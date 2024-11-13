Захватчики ударили дроном по автомобилю в Купянске, ранен мужчина

В среду, 13 ноября, россияне атаковали дроном гражданский автомобиль в Купянске Харьковской области. В результате вражеской атаки ранен 67-летний мужчина.

Об этом сообщила Харьковская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Купянске российский дрон попал в гражданское авто. Взрывную травму и множественные осколочные ранения правой голени получил 67-летний водитель транспортного средства", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.

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