Ми ніколи не приймемо жодну мирну ініціативу, яку розробили без України, - Сибіга
Напередодні саміту G20 у Бразилії Київ очікує, що будь-який форум, який організовують західні партнери, буде наближати справедливий мир для нашої країни за принципом "нічого про Україну без України".
Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Український міністр нагадав про сталу позицію України.
Ми очікуємо, що будь-який форум, будь-яке засідання буде наближати справедливий мир для України, виходячи з принципу "нічого про Україну без України". Ми ніколи не приймемо жодну ініціативу, яку розробили без України", - наголосив очільник МЗС.
Сибіга також зауважив, що Київ не погодиться на жодні компроміси з територіальною цілісністю та суверенітетом України.
"Ми також виходимо з того, що нам не потрібна ситуація чи маніпуляція з розуміння миру, як відсутність війни чи замороження конфлікту", - резюмував він.
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