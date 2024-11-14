Общие боевые потери РФ с начала войны - около 716 070 человек (+1690 за сутки), 9319 танков, 20 472 артсистемы, 18 947 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 716 070 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 716 070 (+1690) человек,
- танков - 9319 (+19) единиц,
- боевых бронированных машин - 18 947 (+51) единиц,
- артиллерийских систем - 20 472 (+64) единицы,
- РСЗО - 1252 (+3) единицы,
- средств ПВО - 997 (+1) единиц,
- самолетов - 369 (+0) единиц,
- вертолетов - 329 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 852 (+54) единицы,
- крылатых ракет - 2640 (+4) единиц,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29 090 (+124) единиц,
- специальной техники - 3629 (+0) единиц.
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Чумардоси пішли на спад, мабуть почали закінчувтись, проте сезонний рекорд буде оновлено.