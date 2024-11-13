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Новини Війна
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Ми ніколи не приймемо жодну мирну ініціативу, яку розробили без України, - Сибіга

Сибіга нагадав союзникам про принцип

Напередодні саміту G20 у Бразилії Київ очікує, що будь-який форум, який організовують західні партнери, буде наближати справедливий мир для нашої країни за принципом "нічого про Україну без України".

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Український міністр нагадав про сталу позицію України.

Ми очікуємо, що будь-який форум, будь-яке засідання буде наближати справедливий мир для України, виходячи з принципу "нічого про Україну без України". Ми ніколи не приймемо жодну ініціативу, яку розробили без України", - наголосив очільник МЗС.

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Сибіга також зауважив, що Київ не погодиться на жодні компроміси з територіальною цілісністю та суверенітетом України.

"Ми також виходимо з того, що нам не потрібна ситуація чи маніпуляція з розуміння миру, як відсутність війни чи замороження конфлікту", - резюмував він.

Автор: 

Сибіга Андрій (381) Формула миру (96)


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Топ коментарі
+2
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13.11.2024 20:59
+2
Мгм...
Як то кажуть, "не лести собі, підійди ближче до пісуару!"
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13.11.2024 20:59
+2
Это смотря какие последствия будут в случае отказа, все будет зависеть от США, от зеленого кубла зависит только количество украденного.
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13.11.2024 21:02
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13.11.2024 20:59 Відповісти
В Україні переміг паяц, а не політик.
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13.11.2024 21:15 Відповісти
в Україні на жаль, жоден президент не був політиком
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13.11.2024 21:21 Відповісти
Мгм...
Як то кажуть, "не лести собі, підійди ближче до пісуару!"
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13.11.2024 20:59 Відповісти
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13.11.2024 21:02 Відповісти
)))
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13.11.2024 21:04 Відповісти
Это смотря какие последствия будут в случае отказа, все будет зависеть от США, от зеленого кубла зависит только количество украденного.
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13.11.2024 21:02 Відповісти
В туреччині теж була (ініціатива) капітуляція розроблена зеленими! Забули гади як хотіли Україну *уйлу здати?
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13.11.2024 21:04 Відповісти
Тут ключове "яку розробили без Зельоних". А самі вже тихо пробивають.
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13.11.2024 21:09 Відповісти
Тоді будете воювати виключно української зброєю, якщо такі потужні... місяця 3.
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13.11.2024 21:15 Відповісти
зелений жиробасе, а от якщо "співавтором" від нашої країни буде, скажімо, єлдак - теж не приймете? ну, цікаво...
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13.11.2024 21:19 Відповісти
зелупень сказала, шо елдак выполняет его указания)))
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13.11.2024 21:43 Відповісти
Коли там другий саміт миру?
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13.11.2024 21:44 Відповісти
Навіть повна капітуляція рф з величезними компенсаціями і розстрілом путлера нас не влаштує, якщо це буде узгоджено без нашої участі.
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13.11.2024 21:47 Відповісти
Ми???
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13.11.2024 22:15 Відповісти
 
 