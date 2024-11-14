Колонна российской бронетехники прорвалась в Купянск, - DeepState. ВИДЕО
Российский десант на бронетехнике сумел доехать до Купянска.
Об этом сообщает паблик DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня после обеда две колонны вражеской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск к трассе на Сватово. Первая - в составе 2 МТ-ЛБ, БМП и танка, точный состав второй неизвестен, потому что они двигались уже когда стемнело.
Одна МТ-ЛБ была подбита в лесу. Другой МТ-ЛБ удалось беспрепятственно доехать в район улицы Сватовской, погулять, и когда они выехали на улицу Некрасова, она была подбита. Из нее высыпалось полтора десятка пидаров, разбежавшихся по домам. Танк удалось подбить на этой же улице севернее. Благодаря усилиям БПАК 116-й ОМБр, 14-й ОМБр и смежников удалось уничтожить часть десанта", - говорится в сообщении.
Как отмечается, враг знал о своем "успехе", поэтому пытался выслать подкрепление, которое также было разбито.
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Минулий раз "на ура" зайшов дует ***** по фортепіано. Щось придумають і на нові вибори.
трампівські "території в обмін на мир" близько, отже потрібно урвати максимум.
PS Цензор запарив обрізати пости.
Пішли коктейлями Молотова на танки. В Херсоні російські окупанти вбили людей в парку
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/v-hersoni-v-buzkovomu-parku-rosiyani-vbili-zahisnikiv-iz-kokteylyami-molotova-50221470.html
Переважна більшість захоплених міст це пройоби влади по організації оборони. Тижні два прошло від початку війни, прогулявся в Києві горами, навіть блокпостів не було. Коли масово написали про це в коментах і про їжаки з корупційного кутника епіцентрівського мабуть 20мм, то вже поставили на всіх горах укріплення і їжаки з рельс. В 2014 татари в Криму просили дати їм зброю для опору, не дали, просто принципово. Каховці просто не дали зброю, нікому. І такого дуже багато. Більше того, нормальний закон про зброю відсутній до сьогодні.
Авакян сказав : Обивателю зброя не потрібна. Його захищає МВС та СБУ!
Не путать с защитой СВОЕГО дома.
Був у жовтні 2022 поранений. Після «лікування» пішов далі воювати. Зараз на донецькому напрямку
покидьок🙁
нашим Воїнам подяка і респект 👍🏼🙏🏼❤️
Так окупували кацапи Куп*янськ, чи ні? А то враження таке, що своїми новинами "глибинне государство" грає на стороні окупанта.