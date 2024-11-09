В Купянской громаде закрылось последнее отделение "Укрпочты", прекратили работу банкоматы, а тела погибших нельзя деблокировать из-под завалов, - ГВА

В Купянской громаде Харьковской области из-за российских обстрелов закрылось последнее отделение "Укрпочты" и прекратили работу банкоматы.

Об этом в телеэфире сообщил глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, закрылось отделение "Укрпочты", в связи с мерами безопасности, чтобы не было скоплений людей, не могли мы больше держать это отделение и подвергать каждую секунду работников и посетителей опасности. Также прекратили работу банкоматы в связи с применением большого количества fpv-дронов именно по машинам инкассаторов", - рассказал Беседин.

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По его словам, армия РФ наблюдает за подъездами к Купянску и атакует fpv-дронами машины, не позволяя завести гуманитарную помощь.

Глава громады призывает людей выезжать.

"Ситуация с безопасностью крайне сложная, на левобережье - фактически критическая. Постоянные обстрелы и разрушения. Единственный способ, которым наш враг воюет, - уничтожает наши города, наши дома и убивает наших людей. Сегодня также двое погибших и раненый человек. На сейчас нужно выезжать с территории громады в более безопасные места", - сказал Беседин.

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Он напомнил, что погибшие в поселке Ковшаровка люди уже шесть дней под завалами, потому что россияне не дают применять спецтехнику и работать спасателям.

"Три человека погибло, лежат под завалами, и деблокировать их невозможно", - сказал Беседин.

По его данным, 1100 жителей громады остаются на левом берегу Оскола без света, газа, централизованного водо- и теплоснабжения.