Зеленский в Ужгороде посетил раненых воинов и отметил их государственными наградами. ФОТО

В Ужгороде президент Украины Владимир Зеленский посетил клинический центр, где украинские военные проходят реабилитацию после ранений, полученных в боях в Донецкой, Харьковской и в Курской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент пообщался с воинами и отметил их государственными наградами: орденами "За мужество" III степени, медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".











Читайте также: Украина получила только 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс США, - Зеленский