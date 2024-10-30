Поліція Києва затримала 16-річного палія Укрпошти. ФОТОрепортаж

Студент столичного технікуму під керівництвом спецслужб РФ за допомогою запалювальної суміші підпалив двері двох відділень у Солом’янському районі, та, розбивши скло в ще одному, у Дарницькому районі, запалив його зсередини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в поліції Києва та Київській міській прокуратурі.

Як діяв палій?

Згідно з матеріалами слідства, хлопець у месенджері "Телеграм" отримав пропозицію підпалити три поштові відділення у Солом’янському та Дарницькому районах столиці за 1000 доларів США.

Погодившись на цю пропозицію, він придбав на АЗС легкозаймисту речовину, після чого поїхав за вказаними замовником адресами поштових відділень, розбив вікно та залив вхідні двері бензином, а згодом кинув у приміщення підпалений шматок картону, внаслідок чого загорілись вхідні двері.

Усі свої дії хлопець фіксував на мобільний телефон.

"Агресор не полишає спроб дестабілізувати українське суспільство всередині країни щоразу вигадуючи нові провокації – останніми з них, на території столиці виявились підпали поштових відділень. Для знищення таких об’єктів інфраструктури ворожі спецслужби активно вербують молодь, користуючись їх необізнаністю та мотивуючи "легким" заробітком", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, за останні декілька днів у Києві відбулись підпали трьох поштових відділень – перші два випадки трапились у Солом’янському районі, де вогнем були пошкоджені вхідні двері, а у Дарницькому районі вигоріло приміщення та відправлення громадян.

"Всі випадки траплялись під час комендантської години, відповідальність за порушення якої законодавством досі не передбачена", - додали в поліції.