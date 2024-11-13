Российские власти и военные систематически применяют пытки в Украине, – доклад ООН

Российские власти и военные применяют пытки против украинских военных и гражданских лиц во всех областях Украины, которые находятся или побывали под оккупацией РФ.

К такому выводу пришла Независимая международная комиссия по расследованию в Украине, доклад которой представлен Генеральной ассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В докладе говорится, что практика применения пыток чаще всего имела один сценарий, что свидетельствует об их систематическом характере. Бывшие пленные постоянно описывали одни и те же жестокие методы, созданные для запугивания, унижения, принуждения и наказания. Комиссия приводит данные о том, что в пытках, которым подвергались пленные в местах их содержания, участвовали сотрудники ФСБ и Федеральной службы исполнения наказаний, и что они действовали скоординировано и с четким распределением обязанностей во время пыток.

Кроме избиений, пыток электротоком, голодом и жаждой, российские надзиратели использовали сексуальное насилие, преимущественно против пленных мужского пола. Пострадавшие описывали физическую боль и травмы с долгосрочными или непоправимыми последствиями, а также отметили серьезные психологические трудности, с которыми они сталкиваются.

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Задокументированы также случаи убийств российскими сотрудниками пленных украинцев - как военнопленных, так и гражданских лиц.

Председатель комиссии Эрик Мёсе заявил: "Обнаруженные нами доказательства подтверждают, что российские власти действовали в рамках скоординированной государственной политики применения пыток против украинских гражданских лиц и военнопленных и таким образом совершили преступление против человечности".