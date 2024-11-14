На юге враг ведет активные штурмовые действия на Времевском направлении, - Силы обороны юга

На Времевском направлении враг для поддержки штурмов использует неуправляемые авиационные ракеты, дроны-камикадзе и бронетехнику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"Враг проводит, во-первых, авиационную разведку, применяя беспилотные летательные аппараты. Применяет эти же дроны для того, чтобы поддерживать с воздуха действия своей штурмовой пехоты, а также, относительно штурмовой и армейской авиации, в этих штурмах действует именно авиация. Например, за минувшие сутки штурмовая и армейская авиация выпустила более 40 неуправляемых авиационных ракет, поддерживая штурмовые действия своей пехоты", - сказал он.

По его словам, на юге противник продолжает задействовать ракетные удары и удары дронами-камикадзе по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Также за сутки было зафиксировано до 350 вражеских ударов дронами-камикадзе.

"Около 300 обстрелов ежесуточно из различных артиллерийских систем. Ежедневно у нас есть и ракетные удары, и удары авиационные с применением управляемых авиационных бомб и неуправляемых авиационных ракет. А также у нас продолжаются штурмы на некоторых направлениях, в частности, на Времевском, Ореховском и Приднепровском, где враг пытается взять под контроль островную зону Днепра", - добавил спикер.

Он отметил, что оккупанты продолжают вести активные штурмовые действия на Времевском направлении, задействуя бронетехнику для того, чтобы как можно ближе подвести к позициям Сил обороны группу штурмовой пехоты, которая затем десантируется и пытается вклиниться, после чего идут группы закрепления. Также Волошин отметил, что к этим штурмам враг отнесся более серьезно чем к мясным штурмам, которые были на других направлениях фронта.

На днях стало известно, что российские войска в ближайшее время могут начать наземные штурмы на юге Запорожской области, они могут начаться "со дня на день".

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