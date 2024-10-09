"Укрпошта" передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобов’язаним, - Смілянський

"Укрпошта" передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобов'язаним. Кожна з цих повісток номерна та захищена.

Про це в інтервʼю "Українському Радіо" розповів генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Укрпошта" передала в доставку більше 20 тисяч повісток військовозобов’язаним громадянам. Їх доставляють й сьогодні.

"Доставляємо. Ці листи нічим не відрізняються від судових повісток, документів або штрафів за порушення ПДР, які ми доставляємо", - заявив Смілянський.

За словами гендиректора "Укрпошти", "якість доставки повістки чітко корелюється з якістю адреси, яка була надана в системі "Резерв+" або "Оберіг"".

"До речі, навіть є адреса - Мелітополь. Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доставити повістку. Але сподіваюсь, що завдяки Збройним Силам України рано чи пізно ми це зможемо зробити. Тому так, розсилаємо. Чіткий контроль кожної повістки, вони всі номерні, вони захищені. Тобто, це конверт, який захищає особисті дані майбутнього призовника, все чітко моніториться, кожен день відслідковуємо", - заявив посадовець.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони за допомогою Реєстру військовозобов'язаних сформувало 70 тисяч повісток, які відправлені "Укрпошті" для оповіщення військовозобов'язаних громадян.

