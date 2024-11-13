Загарбники вдарили дроном по автівці у Куп’янську, поранено чоловіка
У середу, 13 листопада, росіяни атакували дроном цивільний автомобіль у Куп'янську Харківської області. Внаслідок ворожої атаки поранено 67-річного чоловіка.
Про це повідомила Харківська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Куп’янську російський дрон влучив у цивільне авто. Вибухової травми та множинних уламкових поранень правої гомілки зазнав 67-річний водій транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.
В ОВА додали, що постраждалого чоловіка ушпиталили до лікарні.
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