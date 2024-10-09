"Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч повесток военнообязанным, - Смелянский
"Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч повесток военнообязанным. Каждая из этих повесток номерная и защищена.
Об этом в интервью "Украинскому Радио" рассказал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч повесток военнообязанным гражданам. Их доставляют и сегодня.
"Доставляем. Эти письма ничем не отличаются от судебных повесток, документов или штрафов за нарушение ПДД, которые мы доставляем", - заявил Смелянский.
По словам гендиректора "Укрпочты", "качество доставки повестки четко коррелируется с качеством адреса, который был предоставлен в системе "Резерв+" или "Оберіг".
"Кстати, даже есть адрес - Мелитополь. Понятно, что сейчас, к сожалению, мы туда не можем доставить повестку. Но надеюсь, что благодаря Вооруженным силам Украины рано или поздно мы это сможем сделать. Поэтому да, рассылаем. Четкий контроль каждой повестки, они все номерные, они защищены. То есть, это конверт, который защищает личные данные будущего призывника, все четко мониторится, каждый день отслеживаем", - заявил чиновник.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны с помощью Реестра военнообязанных сформировало 70 тысяч повесток, которые отправлены "Укрпочте" для оповещения военнообязанных граждан.
Може, Укрпошті орден чи що...
а тим хто вже служить їх дуже багато.
там же трутні та неуки.
я колишній військовий, служив 1985-91рр
в 2022 му пішов за справкою що моя дружина була в ЦГВ Чехословакія зімною 4 роки.
для трудової
відповідь шокувала
в 1996 році (5й рік незалежності) всі архіви воєнкомата відправлені в центральний архів РФ
м. подольск, московскої обл.
я лиш задав два запитання:
доки військових, громадян України в москву?
так!!!
*****??????
не знаємо, поступила команда.............
вони ***** не знають, нічого не вміють
аби лиш самим не попасти на фронт, все, *****
У мене сват в 49-ть вже 31 місяц на фронті !
Давати тільки 3 дні на отримання від Укрпошти це абсурд, система просто заточена щоб побільше штрафів набити.