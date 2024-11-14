Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 716 070 осіб (+1690 за добу), 9319 танків, 20 472 артсистеми, 18 947 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 716070 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 14.11.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 716070 (+1690) осіб,
танків - 9319 (+19) од,
бойових броньованих машин ‒ 18947 (+51) од,
артилерійських систем – 20472 (+64) од,
РСЗВ – 1252 (+3) од,
засоби ППО ‒ 997 (+1) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18852 (+54),
крилаті ракети ‒ 2640 (+4),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 29090 (+124) од,
спеціальна техніка ‒ 3629 (+0)
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