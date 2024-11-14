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РФ пытается расширить наступление на Купянском направлении. Вчера уничтожены 2 бронегруппы россиян, зашедших на окраины Купянска, - заместитель командира батальона "Ахіллес" Маляревич

У Куп’янську знищено 2 бронегрупи ворога

Возле Купянска ситуация сейчас угрожающая. Оккупанты там уперлись в левый берег реки Оскол и пытаются продвинуться к Купянску-Узловому и Боровой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказал заместитель командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахіллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич.

Он отметил, что вчера, 13 ноября, российские войска предприняли попытку прорыва обороны и пытались зайти в Купянск. Две бронегруппы зашли на окраины города из района Лимана Первого.

"Прорыв произошел несколько севернее направлений, которые мы защищаем. Россияне зашли на окраины Купянска на левом берегу. Мы были активно привлечены к отражению этих штурмов врага. Оккупанты были уничтожены, а наши позиции не потеряны. Поэтому, нельзя сказать, что враг зашел в Купянск", - отметил военный.

Он отмечает, ситуация была действительно сложная. Враг пытался прорваться, применяя серьезную группировку. Также добавляет, что тактика врага с переодеванием в форму ВСУ применялась ранее и на Донбассе.

Мы постоянно подчеркиваем личному составу о таких маневрах. Это обычная хитрость врага. В форме ВСУ могут быть как ДРГ, так и регулярные войска РФ, как это было вчера", - добавил Маляревич.

Он также отметил, что на Купянском направлении враг активно применяет артиллерию и КАБы. После таких обстрелов обычно пехота врага, при поддержке нескольких единиц техники, пытается штурмовать и прорвать оборону.

"Они движутся от посадки к посадке, по полям и пытаются закрепиться. Кто-то добегает, фиксируется. Подползают другие. И они начинают передвигаться от дома к дому. Мы их постоянно уничтожаем дронами, они это понимают, но продолжают лезть", - констатирует военный.

Напомним, вчера, 13 ноября, в Генштабе ВСУ заявили, что днем российская армия попыталась прорвать оборону украинских сил на Купянском направлении, часть из них была одета в форму ВСУ.

Также смотрите: Колонна российской бронетехники прорвалась в Купянск, - DeepState. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19123) 92 отдельная штурмовая бригада (250) Купянск (619)


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Топ комментарии
+4
Якщо бронегруппи можуть заходити на околиці Куп'янська прямо по дорозі - це означає, що там нічого не заміновано, навіть дорогу не перекопано і жодних рубежів оборони не побудовано...знову ті самі граблі...
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14.11.2024 10:32
+3
кацапи залишилися на околицях Куп'янська і готуються до нового штурму ще одне досягнення сирка та потужного гофмаршала.
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14.11.2024 10:33
+2
Знову ті самі граблі - незлагодженість дій підрозділів через тупе командування + відсутність фортифікацій . Одне й те саме ! Постійно . Ніяких висновків , ніяких змін . Ніякого покарання .
Владі пох на те - що діється на передовій .
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14.11.2024 11:23
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Якщо бронегруппи можуть заходити на околиці Куп'янська прямо по дорозі - це означає, що там нічого не заміновано, навіть дорогу не перекопано і жодних рубежів оборони не побудовано...знову ті самі граблі...
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14.11.2024 10:32 Ответить
Якщо прийняли за своїх, могли ще й вказати дорогу, де безпечно проїхати, хоч не розумію, триває війна, невже паролі, це спадок минулої епохи.
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14.11.2024 10:36 Ответить
Пароль простий як двері "ПАЛЯНИЦЯ" або "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" . ніякий москаль не вимовить ці два слова .
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14.11.2024 11:44 Ответить
Було б чудово, якби так, але Ви не враховуєте зрадників, що вивчали українську мову у дитячі роки в школі, Діма Табачник, наприклад, вимовив би ці слова, та навіть Кобзон з пекла довів би, що він може їх вимовити.
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14.11.2024 12:22 Ответить
кацапи залишилися на околицях Куп'янська і готуються до нового штурму ще одне досягнення сирка та потужного гофмаршала.
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14.11.2024 10:33 Ответить
Ворожий прорив після цього коментаря сприймається як хитра вилазка посиленої диверсійно-розвідувальної групи, хай навіть двох груп, все одно незрозуміло, навіщо вони світилися і на що розраховували.
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14.11.2024 10:34 Ответить
вони вже рік так діють,шукають слабкі місця після обстрілів артилерією та кабами засилають малі групи (копіюють нашу тактику).
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14.11.2024 10:42 Ответить
Частина росіян, що прорвалися у Куп'янськ була у одягнена в у збройну форму ЗСУ. Мабуть для того, щоб під видом українців повбивати місцевих, а потім в ООН будуть кричати про "звірства бандерівців" . Старий кагебістський прийомчик ще з часів 2-ї світової на Західній Україні.
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14.11.2024 10:36 Ответить
Кацапи поки що хочуть окупувати лівий берег річки Оскіл! Від Борової до Двурічної! Куп"янськ посередені і більша половина,майже весь, Куп"янська на правому березі!
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14.11.2024 10:49 Ответить
Коментар на цю подію:

@ "Вчора, 13 листопада, російська армія у "парадному режимі" залетіла до Куп'янська на Харківщині. Після обіду з боку Лимана Першого у бік Куп'янська висунулося дві колони ворожої техніки. Перша колона включала танк, БМП і дві МТ-ЛБ, а щодо другої сказати складно, оскільки висунулась вона пізно ввечері. Аналітики з проекту DeepState та ISW вирішили озвучити картину боїв у районі Куп'янська.
Відомо, що під час першої атаки ЗС РФ одну МТ-ЛБ українські сили знищили ще у лісі. Другій вдалося заїхати до Куп'янська на вулицю Сватівську. Лише на вулиці Некрасова ЗСУ її знищили. З техніки вибігло до 15 окупантів, які швидко розбіглися будинками. Пізніше на цій вулиці підбили і танк.
Зупинити ворога на околиці Куп'янська вдалося бійцям із 14-ї, 116-ї та суміжних бригад. Також вдалося ліквідувати частину десанту зс рф.
Ворог, дізнавшись про такий "успіх", вислав увечері другу бронегрупу.
Аналітики з DeepState не можуть дати відповіді на запитання, чому склалася така ситуація, що ворог зумів заїхати до Куп'янська (Заоскілля). Останніми місяцями лінія зіткнення стала загадкою для всіх підрозділів. Бойові порядки ЗСУ та ворога просто розкидані лісом, здійснювалися ротації обох сторін, а війна у лісі виглядала "дивною". Аналітики із ISW також озвучили свою картину боїв на цій ділянці фронту. Z-блогери пишуть про те, що рашистські війська просунулись на глибину за 200 метрів на північний захід від Куп'янська і на 200 метрів на південь від міста. Ще вчора в Генштабі України повідомили про механізовану атаку зс рф на Куп'янському напрямі. Вона складалася з чотирьох хвиль із залученням 15 одиниць військової техніки. ЗСУ зуміли зупинити просування ворога. Також стало відомо, що ворожа піхота переодяглася у форму ЗСУ, щоб прорвати одну з ліній оборони.
Російські джерела стверджують, що українські сили все частіше контратакують у районі Торського і час від часу проводять механізовані атаки невказаного ешелону з танками та бойовими машинами піхоти в районі Глушківки (на південний схід від Куп'янська).
Z-військори пишуть про те, що армія ***** використовує термобаричні установки "ТОС-2", щоб пробити собі коридор в оборонних позиціях ЗСУ на Куп'янському напрямі.
Один із офіцерів ЗСУ заявив, що в районі Борової противник все частіше вдається не до піхотних атак, а механізованих. Офіцер заявив, що сезонна погода не дозволяє російським силам використати баггі та інші цивільні транспортні засоби."
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14.11.2024 10:53 Ответить
Знову ті самі граблі - незлагодженість дій підрозділів через тупе командування + відсутність фортифікацій . Одне й те саме ! Постійно . Ніяких висновків , ніяких змін . Ніякого покарання .
Владі пох на те - що діється на передовій .
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14.11.2024 11:23 Ответить
Кількість експертів-контролерів здалеку на Цензорі не зменшується...
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14.11.2024 12:28 Ответить
 
 