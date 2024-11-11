Силы обороны сдерживают 50 тысяч личного состава армии оккупанта в Курской области, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Курской области РФ находится 50 тысяч вражеских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Подробный доклад Главкома Сырского. Фронт, прежде всего - это наше Кураховское направление, другие направления также в Донецкой области. Внимательно - относительно Курской операции.

Там наши ребята сдерживают достаточно значительную группировку российских войск - 50 тысяч личного состава армии оккупанта, которые благодаря Курской операции не могут быть направлены на другие направления ударов России на нашей территории. Очень ценим храбрость всех наших воинов, каждого подразделения, которое задействовано в этих боях.

Также хочу отметить все наши силы, которые наносят удары по российским базам, логистике, тылам. Удары наших сил по российским арсеналам снизили количество артиллерии, которую применяет оккупант, и это заметно на фронте. Именно поэтому мы нуждаемся в дальнобойных решениях от партнеров - от Америки, от Британии, от Германии. Это то, что жизненно необходимо. Чем дальше могут бить имеющиеся у нас ракеты, наши дроны, тем меньше реальной боевой силы будет у России", - подчеркнул Зеленский.

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