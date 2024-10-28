У Києві могли підпалити два відділення "Укрпошти" через розсилання повісток ТЦК: Поліція почала розслідування
У Солом’янському районі Києві невідомі підпалили два відділення "Укрпошти". Правоохоронці розпочали кримінальні провадження.
Про це повідомляє поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що події відбулись минулого тижня у Солом’янському районі столиці.
На місці працювали слідчі, експерти, кінологи та оперативні служби.
"За вказаним фактом розслідуються кримінальні провадження, розпочаті за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Раніше письменник Андрій Кокотюха заявив, що підпали можуть відбуватися з помсти за доставлення повісток від ТЦК.
За його словами, на місці події працівники пошти пов’язали інцидент із рознесенням повісток.
У своєму дописі Кокотюха зазначив, що "Укрпошта" може стати новим об'єктом для атак паліїв, як це сталося з автівками військовослужбовців.
Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони за допомогою Реєстру військовозобов'язаних сформувало 70 тисяч повісток, які відправлені "Укрпошті" для оповіщення військовозобов'язаних громадян.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
де Демократія ?
де Конституція ?
де захист прав людини та бидла ухилянтів ?
.
😂👍