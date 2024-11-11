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Зеленський відзначив державними нагородами 857 військових, 472 із них - посмертно

Зеленський нагородив ще 857 військових

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 857 захисників нашої країни, 472 з них - нагороджені посмертно.

Відповідні укази №759/2024 та №760/2024 оприлюднені на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Військовослужбовці отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність", медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".

Із переліком нагороджених можна ознайомитись за посиланням.

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Зеленський Володимир (23683) нагорода (1258) військовослужбовці (4706)


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