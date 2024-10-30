Зеленський в Ужгороді відвідав поранених воїнів і відзначив їх державними нагородами. ФОТО
В Ужгороді президент України Володимир Зеленський відвідав клінічний центр, де українські військові проходять реабілітацію після поранень, яких зазнали в боях на Донеччині, Харківщині та в Курській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Президент поспілкувався з воїнами та відзначив їх державними нагородами: орденами "За мужність" ІІІ ступеня, медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".
