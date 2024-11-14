Оккупантам не удалось войти в Купянск. Ильинка - под контролем ВСУ, - Генштаб
В Генштабе ВСУ сообщили, что российским оккупантам не удалось войти в Купянск на Харьковщине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил спикер Генштаба Андрей Ковалев.
"Все атаки российских оккупантов на этом направлении успешно отбиты. Российским захватчикам не удалось войти в Купянск. Город - под контролем Вооруженных сил Украины", - отметил он.
Спикер рассказал, что 13 ноября 2024 года, начиная с 14:30, российские оккупанты предприняли попытку прорвать оборону украинских войск на Купянском направлении. Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. В целом враг задействовал около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77.
"Следует отметить, что часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных сил Украины. Это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением", - подчеркнул он.
По словам Ковалева, умелыми и решительными действиями подразделения Сил обороны Украины остановили продвижение врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.
"Все атаки врага на этом направлении успешно отбиты. После неудачных атак, понеся потери в живой силе, российские захватчики ни во второй половине дня 13 ноября, ни утром 14 ноября не пытались повторить штурмы. Просим доверять исключительно официальным и верифицированным источникам, в частности сообщениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - добавил он.
В то же время Стратком ВСУ заявил, что информация об оккупации населенного пункта Ильинка не соответствует действительности.
"Купянск - полностью под контролем Сил обороны Украины. Населенный пункт Ильинка Донецкой области также находится под украинским контролем. В его окрестностях постоянно продолжаются бои с врагом, но наши подразделения крепко держат позиции", - отметили там.
Напомним, вчера, 13 ноября, в Генштабе ВСУ заявили, что днем российская армия попыталась прорвать оборону украинских сил на Купянском направлении, часть из них была одета в форму ВСУ.
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Вона проїхала 5 км по дорозі аж до Куп'янська не зустрівши наших військ . Це пц . Як таке може бути - це в голові не вкладається .
І знову ніхто з офіцерні не буде покараний .
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В тебе є як спростувати мої слова то спростовуй . А як нема то - нема про що й розмовляти .
Вас тут таких "воєнів" розвелось - повен інтернет . Я - та я , я танки гриз як барбарис , медалі відрами давали я не брав ... і тд. Тим хто воює - їм не до балаканини на Цензорі .
Сиди вже мовчки на своєму дивані та не звезди .