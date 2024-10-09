"Укрпошта" передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобов’язаним, - Смілянський
"Укрпошта" передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобов'язаним. Кожна з цих повісток номерна та захищена.
Про це в інтервʼю "Українському Радіо" розповів генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Доставляємо. Ці листи нічим не відрізняються від судових повісток, документів або штрафів за порушення ПДР, які ми доставляємо", - заявив Смілянський.
За словами гендиректора "Укрпошти", "якість доставки повістки чітко корелюється з якістю адреси, яка була надана в системі "Резерв+" або "Оберіг"".
"До речі, навіть є адреса - Мелітополь. Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доставити повістку. Але сподіваюсь, що завдяки Збройним Силам України рано чи пізно ми це зможемо зробити. Тому так, розсилаємо. Чіткий контроль кожної повістки, вони всі номерні, вони захищені. Тобто, це конверт, який захищає особисті дані майбутнього призовника, все чітко моніториться, кожен день відслідковуємо", - заявив посадовець.
Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони за допомогою Реєстру військовозобов'язаних сформувало 70 тисяч повісток, які відправлені "Укрпошті" для оповіщення військовозобов'язаних громадян.
Може, Укрпошті орден чи що...
а тим хто вже служить їх дуже багато.
там же трутні та неуки.
я колишній військовий, служив 1985-91рр
в 2022 му пішов за справкою що моя дружина була в ЦГВ Чехословакія зімною 4 роки.
для трудової
відповідь шокувала
в 1996 році (5й рік незалежності) всі архіви воєнкомата відправлені в центральний архів РФ
м. подольск, московскої обл.
я лиш задав два запитання:
доки військових, громадян України в москву?
так!!!
*****??????
не знаємо, поступила команда.............
вони ***** не знають, нічого не вміють
аби лиш самим не попасти на фронт, все, *****
У мене сват в 49-ть вже 31 місяц на фронті !
Давати тільки 3 дні на отримання від Укрпошти це абсурд, система просто заточена щоб побільше штрафів набити.