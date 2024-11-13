Захватчики обстреляли Купянск. Ранены два человека, среди них водитель скорой. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты совершили обстрел города Купянск Харьковской области. В результате вражеской атаки два человека получили ранения, среди них водитель скорой помощи.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, около 15:30 оккупанты атаковали автомобиль скорой помощи. Ранения получил 66-летний водитель.

Еще одно попадание зафиксировано по частному жилому сектору. Там ранения получил 49-летний мужчина. Также повреждены дома.

Сейчас начато досудебные расследования по фактам нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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