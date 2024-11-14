Колона російської бронетехніки прорвалася до Куп’янська, - DeepState. ВIДЕО
Російський десант на бронетехниці зумів доїхати до Куп'янська.
Про це повідомляє паблік DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні по обіді дві колони ворожої техніки висунулися з району Лиману Першого в Куп'янськ до траси на Сватове. Перша у складі 2 МТ-ЛБ, БМП та танку, а точний склад другої невідомий, бо вони рухалися вже коли стемніло.
Одна МТ-ЛБ підбита у лісі. Іншій МТ-ЛБ вдалося безперешкодно доїхати в район вулиці Сватівська, погуляти, і коли вони виїхали на вулицю Некрасова, то вже була уражена. З неї висипалося півтора десятки підарів, які розбіглися по будинкам. Танк вдалося підбити по цій же вулиці північніше. Завдяки зусиллям БпАК 116 ОМБр, 14 ОМБр та суміжників вдалося знищити частину десанту", - ідеться у дописі.
Як зазначається, ворог знає про свій успіх, тому намагався вже вислати підкріплення, яке було уражено.
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Минулий раз "на ура" зайшов дует ***** по фортепіано. Щось придумають і на нові вибори.
трампівські "території в обмін на мир" близько, отже потрібно урвати максимум.
PS Цензор запарив обрізати пости.
Пішли коктейлями Молотова на танки. В Херсоні російські окупанти вбили людей в парку
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/v-hersoni-v-buzkovomu-parku-rosiyani-vbili-zahisnikiv-iz-kokteylyami-molotova-50221470.html
Переважна більшість захоплених міст це пройоби влади по організації оборони. Тижні два прошло від початку війни, прогулявся в Києві горами, навіть блокпостів не було. Коли масово написали про це в коментах і про їжаки з корупційного кутника епіцентрівського мабуть 20мм, то вже поставили на всіх горах укріплення і їжаки з рельс. В 2014 татари в Криму просили дати їм зброю для опору, не дали, просто принципово. Каховці просто не дали зброю, нікому. І такого дуже багато. Більше того, нормальний закон про зброю відсутній до сьогодні.
Авакян сказав : Обивателю зброя не потрібна. Його захищає МВС та СБУ!
Не путать с защитой СВОЕГО дома.
Був у жовтні 2022 поранений. Після «лікування» пішов далі воювати. Зараз на донецькому напрямку
покидьок🙁
нашим Воїнам подяка і респект 👍🏼🙏🏼❤️
Так окупували кацапи Куп*янськ, чи ні? А то враження таке, що своїми новинами "глибинне государство" грає на стороні окупанта.