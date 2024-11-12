Силы обороны отразили 5 российских атак на Новоивановку, что на Курщине, - DeepState
11 ноября Силы обороны отбили 5 вражеских "накатов" на село Новоивановка в Курской области РФ.
Об этом пишут осинтеры DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Чрезвычайно тяжелый день был возле села Новоивановка, где враг сразу 5 раз пытался заскочить в село и его окрестности. В сумме было задействовано 29 единиц ВВТ. Первые три наката были по 7 ВВТ, остальные два по 4 ВВТ", - отмечают аналитики.
По их информации, было уничтожено не менее 18 ВВТ из 29.
В DeepState отмечают, что количество мертвых и раненых россиян посчитать трудно, но число может достигать до 300 человек.
"Естественно, какая-то часть засела в посадках или спаслась бегством. У пидаров сегодня точно был черный день. Кацап не оставляет попыток получить хоть какой-то тактический успех на Курщине. Значительную роль в отражении атак играет устойчивость и опыт подразделений, осуществляющих оборону", - резюмируют осинтеры.
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