Загарбники обстріляли Куп’янськ. Поранено дві людини, серед них водій швидкої. ФОТОрепортаж
Російські окупанти здійснили обстріл міста Куп'янськ Харківської області. Внаслідок ворожої атаки дві людини зазнали поранень, серед них водій швидкої допомоги.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідчих, близько 15:30 окупанти атакували автомобіль швидкої допомоги. Поранення дістав 66-річний водій.
Ще одне влучання зафіксовано по приватному житловому сектору. Там поранень зазнав 49-річний чоловік. Також пошкоджено будинки.
Наразі розпочато досудові розслідування за фактами порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Olifant
показати весь коментар13.11.2024 20:02 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль