Силы обороны сдерживают 50 тысяч личного состава армии оккупанта в Курской области, - Зеленский. ВИДЕО
В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Курской области РФ находится 50 тысяч вражеских военных.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Подробный доклад Главкома Сырского. Фронт, прежде всего - это наше Кураховское направление, другие направления также в Донецкой области. Внимательно - относительно Курской операции.
Там наши ребята сдерживают достаточно значительную группировку российских войск - 50 тысяч личного состава армии оккупанта, которые благодаря Курской операции не могут быть направлены на другие направления ударов России на нашей территории. Очень ценим храбрость всех наших воинов, каждого подразделения, которое задействовано в этих боях.
Также хочу отметить все наши силы, которые наносят удары по российским базам, логистике, тылам. Удары наших сил по российским арсеналам снизили количество артиллерии, которую применяет оккупант, и это заметно на фронте. Именно поэтому мы нуждаемся в дальнобойных решениях от партнеров - от Америки, от Британии, от Германии. Это то, что жизненно необходимо. Чем дальше могут бить имеющиеся у нас ракеты, наши дроны, тем меньше реальной боевой силы будет у России", - подчеркнул Зеленский.
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Коротко про подальший розвиток ситуації зі Стерненком та Сирським: клоун проти воїна, і воїн тут - не той, хто в погонах.
Наразі всі інновації в армію приносять цивільні / мобілізовані цивільні, тоді як керуючі кадрові лише заважають, сприймають цивільних як другосортних і прямо шкодять тупими рішеннями та небажанням змінюватися. Уособленням відсталого, мстивого та впертого рабовласника є наш Головнокомандувач ЗСУ, який, по суті, працює на ворога.
Шлях до перемоги можливий лише за умови перетворення ЗСУ на ******* корпорацію з потужною аналітичною складовою, де ефективність кожного елемента прораховується, цінується життя громадянина, знято бар'єр між цивільним та військовим. ЗСУ мають стати «корпорацією національного спротиву» - тим, що 90% кадрових полковників і генералів не лише не здатні створити, а й навіть усвідомити.
За повної агресивної відсутності бажання у генералів управлінську та кадрову революцію міг би здійснити Президент, але його зволікання з рішеннями обертає маховик історії проти нас. Щодня.
Хай усіх порестріляє
В результаті своє просрали, а чуже прийдеться повернути (якщо не просрати теж).
Краще б звільняли Південь!
Можливо таки існує договорняк здати Південь і Донбас рашенфашистам в додаток до Криму. Все логічно - сухопутний шлях в Крим, забезпечення Криму ресурсами( вода, електроенергія, продукти).
Все як замовив рашист. Крим - чудова військова база рашенфашистів і повний контроль над Чорним морем.