РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8471 посетитель онлайн
Новости Фото
1 156 9

Зеленский отметил государственными наградами воинов инженерных войск. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с воинами инженерных войск, поздравил их с профессиональным праздником и отметил государственными наградами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"Вы выполняете одно из важнейших дел в этой войне - готовите для наших войск и поле боя, и позиции. Готовите для надежности защиты и для результата наших активных действий. Украине нужны ваш профессионализм, ваша храбрость", - сказал на встрече Зеленский.

Также президент отметил военных государственными наградами. "Золотую Звезду" Героя Украины получил старший сержант Владислав Плаксивый. Благодаря инженерным заграждениям, которые он в составе подразделения устанавливал, только в течение четырех месяцев 2022 года было уничтожено более 20 единиц бронетехники. В этом году в августе Владислав Плаксивый под плотным огнем проделал проходы в минно-взрывных заграждениях первой линии обороны врага в Курской области. Он принимал активное участие в рейдах и уличных стрелковых боях на Курщине, получил ранение в результате авиационного удара оккупантов.

Володимир Зеленський нагородив воїнів інженерних військ

Зеленский также отметил военнослужащих инженерных войск орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, "За мужество" II и III степеней, медалью "Защитнику Отечества".

Смотрите также: Зеленский в Ужгороде посетил раненых воинов и отметил их государственными наградами. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) награда (1821)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тіх яких вже в окопи загнав?
показать весь комментарий
04.11.2024 20:16 Ответить
Надо бы вот так одется было бы (типа воин)
показать весь комментарий
04.11.2024 20:20 Ответить
А в нас все ще є інженерні війська?
А чого ж тоді хлопці кажуть, що оборонних ліній ніфіга немає, а якщо навіть є, то вони абсолютно непригодні для оборонних дій?
Може ліпше таки передати їх під керівництво бригад, щоби вони будували саме там, і так, як це треба бійцям?
показать весь комментарий
04.11.2024 20:24 Ответить
А це точно хлопцi таке кажуть? Усi?
показать весь комментарий
04.11.2024 23:49 Ответить
https://espreso.tv/poglyad-vlada-provalila-budivnitstvo-oboronnikh-sporud Читай, якщо вмієш!
показать весь комментарий
05.11.2024 01:32 Ответить
твои сколько украли у инженерных войск?
показать весь комментарий
04.11.2024 20:38 Ответить
Хлопці мінують, а Zеля розміновує
показать весь комментарий
04.11.2024 21:27 Ответить
 
 