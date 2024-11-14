Колона російської бронетехніки прорвалася до Куп’янська, - DeepState. ВIДЕО

Російський десант на бронетехниці зумів доїхати до Куп'янська.

Про це повідомляє паблік DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні по обіді дві колони ворожої техніки висунулися з району Лиману Першого в Куп'янськ до траси на Сватове. Перша у складі 2 МТ-ЛБ, БМП та танку, а точний склад другої невідомий, бо вони рухалися вже коли стемніло.

Одна МТ-ЛБ підбита у лісі. Іншій МТ-ЛБ вдалося безперешкодно доїхати в район вулиці Сватівська, погуляти, і коли вони виїхали на вулицю Некрасова, то вже була уражена. З неї висипалося півтора десятки підарів, які розбіглися по будинкам. Танк вдалося підбити по цій же вулиці північніше. Завдяки зусиллям БпАК 116 ОМБр, 14 ОМБр та суміжників вдалося знищити частину десанту", - ідеться у дописі.

Як зазначається, ворог знає про свій успіх, тому намагався вже вислати підкріплення, яке було уражено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти спробували прорвати оборону на Куп’янському напрямку, частина з них була одягнена у форму ЗСУ, - Генштаб