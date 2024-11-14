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Новости Война
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Колонна российской бронетехники прорвалась в Купянск, - DeepState. ВИДЕО

Российский десант на бронетехнике сумел доехать до Купянска.

Об этом сообщает паблик DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня после обеда две колонны вражеской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск к трассе на Сватово. Первая - в составе 2 МТ-ЛБ, БМП и танка, точный состав второй неизвестен, потому что они двигались уже когда стемнело.

Одна МТ-ЛБ была подбита в лесу. Другой МТ-ЛБ удалось беспрепятственно доехать в район улицы Сватовской, погулять, и когда они выехали на улицу Некрасова, она была подбита. Из нее высыпалось полтора десятка пидаров, разбежавшихся по домам. Танк удалось подбить на этой же улице севернее. Благодаря усилиям БПАК 116-й ОМБр, 14-й ОМБр и смежников удалось уничтожить часть десанта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, враг знал о своем "успехе", поэтому пытался выслать подкрепление, которое также было разбито.

Читайте также: Оккупанты попытались прорвать оборону на Купянском направлении, часть из них была одета в форму ВСУ, - Генштаб

Автор: 

Харьковщина (5577) Купянск (619)


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Топ комментарии
+39
Лайк за загальний настрій, але на Херсон не нахрюкуйте

Пішли коктейлями Молотова на танки. В Херсоні російські окупанти вбили людей в парку
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/v-hersoni-v-buzkovomu-parku-rosiyani-vbili-zahisnikiv-iz-kokteylyami-molotova-50221470.html

Переважна більшість захоплених міст це пройоби влади по організації оборони. Тижні два прошло від початку війни, прогулявся в Києві горами, навіть блокпостів не було. Коли масово написали про це в коментах і про їжаки з корупційного кутника епіцентрівського мабуть 20мм, то вже поставили на всіх горах укріплення і їжаки з рельс. В 2014 татари в Криму просили дати їм зброю для опору, не дали, просто принципово. Каховці просто не дали зброю, нікому. І такого дуже багато. Більше того, нормальний закон про зброю відсутній до сьогодні.
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14.11.2024 01:41
+33
там готують наві вистави до нових виборів.
Минулий раз "на ура" зайшов дует ***** по фортепіано. Щось придумають і на нові вибори.
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14.11.2024 00:29
+32
Вова вже готується до виборів ,
покидьок🙁
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14.11.2024 00:46
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Мое негодуе! Квартал фкурсе?
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14.11.2024 00:26 Ответить
там готують наві вистави до нових виборів.
Минулий раз "на ура" зайшов дует ***** по фортепіано. Щось придумають і на нові вибори.
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14.11.2024 00:29 Ответить
Нiхт, дует складно превзайтi!
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14.11.2024 00:34 Ответить
зроблять тріо а може й квартет
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14.11.2024 05:33 Ответить
Так вони й грали там учотирьох. Ви напевно не бачили це відео, а тільки чули про нього.
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14.11.2024 06:48 Ответить
Бог милував
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14.11.2024 06:52 Ответить
Хтось заграє на сопілці, вставленій в дупу?
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14.11.2024 01:24 Ответить
а пан шалунішка
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14.11.2024 05:34 Ответить
на шкіряній флейті
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14.11.2024 08:54 Ответить
...вставленій в дупу?
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15.11.2024 01:31 Ответить
ось так - буде здано Куп'янськ, ***** оголосить "референдум" по всій Харківській області, отримає "позитивний" результат і запише всю Харківську область до свого мордору.
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14.11.2024 00:28 Ответить
Не, Харківська йому не по зубах.
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14.11.2024 00:33 Ответить
Не з того краю ХУ почав воювати. Треба било з Тернопiля.
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14.11.2024 00:38 Ответить
не буде ніякого референдуму, кацапні просто потрібен цей логістичний вузол "купянськ вузловий".
трампівські "території в обмін на мир" близько, отже потрібно урвати максимум.
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14.11.2024 00:34 Ответить
***** нужен Харьков чтобы провозгласить его новой столицей Украины. К тому же Харьков ето большой военнопромышленный центр. Харьков и Одесса с коридором на приднестровье и полным отрезанием Украины от Черного моря, (а значит безопасность от украинских морских дронов)ето минимум которое ***** собирается добиться.
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14.11.2024 00:57 Ответить
не варто ось так,я відал те відео з Херсону,де повній лес людей загібліх ,якіх русня вбіла з кулеметов ...воні вішлі маючі ліше молотовкоктейль ...за Украіну.
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14.11.2024 01:33 Ответить
Не лише з одними коктейлями. Подивіться відео в інтернеті. У людей з тероборони були автомати калашникова та навіть декілька рпг. Просто чи досвіду в обороні не було, чи просто напросто їх задавили силою(технікою) кацапи.
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14.11.2024 09:11 Ответить
У них був невеличкий шанс тільки якщо б їм вдалося влаштувати засідку на кацапів - але сталось навпаки, бо командир місцевої ТРО виявився
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14.11.2024 10:18 Ответить
...кацапським агентом, що направив людей у парк та здав кацапам їхнє місце розташування.

PS Цензор запарив обрізати пости.
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14.11.2024 10:19 Ответить
Лайк за загальний настрій, але на Херсон не нахрюкуйте

Пішли коктейлями Молотова на танки. В Херсоні російські окупанти вбили людей в парку
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/v-hersoni-v-buzkovomu-parku-rosiyani-vbili-zahisnikiv-iz-kokteylyami-molotova-50221470.html

Переважна більшість захоплених міст це пройоби влади по організації оборони. Тижні два прошло від початку війни, прогулявся в Києві горами, навіть блокпостів не було. Коли масово написали про це в коментах і про їжаки з корупційного кутника епіцентрівського мабуть 20мм, то вже поставили на всіх горах укріплення і їжаки з рельс. В 2014 татари в Криму просили дати їм зброю для опору, не дали, просто принципово. Каховці просто не дали зброю, нікому. І такого дуже багато. Більше того, нормальний закон про зброю відсутній до сьогодні.
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14.11.2024 01:41 Ответить
Nick.
Авакян сказав : Обивателю зброя не потрібна. Його захищає МВС та СБУ!
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14.11.2024 03:05 Ответить
зараз не до закону, є можливість - зброю треба придбати та у схроні зарити у мастилі...
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14.11.2024 05:37 Ответить
одна ремарка - не пройоби ..а СВІДОМІ дії зелених покидьків по здачі України
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14.11.2024 09:55 Ответить
Треба йти в ЗСУ. Коли прийдуть орки, з вас з коктейлями Молотова не буде ніякого толку.
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14.11.2024 03:30 Ответить
Хто ти воїн?? Як там в Маямі?
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14.11.2024 05:39 Ответить
Все в ЗСУ не смогут. Государство треснет на раздаче военных билетов.
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14.11.2024 06:33 Ответить
Так за вами навпаки ганяються, щоб зброю дати, а ви тікаєте
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14.11.2024 08:27 Ответить
За нами гоняются, чтобы какой-то дядя (и не факт что проукраинский) отдал нам очередной глупый приказ потоптаться на минах или отбить калашом КАБ в курской области.

Не путать с защитой СВОЕГО дома.
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14.11.2024 08:31 Ответить
Ти такий розумний, аж страшно... Значить всі хто на фронті лохи, а ти вумний?
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14.11.2024 13:59 Ответить
Не потрібно за всіх(!!!) херсонців таке писати. Чоловік моєї сестри зараз воює, пішов добровольцем. Херсон був вже окупований орками, то він і ще двоє хлопців «ккабаньєвоми тропами» добралися до Кривого Ріга…..
Був у жовтні 2022 поранений. Після «лікування» пішов далі воювати. Зараз на донецькому напрямку
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14.11.2024 07:08 Ответить
Коли називаєш місто то Кривий Ріг, а коли вказуєш куди то до Кривого Рогу треба писати. Коли ви вже навчитесь?
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14.11.2024 14:02 Ответить
Дякую. Наступного разу обовʼязково напишу правильно
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14.11.2024 18:11 Ответить
і шо
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14.11.2024 05:35 Ответить
Приізжай зі США, і захищай. Можеш і напарників з Польщі і Канади забрати. Ви такі патріоти на форумі- ні шагу назад.
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14.11.2024 05:37 Ответить
Саме так. Після окупації Куп'янська вже запланований ;референдум;.
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14.11.2024 06:25 Ответить
Вова вже відверто похерів оборону
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14.11.2024 00:30 Ответить
Вова вже готується до виборів ,
покидьок🙁
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14.11.2024 00:46 Ответить
Найдурніше те, що зелебобіки думають, що у 2025 році переговорна позиція буде сильніша ніж зараз. А у 2026 сильніша за 2025...Притому, що самі кажуть, що військовим чином не можна завершити цю війну. Надія на Трампа, що він як слід зробить художню різьбу по звилинам "травневим шашличникам".
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14.11.2024 00:33 Ответить
Всратий, чим воювати будеш, коли 90% зброї йде ззовні? Потугами одного українського бюджету на 2025р. виділено 55 млрд. грн. на виробництво зброї. Щоб ти зрозумів - це приблизно стільки вартує виготовити 500 тис 155-мм снарядів.
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14.11.2024 01:25 Ответить
Під@ри кацапські отримали по зубах - це добре 😡
нашим Воїнам подяка і респект 👍🏼🙏🏼❤️
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14.11.2024 00:44 Ответить
міст через оскіл давно знищений
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14.11.2024 00:52 Ответить
Йому куратор не сказав...
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14.11.2024 01:55 Ответить
Вже скозав.
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14.11.2024 02:27 Ответить
Колорадські жуки. Скільки їх я колись предавив !
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14.11.2024 01:31 Ответить
Може я шось не розумію, а де ж ті ф16, які мали змінити перебіг війни? Відправити найбоєздатніші війська на курськ, а Донбас злити?
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14.11.2024 03:10 Ответить
Ті ф16 свою місію вже виконали. ЗЕ на їх фоні записав інтерв'ю....
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14.11.2024 18:09 Ответить
Ось так рашисти і захоплюють наші міста. Невеличкими групами по 10-15 людей. Якщо хтось думає, що там нечисленні колони тисячі оркіа,то і близько такого немає. Тому їх можна зупинити. Якщо посилити розвідку і взаємодію між військами. Але Сирськоиу це не потрібно.
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14.11.2024 05:54 Ответить
Залужного оманська гнида прибрала бо повільно наступав... І що??
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14.11.2024 06:09 Ответить
Все з тобою зрозуміло.Без аргументів паплюжити українського військового діяча зуміло?Значить і є ти чмо, і друзі твої,що лайкають такі ж самі...Забув добавити зелене.Зелене подоляцьке чмо ти.
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14.11.2024 12:19 Ответить
Питання коли вже нарешті ЗСУ перейде від бригад до дивізій і коли почнуть відповідати за пройоби офіцери а не прості солдати? Коли без зброї відправляють брати позицію а на верх доповідають що все добре і язик в дупі тримають про те що зброї нема бо знімуть?!!
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14.11.2024 06:13 Ответить
Ну, що тут можна сказати, їхали не на абум, їхали зі заннням, що їх там не зустрінуть, а це означає ЗДАЧУ позицій.
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14.11.2024 06:18 Ответить
Тю, если видно, что наши дроны в том районе не активизированы, и не видно особо нашей техники(все "Леопарды" и "Бредли" наш мудак отправляет в Курск), то кацапы шанс не упустят, шо и сделали.
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14.11.2024 07:50 Ответить
Трішки не так. Але в головному ви праві. Ніхто свідомо позиції не здає. Просто не має ким і чим їх тримати. Ворог розуміє, що перед ним слабкий підрозділ і починає продавлювати.
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14.11.2024 08:24 Ответить
За, що я і говорю, орки знали де не прикриті позиції. Ви ж бачили який відтинок шляху колони їхали просто на швидкості, а де ж міні поля?
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14.11.2024 09:48 Ответить
Ти шоколаду переїв чи гри на піаніно причинним органом передивився? В тилу сидить більш ніж мільйонна армія, яка башляє свою зарплату із сотні млрд.грн щомісяця корупціонерам до ОПи за невідправку на фронт, партнери нарощують поставки зброї України, а ти тут виправдовуєш здачу українських територій зеленими зрадниками у владі і у війську.
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14.11.2024 12:49 Ответить
Нічого не зрозумів. Але то таке.
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14.11.2024 13:37 Ответить
Заголовок до статті "ні в звизду, ні в красную армію".
Так окупували кацапи Куп*янськ, чи ні? А то враження таке, що своїми новинами "глибинне государство" грає на стороні окупанта.
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14.11.2024 08:30 Ответить
Нічого вони не окупували.
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14.11.2024 08:43 Ответить
Я про заголовок, а не про те, що не окупували.
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14.11.2024 09:12 Ответить
Купянск еще относительно далеко от линии боев. Это вызвало удивление DeepState. Вот и все.
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14.11.2024 10:26 Ответить
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14.11.2024 09:38 Ответить
Було повідомлення, що частина росіян, що прорвалися у Куп'янськ була у одягнена в у збройну форму ЗСУ. Мабуть планували під видом українців повбивати місцевих, старий кагебістський прийомчик ще з часів 2-ї світової на Західній Україні.
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14.11.2024 10:30 Ответить
А заголовок такий,щоб більше лякалися....прорвалися
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14.11.2024 11:29 Ответить
зе-лупо, це який пункт з "плану перемоги"? чи, мо, це з таємної частини? чи це взагалі із іншого плану? чи цей план тобі іще не написали ?!
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14.11.2024 11:30 Ответить
Поки ви тут одне одному чуби висмикуєте та скрите на голови...бла бла бла, нічого не зміниться. Як казав коля котлета: " Караван гавкає а собака йде."
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14.11.2024 20:01 Ответить
 
 