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Новини Відео
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Сили оборони стримують 50 тисяч особового складу армії окупанта в Курській області, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що в Курській області РФ знаходиться 50 тисяч ворожих військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Детальна доповідь Головкома Сирського. Фронт, передусім це наш Курахівський напрямок, інші напрямки також на Донеччині. Уважно – щодо Курської операції.

Там наші хлопці стримують достатньо значне угруповування російських військ – 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території. Дуже цінуємо хоробрість усіх наших воїнів, кожного підрозділу, який задіяний у цих боях.

Також хочу відзначити всі наші сили, які завдають ударів по російським базам, логістиці, тилам. Удари наших сил по російських арсеналах знизили кількість артилерії, яку застосовує окупант, і це помітно на фронті. Саме тому ми потребуємо далекобійних рішень від партнерів – від Америки, від Британії, від Німеччини. Це те, що життєво необхідно. Чим далі можуть бити наявні в нас ракети, наші дрони, тим менше реальної бойової сили буде в Росії", - підкреслив Зеленський.

Читайте: Зеленський відзначив державними нагородами 857 військових, 472 із них - посмертно

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) звернення (603) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+17
та запусти вже татарова на Бєлгородщіну
Хай усіх порестріляє
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11.11.2024 19:55
+16
Стратег фіговий....а на Донбасі людей не вистарчає....Вони спеціально сили розпорошують щоб довести до катастрофи та капітуляцію підписати
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11.11.2024 19:53
+11
Ой дебіл...вали вже ж посади...
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11.11.2024 20:00
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Стратег фіговий....а на Донбасі людей не вистарчає....Вони спеціально сили розпорошують щоб довести до катастрофи та капітуляцію підписати
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11.11.2024 19:53 Відповісти
ТГ Мар'яна Безугла
Коротко про подальший розвиток ситуації зі Стерненком та Сирським: клоун проти воїна, і воїн тут - не той, хто в погонах.

Наразі всі інновації в армію приносять цивільні / мобілізовані цивільні, тоді як керуючі кадрові лише заважають, сприймають цивільних як другосортних і прямо шкодять тупими рішеннями та небажанням змінюватися. Уособленням відсталого, мстивого та впертого рабовласника є наш Головнокомандувач ЗСУ, який, по суті, працює на ворога.

Шлях до перемоги можливий лише за умови перетворення ЗСУ на ******* корпорацію з потужною аналітичною складовою, де ефективність кожного елемента прораховується, цінується життя громадянина, знято бар'єр між цивільним та військовим. ЗСУ мають стати «корпорацією національного спротиву» - тим, що 90% кадрових полковників і генералів не лише не здатні створити, а й навіть усвідомити.

За повної агресивної відсутності бажання у генералів управлінську та кадрову революцію міг би здійснити Президент, але його зволікання з рішеннями обертає маховик історії проти нас. Щодня.
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11.11.2024 20:27 Відповісти
Безглузда-рот єрмака.Тобто-вона ворог.
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11.11.2024 20:29 Відповісти
А сирський жопа ермака тому він-друг
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11.11.2024 20:31 Відповісти
Я згадував сирського?Безглузда-ворог.Вона дезу розповсюджує.
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11.11.2024 20:33 Відповісти
А хто просирає людей і території теж Безугла?
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11.11.2024 20:35 Відповісти
Вона працює на тих хто просирає
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11.11.2024 23:00 Відповісти
Вона зливний бачок влади. Офіційний неофіційний голос зе. Вона друг української влади і ворог українського народу.
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11.11.2024 20:59 Відповісти
Ой, мля. Таладна... Там стримують, а тут насипають: Нікополь - 4. Миколаїв - 5. Херсон - 3. Запоріжжя - 2. І це тільки тих, кого знайшли з цивільних тут, куди летить уся та погань.
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11.11.2024 19:53 Відповісти
та запусти вже татарова на Бєлгородщіну
Хай усіх порестріляє
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11.11.2024 19:55 Відповісти
Ой дебіл...вали вже ж посади...
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11.11.2024 20:00 Відповісти
Ти вже пиз@ів ,що кацапи перекинуть війська з Донеччини ,стратєг хрєнов.
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11.11.2024 20:07 Відповісти
Від цего її..ла ригати хочеться
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11.11.2024 20:12 Відповісти
Боже! Коли ж це "камлання" закінчиться!
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11.11.2024 20:12 Відповісти
Коли вже буде передоз
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11.11.2024 20:23 Відповісти
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11.11.2024 21:34 Відповісти
Активная линия фронта была около 1 тыс. км, в курской добавилось еще около 300 км.
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11.11.2024 20:48 Відповісти
Зате на Донбасі тримувати нема чим.

В результаті своє просрали, а чуже прийдеться повернути (якщо не просрати теж).
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11.11.2024 20:50 Відповісти
Такое,хочет доказать,что не зря.
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11.11.2024 21:25 Відповісти
Напад на Курську обл. дурна й безглузда афера. От тільки мета цієї афера хитра й незрозуміла.
Краще б звільняли Південь!
Можливо таки існує договорняк здати Південь і Донбас рашенфашистам в додаток до Криму. Все логічно - сухопутний шлях в Крим, забезпечення Криму ресурсами( вода, електроенергія, продукти).
Все як замовив рашист. Крим - чудова військова база рашенфашистів і повний контроль над Чорним морем.
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11.11.2024 21:30 Відповісти
Лапша кожен вечір вмісто шашликів
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11.11.2024 21:33 Відповісти
вмісто??..пздц..
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11.11.2024 21:35 Відповісти
Що ти, гундосне чмо, радуєшся? Їм резерви є? Оборонні споруди для їх евакуації в Сумській готові? Логісти ка з постачанням налаштована, і працює? Бо по всім пунктам питання і питання. І не з тилу, а з передка!
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11.11.2024 21:38 Відповісти
ух ти як жвавенько! а що там на курахівському напрямку? жвавенько зливаємо? при чому і в прямому сенсі також!
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11.11.2024 21:40 Відповісти
І одразу питання: СКІЛЬКИ НАШИХ ВІЙСЬК, КАЦАПИ ЗДЕРЖУЮТЬ НА КУРЩИНІ?
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12.11.2024 08:17 Відповісти
 
 