Зеленский отметил государственными наградами воинов инженерных войск. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с воинами инженерных войск, поздравил их с профессиональным праздником и отметил государственными наградами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"Вы выполняете одно из важнейших дел в этой войне - готовите для наших войск и поле боя, и позиции. Готовите для надежности защиты и для результата наших активных действий. Украине нужны ваш профессионализм, ваша храбрость", - сказал на встрече Зеленский.

Также президент отметил военных государственными наградами. "Золотую Звезду" Героя Украины получил старший сержант Владислав Плаксивый. Благодаря инженерным заграждениям, которые он в составе подразделения устанавливал, только в течение четырех месяцев 2022 года было уничтожено более 20 единиц бронетехники. В этом году в августе Владислав Плаксивый под плотным огнем проделал проходы в минно-взрывных заграждениях первой линии обороны врага в Курской области. Он принимал активное участие в рейдах и уличных стрелковых боях на Курщине, получил ранение в результате авиационного удара оккупантов.

Зеленский также отметил военнослужащих инженерных войск орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, "За мужество" II и III степеней, медалью "Защитнику Отечества".

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