Общие боевые потери РФ с начала войны - около 716 070 человек (+1690 за сутки), 9319 танков, 20 472 артсистемы, 18 947 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 716 070 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 716 070 (+1690) человек,

танков - 9319 (+19) единиц,

боевых бронированных машин - 18 947 (+51) единиц,

артиллерийских систем - 20 472 (+64) единицы,

РСЗО - 1252 (+3) единицы,

средств ПВО - 997 (+1) единиц,

самолетов - 369 (+0) единиц,

вертолетов - 329 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 852 (+54) единицы,

крылатых ракет - 2640 (+4) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 29 090 (+124) единиц,

специальной техники - 3629 (+0) единиц.

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