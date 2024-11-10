УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10378 відвідувачів онлайн
Новини Фото
575 0

Ворог обстріляв Куп’янськ та Колісниківку, дві жінки дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські загарбники не припиняють обстрілів Куп'янська та району. Застосовують різне озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

10 листопада близько 10:50 війська РФ обстріляли  Купʼянськ, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Поранено 55-річну мирну мешканку. Попередньо, обстріл здійснено з РСЗВ "Ураган".

Також 9 листопада орієнтовно о 17:00 окупанти обстріляли с. Колісниківка Купʼянського району. 58-річна жінка дістала поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Куп’янській громаді зачинилося останнє відділення "Укрпошти", припинили роботу банкомати, а тіла загиблих не можна деблокувати з-під завалів, - МВА

 Куп'янськ
Куп'янськ
Куп'янськ
Куп'янськ
Куп'янськ
Куп'янськ
Куп'янськ
Куп'янськ

Автор: 

обстріл (28435) Харківщина (6054) Куп’янськ (756)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 