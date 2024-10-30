Полиция Киева задержала 16-летнего поджигателя "Укрпочты". ФОТОРЕПОРТАЖ
Студент столичного техникума под руководством спецслужб РФ с помощью зажигательной смеси поджег двери двух отделений в Соломенском районе, и, разбив стекло в еще одном, в Дарницком районе, поджег его изнутри.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киева и Киевской городской прокуратуре.
Как действовал поджигатель?
Согласно материалам следствия, парень в мессенджере "Телеграм" получил предложение поджечь три почтовых отделения в Соломенском и Дарницком районах столицы за 1000 долларов США.
Согласившись на это предложение, он приобрел на АЗС легковоспламеняющееся вещество, после чего поехал по указанным заказчиком адресам почтовых отделений, разбил окно и залил входную дверь бензином, а затем бросил в помещение подожженный кусок картона, в результате чего загорелась входная дверь.
Все свои действия парень фиксировал на мобильный телефон.
"Агрессор не оставляет попыток дестабилизировать украинское общество внутри страны, каждый раз придумывая новые провокации - последними из них, на территории столицы оказались поджоги почтовых отделений. Для уничтожения таких объектов инфраструктуры вражеские спецслужбы активно вербуют молодежь, пользуясь их неосведомленностью и мотивируя "легким" заработком", - сообщили в полиции.
Напомним, за последние несколько дней в Киеве произошли поджоги трех почтовых отделений - первые два случая произошли в Соломенском районе, где огнем были повреждены входные двери, а в Дарницком районе выгорело помещение и отправления граждан.
"Все случаи происходили во время комендантского часа, ответственность за нарушение которого законодательством до сих пор не предусмотрена", - добавили в полиции.
здобувачів освіти, ніякої відповідальності за вчинки. Українська школа зараз нагадує той острів з оповідання "Володар мух". Нещасні вчителі загнані під плінтус між трьох вогнів: учні, їх батьки, адміністрація шкіл. Це ще НУШівці не підросли...
Каждому тцкуну - по полицейскому!
Каждому в поликлинники на влк - по полицейскому!
В каждую школу - по полицейскому!
В каждую Укрпочту - по полицейскому!
Кому ещё полицейских, зеленский раздул штат полиции, а платим за этот беспредел мы