Зеленский в Ужгороде посетил раненых воинов и отметил их государственными наградами. ФОТО
В Ужгороде президент Украины Владимир Зеленский посетил клинический центр, где украинские военные проходят реабилитацию после ранений, полученных в боях в Донецкой, Харьковской и в Курской областях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент пообщался с воинами и отметил их государственными наградами: орденами "За мужество" III степени, медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".
Топ комментарии
+5 Светлана Круп
показать весь комментарий31.10.2024 02:20 Ответить Ссылка
+3 _ Moore
показать весь комментарий30.10.2024 23:52 Ответить Ссылка
+3 Олексій Гедз #501597
показать весь комментарий31.10.2024 07:13 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи в його варіанті (як він обіцяв) "https://www.dsnews.ua/politics/zelenskiy-obeshchaet-uyti-esli-ne-spravitsya-18042019215500 я не справился, ухожу "
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/18/7212664/ Зеленский заявил в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1". "Не справлюсь, уйду. Поэтому иду на пять лет", - сказал Зеленский .
Якщо так, це буде початком встановлення безполітної зони над Україною.