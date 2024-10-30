РУС
Зеленский в Ужгороде посетил раненых воинов и отметил их государственными наградами. ФОТО

В Ужгороде президент Украины Владимир Зеленский посетил клинический центр, где украинские военные проходят реабилитацию после ранений, полученных в боях в Донецкой, Харьковской и в Курской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент пообщался с воинами и отметил их государственными наградами: орденами "За мужество" III степени, медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Зеленський в Ужгороді відвідав поранених та вручив нагороди
Зеленський в Ужгороді відвідав поранених та вручив нагороди
Зеленський в Ужгороді відвідав поранених та вручив нагороди
Зеленський в Ужгороді відвідав поранених та вручив нагороди
Зеленський в Ужгороді відвідав поранених та вручив нагороди

Читайте также: Украина получила только 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс США, - Зеленский

Зеленский Владимир (21993) награда (1851) Ужгород (442) Закарпатская область (2684)
+5
І ніхто не плюнув цій гнилі в морду?!
31.10.2024 02:20 Ответить
31.10.2024 02:20 Ответить
+3
ми від нього не дочекаємось і він ніколи не заявить ні цим пораненим, ні всьому народу "я устал, я ухожу".
Чи в його варіанті (як він обіцяв) "https://www.dsnews.ua/politics/zelenskiy-obeshchaet-uyti-esli-ne-spravitsya-18042019215500 я не справился, ухожу "
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/18/7212664/ Зеленский заявил в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1". "Не справлюсь, уйду. Поэтому иду на пять лет", - сказал Зеленский .
30.10.2024 23:52 Ответить
30.10.2024 23:52 Ответить
+3
Геть ішака!
31.10.2024 07:13 Ответить
31.10.2024 07:13 Ответить
ми від нього не дочекаємось і він ніколи не заявить ні цим пораненим, ні всьому народу "я устал, я ухожу".
Чи в його варіанті (як він обіцяв) "https://www.dsnews.ua/politics/zelenskiy-obeshchaet-uyti-esli-ne-spravitsya-18042019215500 я не справился, ухожу "
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/18/7212664/ Зеленский заявил в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1". "Не справлюсь, уйду. Поэтому иду на пять лет", - сказал Зеленский .
30.10.2024 23:52 Ответить
30.10.2024 23:52 Ответить
30.10.2024 23:54 Ответить
30.10.2024 23:54 Ответить
Можливо Польщі буде дозволено збивати російські ракети над Україною - The Hill: конгресмени США попросили Байдена надати відповідний дозвіл.
Якщо так, це буде початком встановлення безполітної зони над Україною.

31.10.2024 00:32 Ответить
31.10.2024 00:32 Ответить
Поляки як умову їх допомоги для старту скажуть українцям офіційно засудити Бандеру і Коновальця посмертно на Гаазькому трибуналі, а потім каятися за Волинську різню.
31.10.2024 00:49 Ответить
31.10.2024 00:49 Ответить
І ніхто не плюнув цій гнилі в морду?!
31.10.2024 02:20 Ответить
31.10.2024 02:20 Ответить
Нарколига наводить свинособачи ракети...
31.10.2024 05:03 Ответить
31.10.2024 05:03 Ответить
В Ужгороді - це потужно.
31.10.2024 06:31 Ответить
31.10.2024 06:31 Ответить
Геть ішака!
31.10.2024 07:13 Ответить
31.10.2024 07:13 Ответить
А чого на роялі не збацав? Було б корисніше.
31.10.2024 07:37 Ответить
31.10.2024 07:37 Ответить
А не міг би Потужний в Селідово відвідати кинутих під ворога хворих українців і потиснути їм руки, привезти допомогу, ну хоча б ті шашлики, які обіцяв до 2022 року? По дорозі назад заїхати в місто Покровськ, мешканці якого віддали за нього за 90% голосів, заспокоїти, що нападу на місто не буде, що то брешуть американці, перевірити стан доріг і котельні перед зимою і вручити нагороди наших захисникам. Там 100% є поранені і чекають на допомогу держави.
31.10.2024 08:44 Ответить
31.10.2024 08:44 Ответить
 
 