Зеленський відзначив державними нагородами 857 військових, 472 із них - посмертно
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 857 захисників нашої країни, 472 з них - нагороджені посмертно.
Відповідні укази №759/2024 та №760/2024 оприлюднені на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.
Військовослужбовці отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність", медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".
Із переліком нагороджених можна ознайомитись за посиланням.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль