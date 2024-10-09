"Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч повесток военнообязанным, - Смелянский

"Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч повесток военнообязанным. Каждая из этих повесток номерная и защищена.

Об этом в интервью "Украинскому Радио" рассказал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч повесток военнообязанным гражданам. Их доставляют и сегодня.

"Доставляем. Эти письма ничем не отличаются от судебных повесток, документов или штрафов за нарушение ПДД, которые мы доставляем", - заявил Смелянский.

По словам гендиректора "Укрпочты", "качество доставки повестки четко коррелируется с качеством адреса, который был предоставлен в системе "Резерв+" или "Оберіг".

Читайте также: Письмо с повесткой имеет вид обычного конверта, - глава "Укрпошти" Смелянский

"Кстати, даже есть адрес - Мелитополь. Понятно, что сейчас, к сожалению, мы туда не можем доставить повестку. Но надеюсь, что благодаря Вооруженным силам Украины рано или поздно мы это сможем сделать. Поэтому да, рассылаем. Четкий контроль каждой повестки, они все номерные, они защищены. То есть, это конверт, который защищает личные данные будущего призывника, все четко мониторится, каждый день отслеживаем", - заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны с помощью Реестра военнообязанных сформировало 70 тысяч повесток, которые отправлены "Укрпочте" для оповещения военнообязанных граждан.

Читайте также: На Херсонщине "Укрпочта" начала рассылать повестки, - ОВА