Из Купянска и окрестных сел людей эвакуируют бронетехникой, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Из Купянского района Харьковской области продолжают эвакуацию жителей прифронтовых населенных пунктов. Чтобы эвакуировать людей в условиях постоянных российских обстрелов спасатели используют бронированную технику.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.
"На Купянщине продолжается эвакуация жителей прифронтовых населенных пунктов. Жители покидают города и села Купянской, Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской громад", - сообщают спасатели.
В эти выходные - 9 и 10 ноября, спасатели эвакуировали людей из села Куриловка, поселка Ковшаровка и города Купянск, используя бронированную технику.
Отмечается, что в основном в помощи нуждались пожилые люди и лица с инвалидностью.
"Люди, которые вынуждены покинуть собственные дома из-за активных боевых действий, в первую очередь направляются в промежуточные эвакопункты, размещенные в безопасных местах", - добавляют в ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области на Купянском направлении эвакуации подлежат 8000 жителей, в частности в самом городе Купянск - 2700 жителей.
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