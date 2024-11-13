Ми ніколи не приймемо жодну мирну ініціативу, яку розробили без України, - Сибіга

Напередодні саміту G20 у Бразилії Київ очікує, що будь-який форум, який організовують західні партнери, буде наближати справедливий мир для нашої країни за принципом "нічого про Україну без України".

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Український міністр нагадав про сталу позицію України.

Ми очікуємо, що будь-який форум, будь-яке засідання буде наближати справедливий мир для України, виходячи з принципу "нічого про Україну без України". Ми ніколи не приймемо жодну ініціативу, яку розробили без України", - наголосив очільник МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є стриманий оптимізм, - Сибіга про дозвіл США на далекобійні удари ЗСУ по території РФ

Сибіга також зауважив, що Київ не погодиться на жодні компроміси з територіальною цілісністю та суверенітетом України.

"Ми також виходимо з того, що нам не потрібна ситуація чи маніпуляція з розуміння миру, як відсутність війни чи замороження конфлікту", - резюмував він.