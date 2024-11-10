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Из Купянска и окрестных сел людей эвакуируют бронетехникой, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Из Купянского района Харьковской области продолжают эвакуацию жителей прифронтовых населенных пунктов. Чтобы эвакуировать людей в условиях постоянных российских обстрелов спасатели используют бронированную технику.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

"На Купянщине продолжается эвакуация жителей прифронтовых населенных пунктов. Жители покидают города и села Купянской, Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской громад", - сообщают спасатели.

В эти выходные - 9 и 10 ноября, спасатели эвакуировали людей из села Куриловка, поселка Ковшаровка и города Купянск, используя бронированную технику.

Евакуація з прифронтових населених пунктів Харківщини

Евакуація з прифронтових населених пунктів Харківщини

Отмечается, что в основном в помощи нуждались пожилые люди и лица с инвалидностью.

"Люди, которые вынуждены покинуть собственные дома из-за активных боевых действий, в первую очередь направляются в промежуточные эвакопункты, размещенные в безопасных местах", - добавляют в ГСЧС.

Евакуація з прифронтових населених пунктів Харківщини

Евакуація з прифронтових населених пунктів Харківщини

Ранее сообщалось, что в Харьковской области на Купянском направлении эвакуации подлежат 8000 жителей, в частности в самом городе Купянск - 2700 жителей.

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Автор: 

Харьковщина (5577) эвакуация (2071) Купянск (630)


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Досиділись
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10.11.2024 17:53 Ответить
Скорійш не дождались.
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10.11.2024 17:56 Ответить
 
 