РФ пытается расширить наступление на Купянском направлении. Вчера уничтожены 2 бронегруппы россиян, зашедших на окраины Купянска, - заместитель командира батальона "Ахіллес" Маляревич

Возле Купянска ситуация сейчас угрожающая. Оккупанты там уперлись в левый берег реки Оскол и пытаются продвинуться к Купянску-Узловому и Боровой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказал заместитель командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахіллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич.

Он отметил, что вчера, 13 ноября, российские войска предприняли попытку прорыва обороны и пытались зайти в Купянск. Две бронегруппы зашли на окраины города из района Лимана Первого.

"Прорыв произошел несколько севернее направлений, которые мы защищаем. Россияне зашли на окраины Купянска на левом берегу. Мы были активно привлечены к отражению этих штурмов врага. Оккупанты были уничтожены, а наши позиции не потеряны. Поэтому, нельзя сказать, что враг зашел в Купянск", - отметил военный.

Он отмечает, ситуация была действительно сложная. Враг пытался прорваться, применяя серьезную группировку. Также добавляет, что тактика врага с переодеванием в форму ВСУ применялась ранее и на Донбассе.

Мы постоянно подчеркиваем личному составу о таких маневрах. Это обычная хитрость врага. В форме ВСУ могут быть как ДРГ, так и регулярные войска РФ, как это было вчера", - добавил Маляревич.

Он также отметил, что на Купянском направлении враг активно применяет артиллерию и КАБы. После таких обстрелов обычно пехота врага, при поддержке нескольких единиц техники, пытается штурмовать и прорвать оборону.

"Они движутся от посадки к посадке, по полям и пытаются закрепиться. Кто-то добегает, фиксируется. Подползают другие. И они начинают передвигаться от дома к дому. Мы их постоянно уничтожаем дронами, они это понимают, но продолжают лезть", - констатирует военный.

Напомним, вчера, 13 ноября, в Генштабе ВСУ заявили, что днем российская армия попыталась прорвать оборону украинских сил на Купянском направлении, часть из них была одета в форму ВСУ.

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