Ворог обстріляв Куп’янськ та Колісниківку, дві жінки дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські загарбники не припиняють обстрілів Куп'янська та району. Застосовують різне озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

10 листопада близько 10:50 війська РФ обстріляли Купʼянськ, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Поранено 55-річну мирну мешканку. Попередньо, обстріл здійснено з РСЗВ "Ураган".

Також 9 листопада орієнтовно о 17:00 окупанти обстріляли с. Колісниківка Купʼянського району. 58-річна жінка дістала поранення.

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