бригади морської піхоти тихоокеанського флоту на території Курщини. За його словами, він був свідком страти українських захисників.

Про це повідомила пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Стверджувати, що він брав у цих злочинах участь, наразі не можна.

"Цей Піткевич має доволі довгий бойовий досвід. У жовтні 2022-го, відбуваючи покарання в одній з російських колоній, погодився підписати контракт з приватною військовою компанією "Вагнер". У складі підрозділів ПВК брав спочатку участь у штурмових діях населених пунктів Соледар та Бахмут. У червні 2023 року приймав участь у "поході" на Москву, яку тоді організував ватажок ПВК "Вагнер", - йдеться в повідомленні.

У червні 2024 року він підписав новий контракт і вступив на службу до 155 бригади морської піхоти РФ. У серпні, коли бригаду перекинули на Курщину, брав безпосередню участь у бойових діях як помічник гранатометника.

"Наприкінці вересня в районі населеного пункту Глушкове став свідком вбивства двох українських військовополонених. За його словами, наказ про страту і подальше відтинання від тіл голів віддав командир підрозділу. Військовополонений назвав його ім’я, а також імена бійців – безпосередніх виконавців цього військового злочину!!!" - додали у 47 ОМБр.

За даними розвідки, зараз 155 окрема бригада морської піхоти тихоокеанського флоту РФ зазнала на Курщині дуже суттєвих втрат, через що особовий склад частини часто залишає бойові позицій і відмовляється від виконання наказів.

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