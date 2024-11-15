Війна завершиться швидше за адміністрації Трампа. Риторика "Сідай і слухай" не працює, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що з політикою команди, яка очолить Білий дім після перемоги Дональда Трампа на виборах у США, війна "безумовно закінчиться швидше". Київ мав можливість викласти свою позицію щодо бачення миру.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.
Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали. Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо", - зазначив Зеленський.
Президент розповів, що у нього з Трампом склалася конструктивна взаємодія - в української сторони була можливість аргументовано викласти свою позицію щодо бачення миру.
"Базис, на якому ми стоїмо, він [Трамп] почув. Проти нашої позиції я нічого не чув", - сказав Зеленський.
На уточнююче запитання, чи ставив Трамп перед Україною вимогу щодо участі в переговорах із Росією, глава української держави відповів:
"Ми — незалежна країна. І ми під час цієї війни — і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами — довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює".
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І " мутрий наріт", як завжди білий і пухнастий, чесний і роботяший, ні разу не бере хабарів і не бикує а тільки його всі обманють
Тому не готувався,
тому брехав,
тому розміновували проходи,
тому здали за 3 дні 20% території,
тому крадуть мільярдами,
тому звільняли кращих генералів у розпал війни.
І не треба конкретну провину конкретного уйобка розмазувати і робити абстракцією.
Є конкретні факти. І у кожного факта є прізвище - Зеленський.
В ішака дуже коротка память, чи можливо воно вважає, що у всіх вона така? Воно тільки й те робить, що шукає можливості для капітуляції, але так, щоб у цьому була вина інших.
Ясно що не працює - бо хоч сідай, хоч стій і слухай - та мізків зрозуміти те, що кажуть західні партнери, не було і немає. Та й бажання зрозуміти - теж немає, особливо про корупцію. А сказати щось розумне у відповідь, окрім бидлячого хамства - Зеленському навіть на думку не спадає.
Але ж, навіть тут намагається знайти крайнього.
Трамп ВЖЕ продав Україну, йому твої компліменти до лампади.
Треба за цих два місяці отримати максимальну допомогу від тих хто її поки що дає. Тому шо оце зализування трампу може привести до того що і від Байдена не отримаєш того що обіцяно....
Приостановка конфликта что даст путлеру.Во первых мир начнет забывать о войне и помощи Украине.И начинать снова дружить с рашкой.Во вторых путлер сможет безнаказанно прикрываясь перемирием обстреливать всу как в минские соглашения.В третьих накопит войска ,подведет их вплотную не боясь что их уничтожат и снова нападет.
Хлопе, для тебе працює риторика "Сиди та не пи...ди!"
Это как мирить грабителя и его жертву.Типа жертва тоже виновата.Он бы и с Гитлером наверно призывал к перемирию .