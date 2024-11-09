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В Купянской громаде закрылось последнее отделение "Укрпочты", прекратили работу банкоматы, а тела погибших нельзя деблокировать из-под завалов, - ГВА

Укрпошта

В Купянской громаде Харьковской области из-за российских обстрелов закрылось последнее отделение "Укрпочты" и прекратили работу банкоматы.

Об этом в телеэфире сообщил глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, закрылось отделение "Укрпочты", в связи с мерами безопасности, чтобы не было скоплений людей, не могли мы больше держать это отделение и подвергать каждую секунду работников и посетителей опасности. Также прекратили работу банкоматы в связи с применением большого количества fpv-дронов именно по машинам инкассаторов", - рассказал Беседин.

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По его словам, армия РФ наблюдает за подъездами к Купянску и атакует fpv-дронами машины, не позволяя завести гуманитарную помощь.

Глава громады призывает людей выезжать.

"Ситуация с безопасностью крайне сложная, на левобережье - фактически критическая. Постоянные обстрелы и разрушения. Единственный способ, которым наш враг воюет, - уничтожает наши города, наши дома и убивает наших людей. Сегодня также двое погибших и раненый человек. На сейчас нужно выезжать с территории громады в более безопасные места", - сказал Беседин.

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Он напомнил, что погибшие в поселке Ковшаровка люди уже шесть дней под завалами, потому что россияне не дают применять спецтехнику и работать спасателям.

"Три человека погибло, лежат под завалами, и деблокировать их невозможно", - сказал Беседин.

По его данным, 1100 жителей громады остаются на левом берегу Оскола без света, газа, централизованного водо- и теплоснабжения.

Укрпочта (310) банкомат (119) Купянск (609)


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Топ комментарии
+14
так помирають українські міста і села. щоб ви здохли мацкалі!
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09.11.2024 23:24
+5
потужно
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09.11.2024 23:38
+4
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09.11.2024 23:30
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так помирають українські міста і села. щоб ви здохли мацкалі!
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09.11.2024 23:24 Ответить
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09.11.2024 23:30 Ответить
Ага, опорник в Монако укреплять
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09.11.2024 23:32 Ответить
потужно
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09.11.2024 23:38 Ответить
ні зуя не позитивний знак, вже і забув за них..
клвани змінили генштаб!
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09.11.2024 23:38 Ответить
і справді є таке враження, що це робится навмисно...
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09.11.2024 23:44 Ответить
Ваше враження не відрізняється від моєї впевненості.
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10.11.2024 02:15 Ответить
👍
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10.11.2024 02:17 Ответить
Чомусь нічого не кажуть про те , що в Україні була величезна кількість зброї після розвалу совка, не говоря вже про ЯЗ. І хто цю зброю продав?? Ясна річ , що крім президентів, міністрів оборони, різних "силовиків" це не можливо. Тобто - всі ці покитьки і зараз керують в Україні зі своїми шістками ( накшталт простроченого Зеленського). І саме вони зацікавлені в знищені якомога більше українців, (щоб забули про їх злочини), саме вони допомагають путіну знищувати українців. Саме вони розкручують громадьски конфлікти - зробили в країні конц. табір, і звинувачують українців в "ухилянстві", і далі грабують хї за допомогою різних незаконних банд формувань.
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09.11.2024 23:58 Ответить
ІПСОшник?
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10.11.2024 07:33 Ответить
На кремль працюєшь чи на масонів?
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10.11.2024 17:24 Ответить
На масонів, а ти на **********.
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10.11.2024 20:53 Ответить
ось ти і зізнався лошок(((:
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10.11.2024 23:56 Ответить
Значить ти кацапсячий ботяоа. От шо я визнав
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11.11.2024 08:31 Ответить
ти сам натуральний кацап i лошок.
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11.11.2024 08:44 Ответить
По деяким твоїм висловам, чи словам можна зрозуміти, що ти звичайне ЧМО, ще мабуть і років до 30-ти
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11.11.2024 11:59 Ответить
З тебе такий екстрасенс , як з г .... куля. Спробуй себе в якихось іграх, наприклад спортивних ставках , і ти , як останній лох програєшь свої трусєля((:
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15.11.2024 10:20 Ответить
Для чого їм їхати, вони своїх чекають.
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10.11.2024 07:43 Ответить
Пора гнати цього президента і його продажний злодюжний кодляк поки не пізно.
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10.11.2024 11:27 Ответить
 
 