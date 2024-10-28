РУС
Новости
3 393 20

В Киеве могли поджечь два отделения "Укрпочты" из-за рассылки повесток ТЦК: Полиция начала расследование

У Києві підпалили два відділення Укрпошти

В Соломенском районе Киева неизвестные подожгли два отделения "Укрпочты". Правоохранители начали уголовные производства.

Об этом сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что события произошли на прошлой неделе в Соломенском районе столицы.

На месте работали следователи, эксперты, кинологи и оперативные службы.

"По данному факту расследуются уголовные производства, начатые по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее писатель Андрей Кокотюха заявил, что поджоги могут происходить из мести за доставку повесток от ТЦК.

По его словам, на месте происшествия работники почты связали инцидент с разноской повесток.

В своей заметке Кокотюха отметил, что "Укрпочта" может стать новым объектом для атак поджигателей, как это произошло с автомобилями военнослужащих.

Кокотюха

Ранее сообщалось, что Министерство обороны с помощью Реестра военнообязанных сформировало 70 тысяч повесток, которые отправлены "Укрпочте" для оповещения военнообязанных граждан.

Топ комментарии
+9
Схоже на те, що "лобіюють" цілодобову фізичну охорону для відділень Укрпошти. Не, ну не на фронт же йти декому....
28.10.2024 13:23 Ответить
28.10.2024 13:23 Ответить
+7
73% - наріду - сцикуни. Яка межа? Будуть обсцикатися ще потужніше?
28.10.2024 13:39 Ответить
28.10.2024 13:39 Ответить
+5
Закрийте грьобаний "телеграм" на території України і весь зв'язок із агентурою буде втрачено! Але ж ні, відосики ...(((
28.10.2024 13:24 Ответить
28.10.2024 13:24 Ответить
Письменник кокотюха заявив і тут же це і сталося. І що цікаво причина у кокотюхи не кацапські гроші через ТГ, а помста за "доставку повісток"...
28.10.2024 13:08 Ответить
28.10.2024 13:08 Ответить
Те-ле-грам!! Обʼєднує друзів!
28.10.2024 13:09 Ответить
28.10.2024 13:09 Ответить
тепер вже поштальонши "мопедірують" українців на своїх дурацьких нових мопедах ?

де Демократія ?
де Конституція ?
де захист прав людини та бидла ухилянтів ?

.
28.10.2024 14:15 Ответить
28.10.2024 14:15 Ответить
73% - наріду - сцикуни. Яка межа? Будуть обсцикатися ще потужніше?
28.10.2024 13:39 Ответить
28.10.2024 13:39 Ответить
"мудрий наріт" на межі жидкого поносу !

😂👍
28.10.2024 14:17 Ответить
28.10.2024 14:17 Ответить
На межі чого?
28.10.2024 14:17 Ответить
28.10.2024 14:17 Ответить
На межі отримання 1000 гривень
28.10.2024 14:46 Ответить
28.10.2024 14:46 Ответить
Все жартуєте? Нічого,скоро буде не до жартів! Кислоока,гнилозуба кацапня жартів не любить.
28.10.2024 15:57 Ответить
28.10.2024 15:57 Ответить
Тож зелені перекинули обов'язки тцк на поштарів. Ось і маємо
28.10.2024 13:16 Ответить
28.10.2024 13:16 Ответить
остановітесь ! у меня посилка с АЛІ йде УКР почтой
28.10.2024 13:18 Ответить
28.10.2024 13:18 Ответить
А в посилочці бланки повісток, надруковані в Китаї! Ай-яй-яй!
28.10.2024 13:30 Ответить
28.10.2024 13:30 Ответить
Схоже на те, що "лобіюють" цілодобову фізичну охорону для відділень Укрпошти. Не, ну не на фронт же йти декому....
28.10.2024 13:23 Ответить
28.10.2024 13:23 Ответить
Закрийте грьобаний "телеграм" на території України і весь зв'язок із агентурою буде втрачено! Але ж ні, відосики ...(((
28.10.2024 13:24 Ответить
28.10.2024 13:24 Ответить
Треба кувати залізо, не відходячи від каси: написати в ЗМІ, що повістки будуть розсилати бурштинокопачі, наркопритони, підпільні казино та церкви мацьковського патріархату разом з "закладчіками"!
28.10.2024 13:28 Ответить
28.10.2024 13:28 Ответить
І прокурори на калясках )))
28.10.2024 15:29 Ответить
28.10.2024 15:29 Ответить
Мазут застигає при +10. А підпалити на відкритому повітрі та ще задача. Хтось хоче трохи баблоса попиляти на "улучшеніі безопсності"
28.10.2024 13:42 Ответить
28.10.2024 13:42 Ответить
 
 