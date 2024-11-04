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Зеленський відзначив державними нагородами воїнів інженерних військ. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами інженерних військ, привітав їх із професійним святом і відзначив державними нагородами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"Ви виконуєте одну з найважливіших справ у цій війні – готуєте для наших військ і поле бою, і позиції. Готуєте для надійності захисту й для результату наших активних дій. Україні потрібні ваша фаховість, ваша хоробрість", - сказав на зустрічі Зеленський.

Також президент відзначив військових державними нагородами. "Золоту Зірку" Героя України отримав старший сержант Владислав Плаксивий. Завдяки інженерним загородженням, які він у складі підрозділу встановлював, лише впродовж чотирьох місяців 2022 року було знищено понад 20 одиниць бронетехніки. Цьогоріч у серпні Владислав Плаксивий під щільним вогнем проробив проходи у мінно-вибухових загородженнях першої лінії оборони ворога в Курській області. Він брав активну участь у рейдах і вуличних стрілецьких боях на Курщині, дістав поранення внаслідок авіаційного удару окупантів.

Володимир Зеленський нагородив воїнів інженерних військ

Зеленський також відзначив військовослужбовців інженерних військ орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів, медаллю "Захиснику Вітчизни".

Також читайте: Зеленський в Ужгороді відвідав поранених воїнів і відзначив їх державними нагородами. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) нагорода (1283)


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тіх яких вже в окопи загнав?
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04.11.2024 20:16 Відповісти
Надо бы вот так одется было бы (типа воин)
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04.11.2024 20:20 Відповісти
А в нас все ще є інженерні війська?
А чого ж тоді хлопці кажуть, що оборонних ліній ніфіга немає, а якщо навіть є, то вони абсолютно непригодні для оборонних дій?
Може ліпше таки передати їх під керівництво бригад, щоби вони будували саме там, і так, як це треба бійцям?
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04.11.2024 20:24 Відповісти
А це точно хлопцi таке кажуть? Усi?
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04.11.2024 23:49 Відповісти
https://espreso.tv/poglyad-vlada-provalila-budivnitstvo-oboronnikh-sporud Читай, якщо вмієш!
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05.11.2024 01:32 Відповісти
твои сколько украли у инженерных войск?
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04.11.2024 20:38 Відповісти
Хлопці мінують, а Zеля розміновує
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04.11.2024 21:27 Відповісти
 
 