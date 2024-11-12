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Новости Война
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Силы обороны отразили 5 российских атак на Новоивановку, что на Курщине, - DeepState

ЗСУ зупиняють російські штурми на Курщині

11 ноября Силы обороны отбили 5 вражеских "накатов" на село Новоивановка в Курской области РФ.

Об этом пишут осинтеры DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Чрезвычайно тяжелый день был возле села Новоивановка, где враг сразу 5 раз пытался заскочить в село и его окрестности. В сумме было задействовано 29 единиц ВВТ. Первые три наката были по 7 ВВТ, остальные два по 4 ВВТ", - отмечают аналитики.

По их информации, было уничтожено не менее 18 ВВТ из 29.

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В DeepState отмечают, что количество мертвых и раненых россиян посчитать трудно, но число может достигать до 300 человек.

"Естественно, какая-то часть засела в посадках или спаслась бегством. У пидаров сегодня точно был черный день. Кацап не оставляет попыток получить хоть какой-то тактический успех на Курщине. Значительную роль в отражении атак играет устойчивость и опыт подразделений, осуществляющих оборону", - резюмируют осинтеры.

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Автор: 

Курск (1074)


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бачив бачив але щоб 82 мм в сраку без підриву рузге зольдат зловив не бачив
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12.11.2024 01:14 Ответить
Лежить і боїться перднути якщо ще залишився "дух".
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12.11.2024 08:56 Ответить
На Курському напрямку 47-ма окрема механізована бригада ЗСУ продовжує активні дії на території рашки.
Вчора окупантам вдалось просунутись і зачепитись за північні околиці Новоіванівки. Але вже сьогодні 47 бригада вибила окупантів і знову взяла під повний контроль Новоіванівку.
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12.11.2024 01:16 Ответить
 
 