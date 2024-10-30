УКР
Зеленський в Ужгороді відвідав поранених воїнів і відзначив їх державними нагородами. ФОТО

В Ужгороді президент України Володимир Зеленський відвідав клінічний центр, де українські військові проходять реабілітацію після поранень, яких зазнали в боях на Донеччині, Харківщині та в Курській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент поспілкувався з воїнами та відзначив їх державними нагородами: орденами "За мужність" ІІІ ступеня, медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

Зеленський в Ужгороді відвідав поранених та вручив нагороди
Також читайте: Зеленський зустрівся з воїнами ТрО та відзначив їх державними нагородами: капітану Юрію Жуковцю присвоєно звання Героя України. ФОТОрепортаж

Зеленський Володимир (25578) нагорода (1314) Ужгород (353) Закарпатська область (2166)
+5
І ніхто не плюнув цій гнилі в морду?!
31.10.2024 02:20 Відповісти
+3
ми від нього не дочекаємось і він ніколи не заявить ні цим пораненим, ні всьому народу "я устал, я ухожу".
Чи в його варіанті (як він обіцяв) "https://www.dsnews.ua/politics/zelenskiy-obeshchaet-uyti-esli-ne-spravitsya-18042019215500 я не справился, ухожу "
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/18/7212664/ Зеленский заявил в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1". "Не справлюсь, уйду. Поэтому иду на пять лет", - сказал Зеленский .
30.10.2024 23:52 Відповісти
+3
Геть ішака!
31.10.2024 07:13 Відповісти
ми від нього не дочекаємось і він ніколи не заявить ні цим пораненим, ні всьому народу "я устал, я ухожу".
Чи в його варіанті (як він обіцяв) "https://www.dsnews.ua/politics/zelenskiy-obeshchaet-uyti-esli-ne-spravitsya-18042019215500 я не справился, ухожу "
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/18/7212664/ Зеленский заявил в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1". "Не справлюсь, уйду. Поэтому иду на пять лет", - сказал Зеленский .
30.10.2024 23:52 Відповісти
30.10.2024 23:54 Відповісти
Можливо Польщі буде дозволено збивати російські ракети над Україною - The Hill: конгресмени США попросили Байдена надати відповідний дозвіл.
Якщо так, це буде початком встановлення безполітної зони над Україною.

31.10.2024 00:32 Відповісти
Поляки як умову їх допомоги для старту скажуть українцям офіційно засудити Бандеру і Коновальця посмертно на Гаазькому трибуналі, а потім каятися за Волинську різню.
31.10.2024 00:49 Відповісти
І ніхто не плюнув цій гнилі в морду?!
31.10.2024 02:20 Відповісти
Нарколига наводить свинособачи ракети...
31.10.2024 05:03 Відповісти
В Ужгороді - це потужно.
31.10.2024 06:31 Відповісти
Геть ішака!
31.10.2024 07:13 Відповісти
А чого на роялі не збацав? Було б корисніше.
31.10.2024 07:37 Відповісти
А не міг би Потужний в Селідово відвідати кинутих під ворога хворих українців і потиснути їм руки, привезти допомогу, ну хоча б ті шашлики, які обіцяв до 2022 року? По дорозі назад заїхати в місто Покровськ, мешканці якого віддали за нього за 90% голосів, заспокоїти, що нападу на місто не буде, що то брешуть американці, перевірити стан доріг і котельні перед зимою і вручити нагороди наших захисникам. Там 100% є поранені і чекають на допомогу держави.
31.10.2024 08:44 Відповісти
 
 