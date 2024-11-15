Війна завершиться швидше за адміністрації Трампа. Риторика "Сідай і слухай" не працює, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з політикою команди, яка очолить Білий дім після перемоги Дональда Трампа на виборах у США, війна "безумовно закінчиться швидше". Київ мав можливість викласти свою позицію щодо бачення миру.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали. Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо", - зазначив Зеленський.

Президент розповів, що у нього з Трампом склалася конструктивна взаємодія - в української сторони була можливість аргументовано викласти свою позицію щодо бачення миру.

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"Базис, на якому ми стоїмо, він [Трамп] почув. Проти нашої позиції я нічого не чув", - сказав Зеленський.

На уточнююче запитання, чи ставив Трамп перед Україною вимогу щодо участі в переговорах із Росією, глава української держави відповів:

"Ми — незалежна країна. І ми під час цієї війни — і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами — довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює".

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