Мы никогда не примем ни одну мирную инициативу, которую разработали без Украины, - Сибига

Накануне саммита G20 в Бразилии Киев ожидает, что любой форум, который организуют западные партнеры, будет приближать справедливый мир для нашей страны по принципу "ничего об Украине без Украины".

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Украинский министр напомнил об устойчивой позиции Украины.

Мы ожидаем, что любой форум, любое заседание будет приближать справедливый мир для Украины, исходя из принципа "ничего об Украине без Украины". Мы никогда не примем ни одну инициативу, которую разработали без Украины", - подчеркнул глава МИД.

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Сибига также отметил, что Киев не согласится ни на какие компромиссы с территориальной целостностью и суверенитетом Украины.

"Мы также исходим из того, что нам не нужна ситуация или манипуляция с пониманием мира, как отсутствие войны или замораживание конфликта", - резюмировал он.