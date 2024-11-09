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У Куп’янській громаді зачинилося останнє відділення "Укрпошти", припинили роботу банкомати, а тіла загиблих не можна деблокувати з-під завалів, - МВА

Укрпошта

У Куп’янській громаді Харківської області через російські обстріли зачинилося останнє відділення "Укрпошти" та припинили роботу банкомати.

Про це в телеефірі повідомив очільник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На жаль, закрилося відділення "Укрпошти", у зв’язку з безпековими заходами, щоб не було скупчень людей, не могли ми більше тримати це відділення і наражати кожної секунди працівників і відвідувачів на небезпеку. Також припинили роботу банкомати у зв’язку з застосуванням великої кількості fpv-дронів саме по автівках інкасаторів", - розповів Беседін.

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За його словами, армія РФ спостерігає за під’їздами до Куп’янська та атакує fpv-дронами автівки, не дозволяючи завести гуманітарну допомогу.

Очільник громади закликає людей виїздити.

"Безпекова ситуація вкрай складна, на лівобережжі – фактично критична. Постійні обстріли та руйнування. Єдиний спосіб, яким наш ворог воює, – знищує наші міста, наші будинки й вбиває наших людей. Сьогодні також двоє загиблих і поранена людина. На зараз потрібно виїздити з території громади в більш безпечні місця", - сказав Беседін.

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Він нагадав, що загиблі у селищі Ківшарівка люди вже шість днів під завалами, бо росіяни не дають застосовувати спецтехніку та працювати рятувальникам.

"Три людини загинуло, лежать під завалами, і деблокувати їх неможливо", - сказав Беседін.

За його даними, 1100 жителів громади залишаються на лівому березі Осколу без світла, газу, централізованого водо- та теплопостачання.

Автор: 

Укрпошта (1076) банкомат (127) Куп’янськ (737)


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Топ коментарі
+14
так помирають українські міста і села. щоб ви здохли мацкалі!
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09.11.2024 23:24
+5
потужно
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09.11.2024 23:38
+4
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09.11.2024 23:30
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так помирають українські міста і села. щоб ви здохли мацкалі!
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09.11.2024 23:24 Відповісти
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09.11.2024 23:30 Відповісти
Ага, опорник в Монако укреплять
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09.11.2024 23:32 Відповісти
потужно
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09.11.2024 23:38 Відповісти
ні зуя не позитивний знак, вже і забув за них..
клвани змінили генштаб!
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09.11.2024 23:38 Відповісти
і справді є таке враження, що це робится навмисно...
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09.11.2024 23:44 Відповісти
Ваше враження не відрізняється від моєї впевненості.
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10.11.2024 02:15 Відповісти
👍
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10.11.2024 02:17 Відповісти
Чомусь нічого не кажуть про те , що в Україні була величезна кількість зброї після розвалу совка, не говоря вже про ЯЗ. І хто цю зброю продав?? Ясна річ , що крім президентів, міністрів оборони, різних "силовиків" це не можливо. Тобто - всі ці покитьки і зараз керують в Україні зі своїми шістками ( накшталт простроченого Зеленського). І саме вони зацікавлені в знищені якомога більше українців, (щоб забули про їх злочини), саме вони допомагають путіну знищувати українців. Саме вони розкручують громадьски конфлікти - зробили в країні конц. табір, і звинувачують українців в "ухилянстві", і далі грабують хї за допомогою різних незаконних банд формувань.
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09.11.2024 23:58 Відповісти
ІПСОшник?
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10.11.2024 07:33 Відповісти
На кремль працюєшь чи на масонів?
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10.11.2024 17:24 Відповісти
На масонів, а ти на **********.
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10.11.2024 20:53 Відповісти
ось ти і зізнався лошок(((:
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10.11.2024 23:56 Відповісти
Значить ти кацапсячий ботяоа. От шо я визнав
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11.11.2024 08:31 Відповісти
ти сам натуральний кацап i лошок.
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11.11.2024 08:44 Відповісти
По деяким твоїм висловам, чи словам можна зрозуміти, що ти звичайне ЧМО, ще мабуть і років до 30-ти
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11.11.2024 11:59 Відповісти
З тебе такий екстрасенс , як з г .... куля. Спробуй себе в якихось іграх, наприклад спортивних ставках , і ти , як останній лох програєшь свої трусєля((:
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15.11.2024 10:20 Відповісти
Для чого їм їхати, вони своїх чекають.
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10.11.2024 07:43 Відповісти
Пора гнати цього президента і його продажний злодюжний кодляк поки не пізно.
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10.11.2024 11:27 Відповісти
 
 