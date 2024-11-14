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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 716 070 осіб (+1690 за добу), 9319 танків, 20 472 артсистеми, 18 947 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 716070 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 14.11.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 716070 (+1690) осіб,

танків - 9319 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 18947 (+51) од,

артилерійських систем – 20472 (+64) од,

РСЗВ – 1252 (+3) од,

засоби ППО ‒ 997 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18852 (+54),

крилаті ракети ‒ 2640 (+4),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 29090 (+124) од,

спеціальна техніка ‒ 3629 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська влада та військові систематично застосовують тортури в Україні, – доповідь ООН

Втрати ворога за 13 листопада

Автор: 

армія рф (17255) Генштаб ЗС (6519) ліквідація (3884) знищення (7166)


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Топ коментарі
+19
А що відбувається - "рубльове ополчєніє" гонять вперед і стадо лізе, бо позаду стовідсотково розстріляють, а попереду ще жевріє кацапський авось. Допоки орда не ляже в землю вона буде лізти вигадуючи собі ворогів, бо на болотах жити по іншому не вміють.
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14.11.2024 09:07
+17
Не ний, чи тобі за це платять
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14.11.2024 08:30
+14
262 одиниці наземної техніки - рекорд двох останніх років.
Чумардоси пішли на спад, мабуть почали закінчувтись, проте сезонний рекорд буде оновлено.
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14.11.2024 08:28
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Не ний, чи тобі за це платять
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14.11.2024 08:30 Відповісти
Стогін засланий козачок.
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14.11.2024 08:54 Відповісти
Єрьома ти опять стогнеш тут,нє стогні єрьома,все буде Україна.
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14.11.2024 08:49 Відповісти
262 одиниці наземної техніки - рекорд двох останніх років.
Чумардоси пішли на спад, мабуть почали закінчувтись, проте сезонний рекорд буде оновлено.
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14.11.2024 08:28 Відповісти
Почитай, може зрозумієш - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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14.11.2024 08:50 Відповісти
А що відбувається - "рубльове ополчєніє" гонять вперед і стадо лізе, бо позаду стовідсотково розстріляють, а попереду ще жевріє кацапський авось. Допоки орда не ляже в землю вона буде лізти вигадуючи собі ворогів, бо на болотах жити по іншому не вміють.
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14.11.2024 09:07 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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14.11.2024 08:57 Відповісти
Минув 3921 день москальсько-української війни.
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14.11.2024 11:24 Відповісти
Пане, як у вас там? Часу на аналітику нема, я бачу.
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14.11.2024 11:48 Відповісти
Доброго дня, з телефона погано бачу, до компа доступу нема, інет перманентний, часу мало, але все норм, дякую)) Все буде Україна)
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14.11.2024 15:00 Відповісти
ББМ і машінки - якої "деревні" автопарк?) Вдачі і чекаємо стату!)
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14.11.2024 13:07 Відповісти
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14.11.2024 12:18 Відповісти
Яке щастя - 1690 "лад".
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14.11.2024 12:45 Відповісти
 
 