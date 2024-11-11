Сили оборони стримують 50 тисяч особового складу армії окупанта в Курській області, - Зеленський. ВIДЕО
У вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що в Курській області РФ знаходиться 50 тисяч ворожих військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Детальна доповідь Головкома Сирського. Фронт, передусім це наш Курахівський напрямок, інші напрямки також на Донеччині. Уважно – щодо Курської операції.
Там наші хлопці стримують достатньо значне угруповування російських військ – 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території. Дуже цінуємо хоробрість усіх наших воїнів, кожного підрозділу, який задіяний у цих боях.
Також хочу відзначити всі наші сили, які завдають ударів по російським базам, логістиці, тилам. Удари наших сил по російських арсеналах знизили кількість артилерії, яку застосовує окупант, і це помітно на фронті. Саме тому ми потребуємо далекобійних рішень від партнерів – від Америки, від Британії, від Німеччини. Це те, що життєво необхідно. Чим далі можуть бити наявні в нас ракети, наші дрони, тим менше реальної бойової сили буде в Росії", - підкреслив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Коротко про подальший розвиток ситуації зі Стерненком та Сирським: клоун проти воїна, і воїн тут - не той, хто в погонах.
Наразі всі інновації в армію приносять цивільні / мобілізовані цивільні, тоді як керуючі кадрові лише заважають, сприймають цивільних як другосортних і прямо шкодять тупими рішеннями та небажанням змінюватися. Уособленням відсталого, мстивого та впертого рабовласника є наш Головнокомандувач ЗСУ, який, по суті, працює на ворога.
Шлях до перемоги можливий лише за умови перетворення ЗСУ на ******* корпорацію з потужною аналітичною складовою, де ефективність кожного елемента прораховується, цінується життя громадянина, знято бар'єр між цивільним та військовим. ЗСУ мають стати «корпорацією національного спротиву» - тим, що 90% кадрових полковників і генералів не лише не здатні створити, а й навіть усвідомити.
За повної агресивної відсутності бажання у генералів управлінську та кадрову революцію міг би здійснити Президент, але його зволікання з рішеннями обертає маховик історії проти нас. Щодня.
Хай усіх порестріляє
В результаті своє просрали, а чуже прийдеться повернути (якщо не просрати теж).
Краще б звільняли Південь!
Можливо таки існує договорняк здати Південь і Донбас рашенфашистам в додаток до Криму. Все логічно - сухопутний шлях в Крим, забезпечення Криму ресурсами( вода, електроенергія, продукти).
Все як замовив рашист. Крим - чудова військова база рашенфашистів і повний контроль над Чорним морем.