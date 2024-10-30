УКР
5 089 22

Поліція Києва затримала 16-річного палія Укрпошти. ФОТОрепортаж

Студент столичного технікуму під керівництвом спецслужб РФ за допомогою запалювальної суміші підпалив двері двох відділень у Солом’янському районі, та, розбивши скло в ще одному, у Дарницькому районі, запалив його зсередини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в поліції Києва та Київській міській прокуратурі.

Як діяв палій?

Згідно з матеріалами слідства, хлопець у месенджері "Телеграм" отримав пропозицію підпалити три поштові відділення у Солом’янському та Дарницькому районах столиці за 1000 доларів США.

Погодившись на цю пропозицію, він придбав на АЗС легкозаймисту речовину, після чого поїхав за вказаними замовником адресами поштових відділень, розбив вікно та залив вхідні двері бензином, а згодом кинув у приміщення підпалений шматок картону, внаслідок чого загорілись вхідні двері.

Усі свої дії хлопець фіксував на мобільний телефон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві могли підпалити два відділення "Укрпошти" через розсилання повісток ТЦК: Поліція почала розслідування

Затримали палія Укрпошти

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Неповнолітнього на Харківщині підозрюють у підпалі шаф Укрзалізниці. ФОТО

"Агресор не полишає спроб дестабілізувати українське суспільство всередині країни щоразу вигадуючи нові провокації – останніми з них, на території столиці виявились підпали поштових відділень. Для знищення таких об’єктів інфраструктури ворожі спецслужби активно вербують молодь, користуючись їх необізнаністю та мотивуючи "легким" заробітком", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, за останні декілька днів у Києві відбулись підпали трьох поштових відділень – перші два випадки трапились у Солом’янському районі, де вогнем були пошкоджені вхідні двері, а у Дарницькому районі вигоріло приміщення та відправлення громадян.

"Всі випадки траплялись під час комендантської години, відповідальність за порушення якої законодавством досі не передбачена", - додали в поліції.

Київ (20195) підпал (724) Нацполіція (15510) Укрпошта (1110)
Топ коментарі
+14
Гарно батьки сина виховали. Тільки хай не дивуються коли їм одного дня хтось хату спалить.
30.10.2024 18:19 Відповісти
+7
А зачем ***** бомбит детские сады, школы и больницы? - Для дестабилизации и хаоса в Украине. Чтобы потом Орбан и Трамп ездили по миру и призывали остальные страны здаться Сосии или будет так как в Украине
30.10.2024 18:28 Відповісти
+7
хай батьки тепер сплатять всі витрати. я б навіть майно конфіскував.
30.10.2024 18:32 Відповісти
Та вонО ж і спалить. Пізно вже в 16 років його виховувати. Батьки, або самі такі, або прошляпили з вихованням. Або така гнида вродилась, у когось із батьків була прихована схильність до таких вчинків.
30.10.2024 18:58 Відповісти
Це гнида, клоп. Розчавити.
30.10.2024 18:24 Відповісти
Чого Укрпошту? Дивні завдання від фсбешників.
30.10.2024 18:24 Відповісти
Так написали ж - через те, що розсилають повістки.
30.10.2024 18:33 Відповісти
Чергове "нерозумне телятко"? Чи ворог?
30.10.2024 18:27 Відповісти
захотілось красівой жизні, бабкі, тьолкі, гейфон
показати весь коментар
Якби була знала,У колисці б задушила,Під серцем приспала
показати весь коментар
так і буде, правда без конфіскації, але якщо бабала не вистачить, то можуть і з торгів пустити, що є.
показати весь коментар
Виродка потрібно посадити на пожиттєве 😡
показати весь коментар
Це ще не всі реформи провели чМОНі? Повна вседозволеність у
здобувачів освіти, ніякої відповідальності за вчинки. Українська школа зараз нагадує той острів з оповідання "Володар мух". Нещасні вчителі загнані під плінтус між трьох вогнів: учні, їх батьки, адміністрація шкіл. Це ще НУШівці не підросли...
показати весь коментар
Вилупок малий
показати весь коментар
Каструвати, і батьків теж !
показати весь коментар
Батьків в першу чергу!
показати весь коментар
Пороть выродка кнутом, потом вместе с мамашей нахер в казластан. Папашу - на рытье окопов, до конца войны.
показати весь коментар
В 16 років вже ЩОСЬ треба розуміти. Нехай посидить в колонії для малолітніх, а потім позбавити громадянства і депортувати в рашку. КОЖЕН має жити ДОМА!
показати весь коментар
Смілянський буянит, месяц назад вимагав з бюджету мільярди на охорону.
Каждому тцкуну - по полицейскому!
Каждому в поликлинники на влк - по полицейскому!
В каждую школу - по полицейскому!
В каждую Укрпочту - по полицейскому!
Кому ещё полицейских, зеленский раздул штат полиции, а платим за этот беспредел мы
01.11.2024 12:50 Відповісти
ТЕЛЕГУ ОТКЛЮЧИТЕ !!!
показати весь коментар
****** малолетнее такие же и недородители ****..........................................
показати весь коментар
