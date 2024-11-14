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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 716 070 человек (+1690 за сутки), 9319 танков, 20 472 артсистемы, 18 947 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 716 070 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 716 070 (+1690) человек,
  • танков - 9319 (+19) единиц,
  • боевых бронированных машин - 18 947 (+51) единиц,
  • артиллерийских систем - 20 472 (+64) единицы,
  • РСЗО - 1252 (+3) единицы,
  • средств ПВО - 997 (+1) единиц,
  • самолетов - 369 (+0) единиц,
  • вертолетов - 329 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 852 (+54) единицы,
  • крылатых ракет - 2640 (+4) единиц,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29 090 (+124) единиц,
  • специальной техники - 3629 (+0) единиц.

Читайте также: Руководителя штаба ракетных кораблей ЧФ РФ Транковского ликвидировала СБУ в оккупированном Севастополе, - источник. ВИДЕО

Втрати ворога за 13 листопада

Автор: 

армия РФ (19123) Генштаб ВС (6229) ликвидация (3507) уничтожение (6864)


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Топ комментарии
+19
А що відбувається - "рубльове ополчєніє" гонять вперед і стадо лізе, бо позаду стовідсотково розстріляють, а попереду ще жевріє кацапський авось. Допоки орда не ляже в землю вона буде лізти вигадуючи собі ворогів, бо на болотах жити по іншому не вміють.
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14.11.2024 09:07
+17
Не ний, чи тобі за це платять
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14.11.2024 08:30
+14
262 одиниці наземної техніки - рекорд двох останніх років.
Чумардоси пішли на спад, мабуть почали закінчувтись, проте сезонний рекорд буде оновлено.
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14.11.2024 08:28
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Не ний, чи тобі за це платять
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14.11.2024 08:30 Ответить
Стогін засланий козачок.
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14.11.2024 08:54 Ответить
Єрьома ти опять стогнеш тут,нє стогні єрьома,все буде Україна.
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14.11.2024 08:49 Ответить
262 одиниці наземної техніки - рекорд двох останніх років.
Чумардоси пішли на спад, мабуть почали закінчувтись, проте сезонний рекорд буде оновлено.
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14.11.2024 08:28 Ответить
Почитай, може зрозумієш - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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14.11.2024 08:50 Ответить
А що відбувається - "рубльове ополчєніє" гонять вперед і стадо лізе, бо позаду стовідсотково розстріляють, а попереду ще жевріє кацапський авось. Допоки орда не ляже в землю вона буде лізти вигадуючи собі ворогів, бо на болотах жити по іншому не вміють.
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14.11.2024 09:07 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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14.11.2024 08:57 Ответить
Минув 3921 день москальсько-української війни.
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14.11.2024 11:24 Ответить
Пане, як у вас там? Часу на аналітику нема, я бачу.
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14.11.2024 11:48 Ответить
Доброго дня, з телефона погано бачу, до компа доступу нема, інет перманентний, часу мало, але все норм, дякую)) Все буде Україна)
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14.11.2024 15:00 Ответить
ББМ і машінки - якої "деревні" автопарк?) Вдачі і чекаємо стату!)
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14.11.2024 13:07 Ответить
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14.11.2024 12:18 Ответить
Яке щастя - 1690 "лад".
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14.11.2024 12:45 Ответить
 
 