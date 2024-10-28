У Києві могли підпалити два відділення "Укрпошти" через розсилання повісток ТЦК: Поліція почала розслідування

У Солом’янському районі Києві невідомі підпалили два відділення "Укрпошти". Правоохоронці розпочали кримінальні провадження.

Про це повідомляє поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що події відбулись минулого тижня у Солом’янському районі столиці.

На місці працювали слідчі, експерти, кінологи та оперативні служби.

"За вказаним фактом розслідуються кримінальні провадження, розпочаті за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше письменник Андрій Кокотюха заявив, що підпали можуть відбуватися з помсти за доставлення повісток від ТЦК.

За його словами, на місці події працівники пошти пов’язали інцидент із рознесенням повісток.

У своєму дописі Кокотюха зазначив, що "Укрпошта" може стати новим об'єктом для атак паліїв, як це сталося з автівками військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони за допомогою Реєстру військовозобов'язаних сформувало 70 тисяч повісток, які відправлені "Укрпошті" для оповіщення військовозобов'язаних громадян.