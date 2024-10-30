РУС
Полиция Киева задержала 16-летнего поджигателя "Укрпочты". ФОТОРЕПОРТАЖ

Студент столичного техникума под руководством спецслужб РФ с помощью зажигательной смеси поджег двери двух отделений в Соломенском районе, и, разбив стекло в еще одном, в Дарницком районе, поджег его изнутри.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киева и Киевской городской прокуратуре.

Как действовал поджигатель?

Согласно материалам следствия, парень в мессенджере "Телеграм" получил предложение поджечь три почтовых отделения в Соломенском и Дарницком районах столицы за 1000 долларов США.

Согласившись на это предложение, он приобрел на АЗС легковоспламеняющееся вещество, после чего поехал по указанным заказчиком адресам почтовых отделений, разбил окно и залил входную дверь бензином, а затем бросил в помещение подожженный кусок картона, в результате чего загорелась входная дверь.

Все свои действия парень фиксировал на мобильный телефон.

Читайте также: В Киеве могли поджечь два отделения "Укрпочты" из-за рассылки повесток ТЦК: Полиция начала расследование

Затримали палія Укрпошти
Затримали палія Укрпошти
Затримали палія Укрпошти
Затримали палія Укрпошти
Затримали палія Укрпошти
Затримали палія Укрпошти

Смотрите также: Несовершеннолетнего на Харьковщине подозревают в поджоге шкафов Укрзализныци. ФОТО

"Агрессор не оставляет попыток дестабилизировать украинское общество внутри страны, каждый раз придумывая новые провокации - последними из них, на территории столицы оказались поджоги почтовых отделений. Для уничтожения таких объектов инфраструктуры вражеские спецслужбы активно вербуют молодежь, пользуясь их неосведомленностью и мотивируя "легким" заработком", - сообщили в полиции.

Напомним, за последние несколько дней в Киеве произошли поджоги трех почтовых отделений - первые два случая произошли в Соломенском районе, где огнем были повреждены входные двери, а в Дарницком районе выгорело помещение и отправления граждан.

"Все случаи происходили во время комендантского часа, ответственность за нарушение которого законодательством до сих пор не предусмотрена", - добавили в полиции.

Киев (26142) поджог (1122) Нацполиция (16778) Укрпочта (317)
+14
Гарно батьки сина виховали. Тільки хай не дивуються коли їм одного дня хтось хату спалить.
+7
А зачем ***** бомбит детские сады, школы и больницы? - Для дестабилизации и хаоса в Украине. Чтобы потом Орбан и Трамп ездили по миру и призывали остальные страны здаться Сосии или будет так как в Украине
+7
хай батьки тепер сплатять всі витрати. я б навіть майно конфіскував.
Гарно батьки сина виховали. Тільки хай не дивуються коли їм одного дня хтось хату спалить.
Та вонО ж і спалить. Пізно вже в 16 років його виховувати. Батьки, або самі такі, або прошляпили з вихованням. Або така гнида вродилась, у когось із батьків була прихована схильність до таких вчинків.
Це гнида, клоп. Розчавити.
Чого Укрпошту? Дивні завдання від фсбешників.
А зачем ***** бомбит детские сады, школы и больницы? - Для дестабилизации и хаоса в Украине. Чтобы потом Орбан и Трамп ездили по миру и призывали остальные страны здаться Сосии или будет так как в Украине
Так написали ж - через те, що розсилають повістки.
Чергове "нерозумне телятко"? Чи ворог?
захотілось красівой жизні, бабкі, тьолкі, гейфон
Якби була знала,У колисці б задушила,Під серцем приспала
хай батьки тепер сплатять всі витрати. я б навіть майно конфіскував.
так і буде, правда без конфіскації, але якщо бабала не вистачить, то можуть і з торгів пустити, що є.
Виродка потрібно посадити на пожиттєве 😡
Це ще не всі реформи провели чМОНі? Повна вседозволеність у
здобувачів освіти, ніякої відповідальності за вчинки. Українська школа зараз нагадує той острів з оповідання "Володар мух". Нещасні вчителі загнані під плінтус між трьох вогнів: учні, їх батьки, адміністрація шкіл. Це ще НУШівці не підросли...
Вилупок малий
Каструвати, і батьків теж !
Батьків в першу чергу!
Пороть выродка кнутом, потом вместе с мамашей нахер в казластан. Папашу - на рытье окопов, до конца войны.
В 16 років вже ЩОСЬ треба розуміти. Нехай посидить в колонії для малолітніх, а потім позбавити громадянства і депортувати в рашку. КОЖЕН має жити ДОМА!
Смілянський буянит, месяц назад вимагав з бюджету мільярди на охорону.
Каждому тцкуну - по полицейскому!
Каждому в поликлинники на влк - по полицейскому!
В каждую школу - по полицейскому!
В каждую Укрпочту - по полицейскому!
Кому ещё полицейских, зеленский раздул штат полиции, а платим за этот беспредел мы
ТЕЛЕГУ ОТКЛЮЧИТЕ !!!
****** малолетнее такие же и недородители ****..........................................
