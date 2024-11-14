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Новости Война
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Оккупантам не удалось войти в Купянск. Ильинка - под контролем ВСУ, - Генштаб

Росіянам не вдалося зайти до Куп’янська: заява Генштабу

В Генштабе ВСУ сообщили, что российским оккупантам не удалось войти в Купянск на Харьковщине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил спикер Генштаба Андрей Ковалев.

"Все атаки российских оккупантов на этом направлении успешно отбиты. Российским захватчикам не удалось войти в Купянск. Город - под контролем Вооруженных сил Украины", - отметил он.

Спикер рассказал, что 13 ноября 2024 года, начиная с 14:30, российские оккупанты предприняли попытку прорвать оборону украинских войск на Купянском направлении. Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. В целом враг задействовал около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77.

Также читайте: РФ пытается расширить наступление на Купянском направлении. Вчера уничтожены 2 бронегруппы россиян, зашедших на окраины Купянска, - заместитель командира батальона "Ахіллес" Маляревич

"Следует отметить, что часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных сил Украины. Это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением", - подчеркнул он.

По словам Ковалева, умелыми и решительными действиями подразделения Сил обороны Украины остановили продвижение врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.

"Все атаки врага на этом направлении успешно отбиты. После неудачных атак, понеся потери в живой силе, российские захватчики ни во второй половине дня 13 ноября, ни утром 14 ноября не пытались повторить штурмы. Просим доверять исключительно официальным и верифицированным источникам, в частности сообщениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - добавил он.

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В то же время Стратком ВСУ заявил, что информация об оккупации населенного пункта Ильинка не соответствует действительности.

"Купянск - полностью под контролем Сил обороны Украины. Населенный пункт Ильинка Донецкой области также находится под украинским контролем. В его окрестностях постоянно продолжаются бои с врагом, но наши подразделения крепко держат позиции", - отметили там.

Напомним, вчера, 13 ноября, в Генштабе ВСУ заявили, что днем российская армия попыталась прорвать оборону украинских сил на Купянском направлении, часть из них была одета в форму ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты попытались прорвать оборону на Купянском направлении, часть из них была одета в форму ВСУ, - Генштаб

Автор: 

Харьковщина (5577) Донецкая область (9570) боевые действия (3985) Купянск (619)


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Топ комментарии
+8
Тільки от та частина,котра тобі так подобається,була надрукована ще вранці,а пізніше спростована діями ВСУ,тобто таки добили погань.
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14.11.2024 12:43
+5
Главное, чтобы вечером не появилось сообщение "что оккупантам, все таки, удалось зайти в Купянск"
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14.11.2024 13:12
+4
І не надрукував вже нажаль постійну тезу від DeepState, що брехня нас всіх занепастить...
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14.11.2024 12:22
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"...знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили... " - інша частина не знищена і закріплюється (цей текст ГШ не надрукував...)
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14.11.2024 12:12 Ответить
І не надрукував вже нажаль постійну тезу від DeepState, що брехня нас всіх занепастить...
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14.11.2024 12:22 Ответить
Сам бачив?
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14.11.2024 12:22 Ответить
здогадався - із трьох раз....
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14.11.2024 12:24 Ответить
Тільки от та частина,котра тобі так подобається,була надрукована ще вранці,а пізніше спростована діями ВСУ,тобто таки добили погань.
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14.11.2024 12:43 Ответить
Главное, чтобы вечером не появилось сообщение "что оккупантам, все таки, удалось зайти в Купянск"
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14.11.2024 13:12 Ответить
Зайдуть. Така тенденція майже на всій лінії боєзіткнення.
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14.11.2024 13:50 Ответить
Як завжди, спочатку ворог не пройшов, а потім цей нп не мав ніякого згачення , мешканці - ждуни і т.д.
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14.11.2024 15:34 Ответить
а шо були усі передумови для того щоби увійшли? це і про харків з дінпром можна написать...
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14.11.2024 18:23 Ответить
Іншими словами, Куп'янськ гарантовано втрачено. А як гигикали зе і зелебобіки, як Залужного зняли: застій на фронті бачте...
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14.11.2024 20:34 Ответить
Це не штурм і не прорив оборони . Це просто нікого з наших підрозділів на шляху у русні не було . !
Вона проїхала 5 км по дорозі аж до Куп'янська не зустрівши наших військ . Це пц . Як таке може бути - це в голові не вкладається .
І знову ніхто з офіцерні не буде покараний .
.
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14.11.2024 23:31 Ответить
Це не дорога а залізниця. Чому нікого не було? Вони і зараз там.
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14.11.2024 23:35 Ответить
Дорога вздовж залізниці . Штурмова група пересувалась на бронетехніці . Заїхали прямо на околиці Куп'янська . Одна броня з першої колони правда була знищена , а інші проїхали і були знищені вже в самому Куп'янську . Тобто ніяких наших позицій і сил , які б зав'язали бій на їхньому шляху - не було . Ще й дорога була не замінована . Військові говорять про зраду командування .
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15.11.2024 00:06 Ответить
Те, що ти зараз описуєш, я пройшов своїм пішком, і знаю що там, де там, і хто там. Хочеш теж сам перевірити? Можу сказати до кого звернутися.
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15.11.2024 11:37 Ответить
Та і що ? Я й без тебе знаю куди треба звернутися .
В тебе є як спростувати мої слова то спростовуй . А як нема то - нема про що й розмовляти .
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15.11.2024 12:16 Ответить
Спростувати що??? Твої марення? Чи тобі розповісти де яка СПха, хто її тримає, і що вона прикриває? А це тобі навіщо?
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15.11.2024 15:35 Ответить
То якого х.я тобі від мене треба ? Нема більш до кого до..тись ?
Вас тут таких "воєнів" розвелось - повен інтернет . Я - та я , я танки гриз як барбарис , медалі відрами давали я не брав ... і тд. Тим хто воює - їм не до балаканини на Цензорі .
Сиди вже мовчки на своєму дивані та не звезди .
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15.11.2024 18:25 Ответить
Якого? Бо ти підар. СПха, з якої я вийшов, за 700 метрів від мокрого мосту, а ти, гнізда, щось просторікуєш. Зараз там двоє бійців з мого екіпажу, а ти, бидло, про якусь зраду пистиш,
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15.11.2024 22:36 Ответить
Звичайно до Купянська не зайшли, він на правому березі Осколу, а от Купянськ-Вузловий - на лівому, і там вздовж залізниці, повз очисні, зі сторони Синьківки, Курилівки - не все так однозначно....
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14.11.2024 23:33 Ответить
 
 