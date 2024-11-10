Ворог обстріляв Куп’янськ та Колісниківку, дві жінки дістали поранення. ФОТОрепортаж
Російські загарбники не припиняють обстрілів Куп'янська та району. Застосовують різне озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
10 листопада близько 10:50 війська РФ обстріляли Купʼянськ, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Поранено 55-річну мирну мешканку. Попередньо, обстріл здійснено з РСЗВ "Ураган".
Також 9 листопада орієнтовно о 17:00 окупанти обстріляли с. Колісниківка Купʼянського району. 58-річна жінка дістала поранення.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль