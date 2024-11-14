Колонна российской бронетехники прорвалась в Купянск, - DeepState. ВИДЕО

Российский десант на бронетехнике сумел доехать до Купянска.

Об этом сообщает паблик DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня после обеда две колонны вражеской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск к трассе на Сватово. Первая - в составе 2 МТ-ЛБ, БМП и танка, точный состав второй неизвестен, потому что они двигались уже когда стемнело.

Одна МТ-ЛБ была подбита в лесу. Другой МТ-ЛБ удалось беспрепятственно доехать в район улицы Сватовской, погулять, и когда они выехали на улицу Некрасова, она была подбита. Из нее высыпалось полтора десятка пидаров, разбежавшихся по домам. Танк удалось подбить на этой же улице севернее. Благодаря усилиям БПАК 116-й ОМБр, 14-й ОМБр и смежников удалось уничтожить часть десанта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, враг знал о своем "успехе", поэтому пытался выслать подкрепление, которое также было разбито.

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