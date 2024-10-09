РУС
3 856 16

"Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч повесток военнообязанным, - Смелянский

Смілянський про розсилку повісток

"Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч повесток военнообязанным. Каждая из этих повесток номерная и защищена.

Об этом в интервью "Украинскому Радио" рассказал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч повесток военнообязанным гражданам. Их доставляют и сегодня.

"Доставляем. Эти письма ничем не отличаются от судебных повесток, документов или штрафов за нарушение ПДД, которые мы доставляем", - заявил Смелянский.

По словам гендиректора "Укрпочты", "качество доставки повестки четко коррелируется с качеством адреса, который был предоставлен в системе "Резерв+" или "Оберіг".

Читайте также: Письмо с повесткой имеет вид обычного конверта, - глава "Укрпошти" Смелянский

"Кстати, даже есть адрес - Мелитополь. Понятно, что сейчас, к сожалению, мы туда не можем доставить повестку. Но надеюсь, что благодаря Вооруженным силам Украины рано или поздно мы это сможем сделать. Поэтому да, рассылаем. Четкий контроль каждой повестки, они все номерные, они защищены. То есть, это конверт, который защищает личные данные будущего призывника, все четко мониторится, каждый день отслеживаем", - заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны с помощью Реестра военнообязанных сформировало 70 тысяч повесток, которые отправлены "Укрпочте" для оповещения военнообязанных граждан.

Читайте также: На Херсонщине "Укрпочта" начала рассылать повестки, - ОВА

Автор: 

Укрпочта (316) Смелянский Игорь (68) повестка (158)
+9
(роздумує):
Може, Укрпошті орден чи що...
показать весь комментарий
09.10.2024 19:59 Ответить
+9
Не хвилюйтесь. Смілянський потім собі премію випише в півмільйон. А зе! ще його нагородить якоюсь медалькою та зброєю.
показать весь комментарий
09.10.2024 20:11 Ответить
+5
Не в Укрпошти , а в ТЦК - це вони адреси дають
показать весь комментарий
09.10.2024 20:10 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
"До речі , навіть є адреса "Мелітополь " ,а адрес-Донецька чи Луганська там немає , ,в "укрпошти " що зовсім "дах" поїхав ,що відправляє повістки на окуповану територію ?
показать весь комментарий
09.10.2024 20:09 Ответить
Не в Укрпошти , а в ТЦК - це вони адреси дають
показать весь комментарий
09.10.2024 20:10 Ответить
Вибачте ,хотів написати тцк ,але по великому рахунку в тецекашників дах давно поїхав,
показать весь комментарий
09.10.2024 20:15 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2024 20:23 Ответить
були випадки коли повістка приходила загиблим
а тим хто вже служить їх дуже багато.
там же трутні та неуки.
я колишній військовий, служив 1985-91рр
в 2022 му пішов за справкою що моя дружина була в ЦГВ Чехословакія зімною 4 роки.
для трудової
відповідь шокувала
в 1996 році (5й рік незалежності) всі архіви воєнкомата відправлені в центральний архів РФ
м. подольск, московскої обл.
я лиш задав два запитання:
доки військових, громадян України в москву?
так!!!
*****??????
не знаємо, поступила команда.............
вони ***** не знають, нічого не вміють
аби лиш самим не попасти на фронт, все, *****
показать весь комментарий
09.10.2024 21:23 Ответить
Це вони мелітопольскому воєнкомату підказують де "мобілізаційний резерв" для їх армії мешкає
показать весь комментарий
09.10.2024 21:11 Ответить
це як жовтий конвертик в Німеччині: коли приходять білі - то все ок. коли жовтий - то жопа.
показать весь комментарий
09.10.2024 20:24 Ответить
Щось не так?
показать весь комментарий
09.10.2024 20:28 Ответить
Ну хоч особисті дані захищають. Життя і здоров'я то вже справа рук потопельника. А що, нових посвісток ще надрукують, паперу багато...
показать весь комментарий
09.10.2024 20:32 Ответить
Що ж Смілянський, відробляй свої 469 тисяч зп на місяць.
показать весь комментарий
09.10.2024 20:38 Ответить
А чому в свої 49 Смілянський не на фронті?
У мене сват в 49-ть вже 31 місяц на фронті !
показать весь комментарий
09.10.2024 20:46 Ответить
От що значить досвідчений чиновник - красиві розповіді, та гарні інтерв'ю, до того, як підуть розповіді з усієї країни, тобто я хотів сказати - ІПСО ворога, про те, як "професійно" розносять ці повістки і як легко перейти в категорію - "не отримав, значить отримав, на тобі штраф та розшук".
показать весь комментарий
09.10.2024 20:51 Ответить
Розкажу як мені з суду прислала укрпочта колись лист. Кинули в почтовий ящик повідомлення в останній день тому що в неділю я дивився не було, а в понеділок вже був останній, побачив аж в середу, прийшов до них а вони вже у вівторок одразу відправили лист назад типу не знайшли адресата за місцем проживання.

Давати тільки 3 дні на отримання від Укрпошти це абсурд, система просто заточена щоб побільше штрафів набити.
показать весь комментарий
09.10.2024 22:08 Ответить
Схожа ситуація. Від ящику один ключ залишився, бо укрпошта поміняла поштові ящики і два ключи видали. Галімі - капець. Син одн раз десь ключ посіяв. А другий - впустив зв'язку ключів і поштовий розбився. Поки розбирались с ЖЕКом, поштою. Плюнули визвали майстра який взломав ящик й замок заменив. Скільки там знайшли потім..і повістки до суду і до військомату..чуйка в них чи шо..
показать весь комментарий
09.10.2024 22:45 Ответить
 
 