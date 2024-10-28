В Киеве могли поджечь два отделения "Укрпочты" из-за рассылки повесток ТЦК: Полиция начала расследование
В Соломенском районе Киева неизвестные подожгли два отделения "Укрпочты". Правоохранители начали уголовные производства.
Об этом сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что события произошли на прошлой неделе в Соломенском районе столицы.
На месте работали следователи, эксперты, кинологи и оперативные службы.
"По данному факту расследуются уголовные производства, начатые по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее писатель Андрей Кокотюха заявил, что поджоги могут происходить из мести за доставку повесток от ТЦК.
По его словам, на месте происшествия работники почты связали инцидент с разноской повесток.
В своей заметке Кокотюха отметил, что "Укрпочта" может стать новым объектом для атак поджигателей, как это произошло с автомобилями военнослужащих.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны с помощью Реестра военнообязанных сформировало 70 тысяч повесток, которые отправлены "Укрпочте" для оповещения военнообязанных граждан.
