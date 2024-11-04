Зеленський відзначив державними нагородами воїнів інженерних військ. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами інженерних військ, привітав їх із професійним святом і відзначив державними нагородами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"Ви виконуєте одну з найважливіших справ у цій війні – готуєте для наших військ і поле бою, і позиції. Готуєте для надійності захисту й для результату наших активних дій. Україні потрібні ваша фаховість, ваша хоробрість", - сказав на зустрічі Зеленський.

Також президент відзначив військових державними нагородами. "Золоту Зірку" Героя України отримав старший сержант Владислав Плаксивий. Завдяки інженерним загородженням, які він у складі підрозділу встановлював, лише впродовж чотирьох місяців 2022 року було знищено понад 20 одиниць бронетехніки. Цьогоріч у серпні Владислав Плаксивий під щільним вогнем проробив проходи у мінно-вибухових загородженнях першої лінії оборони ворога в Курській області. Він брав активну участь у рейдах і вуличних стрілецьких боях на Курщині, дістав поранення внаслідок авіаційного удару окупантів.

Зеленський також відзначив військовослужбовців інженерних військ орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів, медаллю "Захиснику Вітчизни".

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