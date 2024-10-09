УКР
Новини
"Укрпошта" передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобов’язаним, - Смілянський

Смілянський про розсилку повісток

"Укрпошта" передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобов'язаним. Кожна з цих повісток номерна та захищена.

Про це в інтервʼю "Українському Радіо" розповів генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Укрпошта" передала в доставку більше 20 тисяч повісток військовозобов’язаним громадянам. Їх доставляють й сьогодні.

"Доставляємо. Ці листи нічим не відрізняються від судових повісток, документів або штрафів за порушення ПДР, які ми доставляємо", - заявив Смілянський.

За словами гендиректора "Укрпошти", "якість доставки повістки чітко корелюється з якістю адреси, яка була надана в системі "Резерв+" або "Оберіг"".

"До речі, навіть є адреса - Мелітополь. Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доставити повістку. Але сподіваюсь, що завдяки Збройним Силам України рано чи пізно ми це зможемо зробити. Тому так, розсилаємо. Чіткий контроль кожної повістки, вони всі номерні, вони захищені. Тобто, це конверт, який захищає особисті дані майбутнього призовника, все чітко моніториться, кожен день відслідковуємо", - заявив посадовець.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони за допомогою Реєстру військовозобов'язаних сформувало 70 тисяч повісток, які відправлені "Укрпошті" для оповіщення військовозобов'язаних громадян.

Укрпошта (1100) Смілянський Ігор (192) повістка (187)
(роздумує):
Може, Укрпошті орден чи що...
показати весь коментар
09.10.2024 19:59 Відповісти
Не хвилюйтесь. Смілянський потім собі премію випише в півмільйон. А зе! ще його нагородить якоюсь медалькою та зброєю.
показати весь коментар
09.10.2024 20:11 Відповісти
"До речі , навіть є адреса "Мелітополь " ,а адрес-Донецька чи Луганська там немає , ,в "укрпошти " що зовсім "дах" поїхав ,що відправляє повістки на окуповану територію ?
показати весь коментар
09.10.2024 20:09 Відповісти
Не в Укрпошти , а в ТЦК - це вони адреси дають
показати весь коментар
09.10.2024 20:10 Відповісти
Вибачте ,хотів написати тцк ,але по великому рахунку в тецекашників дах давно поїхав,
показати весь коментар
09.10.2024 20:15 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 20:23 Відповісти
були випадки коли повістка приходила загиблим
а тим хто вже служить їх дуже багато.
там же трутні та неуки.
я колишній військовий, служив 1985-91рр
в 2022 му пішов за справкою що моя дружина була в ЦГВ Чехословакія зімною 4 роки.
для трудової
відповідь шокувала
в 1996 році (5й рік незалежності) всі архіви воєнкомата відправлені в центральний архів РФ
м. подольск, московскої обл.
я лиш задав два запитання:
доки військових, громадян України в москву?
так!!!
*****??????
не знаємо, поступила команда.............
вони ***** не знають, нічого не вміють
аби лиш самим не попасти на фронт, все, *****
показати весь коментар
09.10.2024 21:23 Відповісти
Це вони мелітопольскому воєнкомату підказують де "мобілізаційний резерв" для їх армії мешкає
показати весь коментар
09.10.2024 21:11 Відповісти
це як жовтий конвертик в Німеччині: коли приходять білі - то все ок. коли жовтий - то жопа.
показати весь коментар
09.10.2024 20:24 Відповісти
Щось не так?
показати весь коментар
09.10.2024 20:28 Відповісти
Ну хоч особисті дані захищають. Життя і здоров'я то вже справа рук потопельника. А що, нових посвісток ще надрукують, паперу багато...
показати весь коментар
09.10.2024 20:32 Відповісти
Що ж Смілянський, відробляй свої 469 тисяч зп на місяць.
показати весь коментар
09.10.2024 20:38 Відповісти
А чому в свої 49 Смілянський не на фронті?
У мене сват в 49-ть вже 31 місяц на фронті !
показати весь коментар
09.10.2024 20:46 Відповісти
От що значить досвідчений чиновник - красиві розповіді, та гарні інтерв'ю, до того, як підуть розповіді з усієї країни, тобто я хотів сказати - ІПСО ворога, про те, як "професійно" розносять ці повістки і як легко перейти в категорію - "не отримав, значить отримав, на тобі штраф та розшук".
показати весь коментар
09.10.2024 20:51 Відповісти
Розкажу як мені з суду прислала укрпочта колись лист. Кинули в почтовий ящик повідомлення в останній день тому що в неділю я дивився не було, а в понеділок вже був останній, побачив аж в середу, прийшов до них а вони вже у вівторок одразу відправили лист назад типу не знайшли адресата за місцем проживання.

Давати тільки 3 дні на отримання від Укрпошти це абсурд, система просто заточена щоб побільше штрафів набити.
показати весь коментар
09.10.2024 22:08 Відповісти
Схожа ситуація. Від ящику один ключ залишився, бо укрпошта поміняла поштові ящики і два ключи видали. Галімі - капець. Син одн раз десь ключ посіяв. А другий - впустив зв'язку ключів і поштовий розбився. Поки розбирались с ЖЕКом, поштою. Плюнули визвали майстра який взломав ящик й замок заменив. Скільки там знайшли потім..і повістки до суду і до військомату..чуйка в них чи шо..
показати весь коментар
09.10.2024 22:45 Відповісти
 
 