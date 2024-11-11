РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4185 посетителей онлайн
Новости Видео
3 075 25

Силы обороны сдерживают 50 тысяч личного состава армии оккупанта в Курской области, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Курской области РФ находится 50 тысяч вражеских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Подробный доклад Главкома Сырского. Фронт, прежде всего - это наше Кураховское направление, другие направления также в Донецкой области. Внимательно - относительно Курской операции.

Там наши ребята сдерживают достаточно значительную группировку российских войск - 50 тысяч личного состава армии оккупанта, которые благодаря Курской операции не могут быть направлены на другие направления ударов России на нашей территории. Очень ценим храбрость всех наших воинов, каждого подразделения, которое задействовано в этих боях.

Также хочу отметить все наши силы, которые наносят удары по российским базам, логистике, тылам. Удары наших сил по российским арсеналам снизили количество артиллерии, которую применяет оккупант, и это заметно на фронте. Именно поэтому мы нуждаемся в дальнобойных решениях от партнеров - от Америки, от Британии, от Германии. Это то, что жизненно необходимо. Чем дальше могут бить имеющиеся у нас ракеты, наши дроны, тем меньше реальной боевой силы будет у России", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Зеленский отметил государственными наградами 857 военных, 472 из них – посмертно

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) обращение (747) Курск (1097)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
та запусти вже татарова на Бєлгородщіну
Хай усіх порестріляє
показать весь комментарий
11.11.2024 19:55
+16
Стратег фіговий....а на Донбасі людей не вистарчає....Вони спеціально сили розпорошують щоб довести до катастрофи та капітуляцію підписати
показать весь комментарий
11.11.2024 19:53
+11
Ой дебіл...вали вже ж посади...
показать весь комментарий
11.11.2024 20:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стратег фіговий....а на Донбасі людей не вистарчає....Вони спеціально сили розпорошують щоб довести до катастрофи та капітуляцію підписати
показать весь комментарий
11.11.2024 19:53 Ответить
ТГ Мар'яна Безугла
Коротко про подальший розвиток ситуації зі Стерненком та Сирським: клоун проти воїна, і воїн тут - не той, хто в погонах.

Наразі всі інновації в армію приносять цивільні / мобілізовані цивільні, тоді як керуючі кадрові лише заважають, сприймають цивільних як другосортних і прямо шкодять тупими рішеннями та небажанням змінюватися. Уособленням відсталого, мстивого та впертого рабовласника є наш Головнокомандувач ЗСУ, який, по суті, працює на ворога.

Шлях до перемоги можливий лише за умови перетворення ЗСУ на ******* корпорацію з потужною аналітичною складовою, де ефективність кожного елемента прораховується, цінується життя громадянина, знято бар'єр між цивільним та військовим. ЗСУ мають стати «корпорацією національного спротиву» - тим, що 90% кадрових полковників і генералів не лише не здатні створити, а й навіть усвідомити.

За повної агресивної відсутності бажання у генералів управлінську та кадрову революцію міг би здійснити Президент, але його зволікання з рішеннями обертає маховик історії проти нас. Щодня.
показать весь комментарий
11.11.2024 20:27 Ответить
Безглузда-рот єрмака.Тобто-вона ворог.
показать весь комментарий
11.11.2024 20:29 Ответить
А сирський жопа ермака тому він-друг
показать весь комментарий
11.11.2024 20:31 Ответить
Я згадував сирського?Безглузда-ворог.Вона дезу розповсюджує.
показать весь комментарий
11.11.2024 20:33 Ответить
А хто просирає людей і території теж Безугла?
показать весь комментарий
11.11.2024 20:35 Ответить
Вона працює на тих хто просирає
показать весь комментарий
11.11.2024 23:00 Ответить
Вона зливний бачок влади. Офіційний неофіційний голос зе. Вона друг української влади і ворог українського народу.
показать весь комментарий
11.11.2024 20:59 Ответить
Ой, мля. Таладна... Там стримують, а тут насипають: Нікополь - 4. Миколаїв - 5. Херсон - 3. Запоріжжя - 2. І це тільки тих, кого знайшли з цивільних тут, куди летить уся та погань.
показать весь комментарий
11.11.2024 19:53 Ответить
та запусти вже татарова на Бєлгородщіну
Хай усіх порестріляє
показать весь комментарий
11.11.2024 19:55 Ответить
Ой дебіл...вали вже ж посади...
показать весь комментарий
11.11.2024 20:00 Ответить
Ти вже пиз@ів ,що кацапи перекинуть війська з Донеччини ,стратєг хрєнов.
показать весь комментарий
11.11.2024 20:07 Ответить
Від цего її..ла ригати хочеться
показать весь комментарий
11.11.2024 20:12 Ответить
Боже! Коли ж це "камлання" закінчиться!
показать весь комментарий
11.11.2024 20:12 Ответить
Коли вже буде передоз
показать весь комментарий
11.11.2024 20:23 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2024 21:34 Ответить
Активная линия фронта была около 1 тыс. км, в курской добавилось еще около 300 км.
показать весь комментарий
11.11.2024 20:48 Ответить
Зате на Донбасі тримувати нема чим.

В результаті своє просрали, а чуже прийдеться повернути (якщо не просрати теж).
показать весь комментарий
11.11.2024 20:50 Ответить
Такое,хочет доказать,что не зря.
показать весь комментарий
11.11.2024 21:25 Ответить
Напад на Курську обл. дурна й безглузда афера. От тільки мета цієї афера хитра й незрозуміла.
Краще б звільняли Південь!
Можливо таки існує договорняк здати Південь і Донбас рашенфашистам в додаток до Криму. Все логічно - сухопутний шлях в Крим, забезпечення Криму ресурсами( вода, електроенергія, продукти).
Все як замовив рашист. Крим - чудова військова база рашенфашистів і повний контроль над Чорним морем.
показать весь комментарий
11.11.2024 21:30 Ответить
Лапша кожен вечір вмісто шашликів
показать весь комментарий
11.11.2024 21:33 Ответить
вмісто??..пздц..
показать весь комментарий
11.11.2024 21:35 Ответить
Що ти, гундосне чмо, радуєшся? Їм резерви є? Оборонні споруди для їх евакуації в Сумській готові? Логісти ка з постачанням налаштована, і працює? Бо по всім пунктам питання і питання. І не з тилу, а з передка!
показать весь комментарий
11.11.2024 21:38 Ответить
ух ти як жвавенько! а що там на курахівському напрямку? жвавенько зливаємо? при чому і в прямому сенсі також!
показать весь комментарий
11.11.2024 21:40 Ответить
І одразу питання: СКІЛЬКИ НАШИХ ВІЙСЬК, КАЦАПИ ЗДЕРЖУЮТЬ НА КУРЩИНІ?
показать весь комментарий
12.11.2024 08:17 Ответить
 
 