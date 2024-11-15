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Новини Війна
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Війна завершиться швидше за адміністрації Трампа. Риторика "Сідай і слухай" не працює, - Зеленський

Зеленський: За Трампа війна в Україні завершиться швидше

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з політикою команди, яка очолить Білий дім після перемоги Дональда Трампа на виборах у США, війна "безумовно закінчиться швидше". Київ мав можливість викласти свою позицію щодо бачення миру.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали. Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо", - зазначив Зеленський.

Президент розповів, що у нього з Трампом склалася конструктивна взаємодія - в української сторони була можливість аргументовано викласти свою позицію щодо бачення миру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп може бути корисним для України, якщо не вважатиме Київ перешкодою для миру, - Politico 

"Базис, на якому ми стоїмо, він [Трамп] почув. Проти нашої позиції я нічого не чув", - сказав Зеленський.

На уточнююче запитання, чи ставив Трамп перед Україною вимогу щодо участі в переговорах із Росією, глава української держави відповів:

"Ми — незалежна країна. І ми під час цієї війни — і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами — довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми будемо дуже наполегливо працювати з Росією та Україною. Війна повинна припинитися, - Трамп

Автор: 

Зеленський (23659) США (22455) Трамп (5444) переговори з Росією (1056)


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Топ коментарі
+25
Яке ж воно нікчемне.. добре хоча б сам не до кінця усвідомлює свою нікчемність
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15.11.2024 18:07
+24
Зелена мерзота - ліквідатор України.
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15.11.2024 18:21
+20
- довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює". Джерело:
В ішака дуже коротка память, чи можливо воно вважає, що у всіх вона така? Воно тільки й те робить, що шукає можливості для капітуляції, але так, щоб у цьому була вина інших.
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15.11.2024 18:12
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Яке ж воно нікчемне.. добре хоча б сам не до кінця усвідомлює свою нікчемність
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15.11.2024 18:07 Відповісти
Він її допустив, це саме те чим він запям'ятається!
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15.11.2024 18:11 Відповісти
Війну просрали "73 %".
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15.11.2024 18:14 Відповісти
Агаю а тих президентів не ти саджзав у крісла, а марсіани по рознарядці спустили ?
І " мутрий наріт", як завжди білий і пухнастий, чесний і роботяший, ні разу не бере хабарів і не бикує а тільки його всі обманють
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15.11.2024 18:27 Відповісти
зато на пенсії тепер на Сицілії чаляться або бджолярять в Безрадичах (окрім бегущегоміжкрапель кравчука, просравшего ядерку)
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15.11.2024 18:41 Відповісти
Зеленський дбав виключно про свої рейтинги та благоустрій/лояльність свого проросійського оточення.

Тому не готувався,
тому брехав,
тому розміновували проходи,
тому здали за 3 дні 20% території,
тому крадуть мільярдами,
тому звільняли кращих генералів у розпал війни.

І не треба конкретну провину конкретного уйобка розмазувати і робити абстракцією.

Є конкретні факти. І у кожного факта є прізвище - Зеленський.
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15.11.2024 18:50 Відповісти
А чи правильно це - під час війни звинувачувати Верховного Головнокомандувача?
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15.11.2024 19:05 Відповісти
Правильно, бо під час війни за все відповідають: Порошенко, Америка, Захід у цілому, марсиани. І ні в якому разі той, хто займає місце верховного головнокомандувача. Так що його не можна звинувачувати ні в якому разі. Бл., де ви такі набралися на нашу голову?
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15.11.2024 19:43 Відповісти
Порошенко збільшив фінансування армії втричі. З 1% ВВП до 3%
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15.11.2024 19:40 Відповісти
Не потрібно всіх президентів змішувати із зеленим лайном і робити їх однаковими. Кравчук, Кучма топили за росію це факт, вони комуняки і НАТО боялися, чк чорт ладана і своїми махінаціми про створення олігархату майже знищили економічний потенціал України. Ющенко і Порошенко тягнули Україну в цивілізованну сім'ю - до ЄС і НАТО. Найгіршими президентами були янукович і зеленський, які привели війну в Україну і які здали території України. Так, що не потрібно Зеленського ставити на одну сходинку із Порошенко, бо при Порошенко відродилася армія, створилися нові ракетні програми, відновилася економіка, отримано безвіз, асоціацію і Томос, а при Зеленському всі гроші і можливості закатані в асфальт, послаблення армії і вся демократія на паузі.
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15.11.2024 20:35 Відповісти
Судячи з того як почали змінюватися вектори після перемоги Трампа, всеж таки більше схоже що "Сідай і слухай" працює! І слава богу!
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15.11.2024 18:10 Відповісти
- довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює". Джерело:
В ішака дуже коротка память, чи можливо воно вважає, що у всіх вона така? Воно тільки й те робить, що шукає можливості для капітуляції, але так, щоб у цьому була вина інших.
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15.11.2024 18:12 Відповісти
"...риторика "Сідай і слухай" не працює..."

Ясно що не працює - бо хоч сідай, хоч стій і слухай - та мізків зрозуміти те, що кажуть західні партнери, не було і немає. Та й бажання зрозуміти - теж немає, особливо про корупцію. А сказати щось розумне у відповідь, окрім бидлячого хамства - Зеленському навіть на думку не спадає.
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15.11.2024 18:13 Відповісти
Дипломатія "Сідай і слухай" - то, фірмовий стиль криворогуля.
Але ж, навіть тут намагається знайти крайнього.
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15.11.2024 18:14 Відповісти
Аби ти чмо недолуге сіло і слухало в 2021, так і війни б цієї небуло.
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15.11.2024 18:14 Відповісти
100%
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15.11.2024 18:17 Відповісти
Аби те чмо не лізло у політику та продовжувало кривлятися на сцені, то не було б стільки горя. Може, колись би заробило, щоб розбили оту нахабну пику за насмішки над українцями, але то вже була б друга історія.
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15.11.2024 19:47 Відповісти
Швидше то швидше, але на чию користь? Про це ЗЕКО-***** навіть не замислюється - ГОЛОВНЕ ЗЛАМАТИ СИСТЕМУ!!!
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15.11.2024 18:14 Відповісти
"Ми незалежна країна..." - на цьому словосполученні сама по собі виникла саркастична посмішка. На жаль, ви її зробили залежною.
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15.11.2024 18:15 Відповісти
Зате в свій час гарно спрацювала риторика-"щебінь,бітум,асфальт, шашлики"
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15.11.2024 18:17 Відповісти
Що він несе? Війна вже була в Україні за Трампа. І що? Війна продовжується і, упс!, знову Трамп з шоу бізнесу... Всі чомусь навішують на Трампа атрибути "рішучості" і "принциповості", але Трамп це лише агресивно безпринципний тип якому пофіг все крім власної величі в ЗМІ. Зелєнского Трамп зневажає і публічно глузує з його "польової форми за тисячі кілометрів від фронту", а американська преса називає "Моніка Зєлінскі". Ну от як можна поважити президента у якого під час війни безкарно крадуть у війська всі його призначенці...
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15.11.2024 18:17 Відповісти
Не ту жопу лижеш.
Трамп ВЖЕ продав Україну, йому твої компліменти до лампади.
Треба за цих два місяці отримати максимальну допомогу від тих хто її поки що дає. Тому шо оце зализування трампу може привести до того що і від Байдена не отримаєш того що обіцяно....
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15.11.2024 18:18 Відповісти
100% !
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15.11.2024 19:34 Відповісти
Зелена мерзота - ліквідатор України.
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15.11.2024 18:21 Відповісти
А Байден який обіцяв ще сім лярдів до кінця терміну підкинути подивиться і скаже, "А я що тут, самий рижий?" і не дасть. От тоді воффка возлікує?
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15.11.2024 18:22 Відповісти
на превеликий жаль, зелена мразота не "сядеть уся" ((
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15.11.2024 18:24 Відповісти
Війна завершиться швидше... Чим?! Капітуляцією України?!
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15.11.2024 18:26 Відповісти
Що воно несе при владі ще знаходиться Байден .
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15.11.2024 18:27 Відповісти
Тобто політика " в мене є план давай я буду рік їздити його всім показувати " не працює з цією адміністрацією?
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15.11.2024 18:27 Відповісти
Ти просрав увесь свій термін та дуже пережива за відповідальність.А так більше артист разговорного жанру.
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15.11.2024 18:29 Відповісти
Ви впевнені, що просрав? Чи ви й справді вважаєте, що той ішак патріот України і йому не байдуже, що станеться з чужою і ненависною йому країною і чужим народом?
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15.11.2024 19:51 Відповісти
Хто його за язик тягне.
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15.11.2024 18:31 Відповісти
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15.11.2024 18:32 Відповісти
Путлеру не нужны огрызки.Ему нужны все земли Украины и возрождение расейской империи.
Приостановка конфликта что даст путлеру.Во первых мир начнет забывать о войне и помощи Украине.И начинать снова дружить с рашкой.Во вторых путлер сможет безнаказанно прикрываясь перемирием обстреливать всу как в минские соглашения.В третьих накопит войска ,подведет их вплотную не боясь что их уничтожат и снова нападет.
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15.11.2024 18:40 Відповісти
в вашій версії є багато але . по-перше ***** не молодіє і за рік два може здохнути , по -друге за пару років можно самим підготуватись і 24 лютого вже не проїде ( маючи адекватну владу ),а близько підведені війська краще знищувати і по -третє частина героїв сво здохне від боярки .
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15.11.2024 19:13 Відповісти
Риторика "Сідай і слухай" не працює, - Зеленський

Хлопе, для тебе працює риторика "Сиди та не пи...ди!"
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15.11.2024 18:43 Відповісти
Ни слова у Трампа о наказании путлера за агрессию и военные преступления.Только о приостановке конфлитка.Типа обе стороны виноваты и надо помирить.
Это как мирить грабителя и его жертву.Типа жертва тоже виновата.Он бы и с Гитлером наверно призывал к перемирию .
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15.11.2024 18:57 Відповісти
Прогнулся в эфире.А без тебя вообще б не началась.
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15.11.2024 19:21 Відповісти
Ну так, з тобою роблять "Стій і дивись", поки дорослі твої проблеми розрулюють
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15.11.2024 19:51 Відповісти
А ніхто іне сумнівається. Але виникає запитання за чей счьот банкет...? І що скаже народу атаман ЗЄльоний,коли трампушка вирішить піти на поступки путяну???
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15.11.2024 20:03 Відповісти
А Трамп в курсі, що криворізький скоморох призначив його відповідальним за результат війни?🥴
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15.11.2024 20:48 Відповісти
Зе зрадницьке чмо
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15.11.2024 21:38 Відповісти
Але сідай і нюхай, бери бамагу і пиши новий потужний план номер сім працює.
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15.11.2024 21:55 Відповісти
 
 