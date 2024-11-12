Сили оборони відбили 5 російських атак на Новоіванівку, що на Курщині, - DeepState

11 листопада Сили оборони відбили 5 ворожих "накатів" на село Новоіванівка в Курській області РФ.

Про це пишуть осінтери DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Надзвичайно важкий день був біля села Новоіванівка, де ворог відразу 5 разів намагався заскочити в село та його околиці. В сумі було задіяно 29 одиниць ОВТ. Перші три накати були по 7 ОВТ, решта два по 4 ОВТ", - зазначають аналітики.

За їх інформацією, було знищено щонайменше 18 ОВТ з 29.

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У DeepState зазначають, що кількість мертвих та поранених росіян порахувати важко, але число може сягати до 300 осіб.

"Звісно, якась частин засіла в посадках або врятувалася втечею. У підарів сьогодні точно був чорний день. Кацап не полишає спроб здобути хоч якийсь тактичний успіх на Курщині. Значну роль у відбитті атак грає стійкість та досвід підрозділів, які здійснюють оборону", - резюмують осінтери.

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