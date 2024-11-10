Із Куп’янська та навколишніх сіл людей евакуюють бронетехнікою, - ДСНС. ФОТОрепортаж

З Куп'янського району Харківської області продовжують евакуацію жителів прифронтових населених пунктів. Щоб евакуювати людей в умовах постійних російських обстрілів рятувальники використовують броньовану техніку.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"На Куп'янщині продовжується евакуація жителів прифронтових населених пунктів. Мешканці залишають міста та села Куп’янської, Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської громад", - повідомляють рятувальники.

Цими вихідними - 9 та 10 листопада, рятувальники евакуювали людей із села Курилівка, селища Ківшарівка та міста Куп'янськ, використовуючи броньовану техніку.

Зазначається, що здебільшого допомоги потребували літні люди та особи з інвалідністю.

"Люди, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії, першочергово направляються до проміжних евакопунктів, що розміщені у безпечних місцях", - додають у ДСНС.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області на Куп‘янському напрямку евакуації підлягають 8000 жителів, зокрема в самому місті Куп‘янськ - 2700 мешканців.

Читайте також: У Куп’янському районі, на лівому березі Осколу досі лишаються 2300 людей, - голова РДА Канашевич