УКР
Новини
У Києві могли підпалити два відділення "Укрпошти" через розсилання повісток ТЦК: Поліція почала розслідування

У Києві підпалили два відділення Укрпошти

У Солом’янському районі Києві невідомі підпалили два відділення "Укрпошти". Правоохоронці розпочали кримінальні провадження.

Про це повідомляє поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що події відбулись минулого тижня у Солом’янському районі столиці.

На місці працювали слідчі, експерти, кінологи та оперативні служби.

"За вказаним фактом розслідуються кримінальні провадження, розпочаті за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підпалювали релейні шафи "УЗ" на замовлення РФ: у трьох областях України затримано 5 диверсантів. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Раніше письменник Андрій Кокотюха заявив, що підпали можуть відбуватися з помсти за доставлення повісток від ТЦК.

За його словами, на місці події працівники пошти пов’язали інцидент із рознесенням повісток.

У своєму дописі Кокотюха зазначив, що "Укрпошта" може стати новим об'єктом для атак паліїв, як це сталося з автівками військовослужбовців.

Кокотюха

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрпошта" передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобов’язаним, - Смілянський 

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони за допомогою Реєстру військовозобов'язаних сформувало 70 тисяч повісток, які відправлені "Укрпошті" для оповіщення військовозобов'язаних громадян.

Київ (20187) підпал (724) Нацполіція (15498) Укрпошта (1110)
Топ коментарі
+9
Схоже на те, що "лобіюють" цілодобову фізичну охорону для відділень Укрпошти. Не, ну не на фронт же йти декому....
28.10.2024 13:23 Відповісти
+7
73% - наріду - сцикуни. Яка межа? Будуть обсцикатися ще потужніше?
28.10.2024 13:39 Відповісти
+5
Закрийте грьобаний "телеграм" на території України і весь зв'язок із агентурою буде втрачено! Але ж ні, відосики ...(((
28.10.2024 13:24 Відповісти
Письменник кокотюха заявив і тут же це і сталося. І що цікаво причина у кокотюхи не кацапські гроші через ТГ, а помста за "доставку повісток"...
28.10.2024 13:08 Відповісти
Те-ле-грам!! Обʼєднує друзів!
28.10.2024 13:09 Відповісти
тепер вже поштальонши "мопедірують" українців на своїх дурацьких нових мопедах ?

де Демократія ?
де Конституція ?
де захист прав людини та бидла ухилянтів ?

28.10.2024 14:15 Відповісти
"мудрий наріт" на межі жидкого поносу !

😂👍
28.10.2024 14:17 Відповісти
На межі чого?
28.10.2024 14:17 Відповісти
На межі отримання 1000 гривень
28.10.2024 14:46 Відповісти
Все жартуєте? Нічого,скоро буде не до жартів! Кислоока,гнилозуба кацапня жартів не любить.
28.10.2024 15:57 Відповісти
Тож зелені перекинули обов'язки тцк на поштарів. Ось і маємо
28.10.2024 13:16 Відповісти
остановітесь ! у меня посилка с АЛІ йде УКР почтой
28.10.2024 13:18 Відповісти
А в посилочці бланки повісток, надруковані в Китаї! Ай-яй-яй!
28.10.2024 13:30 Відповісти
Треба кувати залізо, не відходячи від каси: написати в ЗМІ, що повістки будуть розсилати бурштинокопачі, наркопритони, підпільні казино та церкви мацьковського патріархату разом з "закладчіками"!
показати весь коментар
І прокурори на калясках )))
показати весь коментар
Мазут застигає при +10. А підпалити на відкритому повітрі та ще задача. Хтось хоче трохи баблоса попиляти на "улучшеніі безопсності"
показати весь коментар
