В Киеве могли поджечь два отделения "Укрпочты" из-за рассылки повесток ТЦК: Полиция начала расследование

В Соломенском районе Киева неизвестные подожгли два отделения "Укрпочты". Правоохранители начали уголовные производства.

Об этом сообщает полиция Киева.

Отмечается, что события произошли на прошлой неделе в Соломенском районе столицы.

На месте работали следователи, эксперты, кинологи и оперативные службы.

"По данному факту расследуются уголовные производства, начатые по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее писатель Андрей Кокотюха заявил, что поджоги могут происходить из мести за доставку повесток от ТЦК.

По его словам, на месте происшествия работники почты связали инцидент с разноской повесток.

В своей заметке Кокотюха отметил, что "Укрпочта" может стать новым объектом для атак поджигателей, как это произошло с автомобилями военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны с помощью Реестра военнообязанных сформировало 70 тысяч повесток, которые отправлены "Укрпочте" для оповещения военнообязанных граждан.