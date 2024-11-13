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Новости Война
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Мы никогда не примем ни одну мирную инициативу, которую разработали без Украины, - Сибига

Сибіга нагадав союзникам про принцип

Накануне саммита G20 в Бразилии Киев ожидает, что любой форум, который организуют западные партнеры, будет приближать справедливый мир для нашей страны по принципу "ничего об Украине без Украины".

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Украинский министр напомнил об устойчивой позиции Украины.

Мы ожидаем, что любой форум, любое заседание будет приближать справедливый мир для Украины, исходя из принципа "ничего об Украине без Украины". Мы никогда не примем ни одну инициативу, которую разработали без Украины", - подчеркнул глава МИД.

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Сибига также отметил, что Киев не согласится ни на какие компромиссы с территориальной целостностью и суверенитетом Украины.

"Мы также исходим из того, что нам не нужна ситуация или манипуляция с пониманием мира, как отсутствие войны или замораживание конфликта", - резюмировал он.

Сибига Андрей (394) Формула мира (78)


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Топ комментарии
+2
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13.11.2024 20:59
+2
Мгм...
Як то кажуть, "не лести собі, підійди ближче до пісуару!"
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13.11.2024 20:59
+2
Это смотря какие последствия будут в случае отказа, все будет зависеть от США, от зеленого кубла зависит только количество украденного.
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13.11.2024 21:02
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13.11.2024 20:59 Ответить
В Україні переміг паяц, а не політик.
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13.11.2024 21:15 Ответить
в Україні на жаль, жоден президент не був політиком
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13.11.2024 21:21 Ответить
Мгм...
Як то кажуть, "не лести собі, підійди ближче до пісуару!"
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13.11.2024 20:59 Ответить
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13.11.2024 21:02 Ответить
)))
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13.11.2024 21:04 Ответить
Это смотря какие последствия будут в случае отказа, все будет зависеть от США, от зеленого кубла зависит только количество украденного.
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13.11.2024 21:02 Ответить
В туреччині теж була (ініціатива) капітуляція розроблена зеленими! Забули гади як хотіли Україну *уйлу здати?
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13.11.2024 21:04 Ответить
Тут ключове "яку розробили без Зельоних". А самі вже тихо пробивають.
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13.11.2024 21:09 Ответить
Тоді будете воювати виключно української зброєю, якщо такі потужні... місяця 3.
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13.11.2024 21:15 Ответить
зелений жиробасе, а от якщо "співавтором" від нашої країни буде, скажімо, єлдак - теж не приймете? ну, цікаво...
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13.11.2024 21:19 Ответить
зелупень сказала, шо елдак выполняет его указания)))
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13.11.2024 21:43 Ответить
Коли там другий саміт миру?
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13.11.2024 21:44 Ответить
Навіть повна капітуляція рф з величезними компенсаціями і розстрілом путлера нас не влаштує, якщо це буде узгоджено без нашої участі.
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13.11.2024 21:47 Ответить
Ми???
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13.11.2024 22:15 Ответить
 
 