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Новини Фото Війна
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Загарбники обстріляли Куп’янськ. Поранено дві людини, серед них водій швидкої. ФОТОрепортаж

Російські окупанти здійснили обстріл міста Куп'янськ Харківської області. Внаслідок ворожої атаки дві людини зазнали поранень, серед них водій швидкої допомоги.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, близько 15:30 окупанти атакували автомобіль швидкої допомоги. Поранення дістав 66-річний водій.

Загарбники обстріляли Куп'янськ

Загарбники обстріляли Куп'янськ

Ще одне влучання зафіксовано по приватному житловому сектору. Там поранень зазнав 49-річний чоловік. Також пошкоджено будинки.

Наразі розпочато досудові розслідування за фактами порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: 

обстріл (28449) Харківщина (6054) Куп’янськ (758)


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13.11.2024 20:02 Відповісти
 
 