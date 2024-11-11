Зеленский отметил государственными наградами 857 военных, 472 из них – посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 857 защитников нашей страны, 472 из них - награждены посмертно.
Соответствующие указы №759/2024 и №760/2024 обнародованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Награды присвоены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.
Военнослужащие получили ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и "За мужество", медали "За воинскую службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".
С перечнем награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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