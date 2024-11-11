Сили оборони стримують 50 тисяч особового складу армії окупанта в Курській області, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що в Курській області РФ знаходиться 50 тисяч ворожих військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Детальна доповідь Головкома Сирського. Фронт, передусім це наш Курахівський напрямок, інші напрямки також на Донеччині. Уважно – щодо Курської операції.

Там наші хлопці стримують достатньо значне угруповування російських військ – 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території. Дуже цінуємо хоробрість усіх наших воїнів, кожного підрозділу, який задіяний у цих боях.

Також хочу відзначити всі наші сили, які завдають ударів по російським базам, логістиці, тилам. Удари наших сил по російських арсеналах знизили кількість артилерії, яку застосовує окупант, і це помітно на фронті. Саме тому ми потребуємо далекобійних рішень від партнерів – від Америки, від Британії, від Німеччини. Це те, що життєво необхідно. Чим далі можуть бити наявні в нас ракети, наші дрони, тим менше реальної бойової сили буде в Росії", - підкреслив Зеленський.

Читайте: Зеленський відзначив державними нагородами 857 військових, 472 із них - посмертно