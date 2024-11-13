Російська влада та військові систематично застосовують тортури в Україні, – доповідь ООН

Російська влада та військові застосовують тортури проти українських військових та цивільних осіб у всіх областях України, які перебувають або побували під окупацією РФ.

Такого висновку дійшла Незалежна міжнародна комісія з розслідування в Україні, доповідь якої представлена Генеральній асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У доповіді йдеться, що практика застосування тортур найчастіше мала один сценарій, що свідчить про їхній систематичний характер. Колишні полонені постійно описували одні й ті ж жорстокі методи, створені задля залякування, приниження, примусу і покарання. Комісія наводить дані про те, що в тортурах, яким піддавалися полонені в місцях їхнього утримання, брали участь співробітники ФСБ та Федеральної служби виконання покарань, і що вони діяли скоординовано та з чітким розподілом обов’язків під час тортур.

Крім побиття, тортур електрострумом, голодом і спрагою, російські наглядачі використовували сексуальне насильство, переважно проти полонених чоловічої статі. Постраждалі описували фізичний біль та травми з довгостроковими чи непоправними наслідками, а також наголосили на серйозних психологічних труднощах, з якими вони стикаються.

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Задокументовано також випадки вбивств російськими співробітниками полонених українців – як військовополонених, так і цивільних осіб.

Голова комісії Ерік Мьосе заявив: "Виявлені нами докази підтверджують, що російська влада діяла в рамках скоординованої державної політики застосування тортур проти українських цивільних осіб та військовополонених і таким чином скоїла злочин проти людяності".