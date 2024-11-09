У Куп’янській громаді зачинилося останнє відділення "Укрпошти", припинили роботу банкомати, а тіла загиблих не можна деблокувати з-під завалів, - МВА

У Куп’янській громаді Харківської області через російські обстріли зачинилося останнє відділення "Укрпошти" та припинили роботу банкомати.

Про це в телеефірі повідомив очільник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На жаль, закрилося відділення "Укрпошти", у зв’язку з безпековими заходами, щоб не було скупчень людей, не могли ми більше тримати це відділення і наражати кожної секунди працівників і відвідувачів на небезпеку. Також припинили роботу банкомати у зв’язку з застосуванням великої кількості fpv-дронів саме по автівках інкасаторів", - розповів Беседін.

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За його словами, армія РФ спостерігає за під’їздами до Куп’янська та атакує fpv-дронами автівки, не дозволяючи завести гуманітарну допомогу.

Очільник громади закликає людей виїздити.

"Безпекова ситуація вкрай складна, на лівобережжі – фактично критична. Постійні обстріли та руйнування. Єдиний спосіб, яким наш ворог воює, – знищує наші міста, наші будинки й вбиває наших людей. Сьогодні також двоє загиблих і поранена людина. На зараз потрібно виїздити з території громади в більш безпечні місця", - сказав Беседін.

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Він нагадав, що загиблі у селищі Ківшарівка люди вже шість днів під завалами, бо росіяни не дають застосовувати спецтехніку та працювати рятувальникам.

"Три людини загинуло, лежать під завалами, і деблокувати їх неможливо", - сказав Беседін.

За його даними, 1100 жителів громади залишаються на лівому березі Осколу без світла, газу, централізованого водо- та теплопостачання.