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Новини Війна
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Сили оборони відбили 5 російських атак на Новоіванівку, що на Курщині, - DeepState

ЗСУ зупиняють російські штурми на Курщині

11 листопада Сили оборони відбили 5 ворожих "накатів" на село Новоіванівка в Курській області РФ.

Про це пишуть осінтери DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Надзвичайно важкий день був біля села Новоіванівка, де ворог відразу 5 разів намагався заскочити в село та його околиці. В сумі було задіяно 29 одиниць ОВТ. Перші три накати були по 7 ОВТ, решта два по 4 ОВТ", - зазначають аналітики.

За їх інформацією, було знищено щонайменше 18 ОВТ з 29.

Дивіться: Сили оборони стримують 50 тисяч особового складу армії окупанта в Курській області, - Зеленський. ВIДЕО

У DeepState зазначають, що кількість мертвих та поранених росіян порахувати важко, але число може сягати до 300 осіб. 

"Звісно, якась частин засіла в посадках або врятувалася втечею. У підарів сьогодні точно був чорний день. Кацап не полишає спроб здобути хоч якийсь тактичний успіх на Курщині. Значну роль у відбитті атак грає стійкість та досвід підрозділів, які здійснюють оборону", - резюмують осінтери.

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Автор: 

Курськ (1103)


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бачив бачив але щоб 82 мм в сраку без підриву рузге зольдат зловив не бачив
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12.11.2024 01:14 Відповісти
Лежить і боїться перднути якщо ще залишився "дух".
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12.11.2024 08:56 Відповісти
На Курському напрямку 47-ма окрема механізована бригада ЗСУ продовжує активні дії на території рашки.
Вчора окупантам вдалось просунутись і зачепитись за північні околиці Новоіванівки. Але вже сьогодні 47 бригада вибила окупантів і знову взяла під повний контроль Новоіванівку.
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12.11.2024 01:16 Відповісти
 
 