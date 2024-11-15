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Новини Війна
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Ми будемо дуже наполегливо працювати з Росією та Україною. Війна повинна припинитися, - Трамп

Суд призупинив одну із справ проти Трампа

Адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа зосередиться на війні Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив Трамп.

"Ми будемо наполегливо працювати з Росією та Україною. Ця війна повинна закінчитися. Росія та Україна мають припинити бойові дії", - заявив Трамп.

Під час заходу у Флориді він висловив співчуття з приводу втрат серед військових та мирного населення, наголосивши на важливості мирних рішень:

"Ми будемо працювати над цим питанням".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейські лідери закликали Байдена збільшити допомогу Україні, - Bloomberg

Автор: 

росія (65010) Україна (5876) Трамп Дональд (5550)


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Топ коментарі
+37
Так он просто заурядный трепач, который заехал во власть на лозунгах, которые ничего общего с действительностью не имеют. Помню как один точно такой же обещал учителям "4000 у.е. зарплаты". Результат будет аналогичным.
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15.11.2024 07:45
+36
Ми всі і так зрозумили, що ти будеш "наполегливо працівати над капітуляцією України". Можеш не ховатись за чудернацькими висловами.
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15.11.2024 07:34
+31
Вже не щьолкнув пальцями за 24 години? Вже дуже наполегливо?
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15.11.2024 07:30
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Досить вже Обами - дали нізащо, а війни тільки розгоряються!
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15.11.2024 16:18 Відповісти
самое гадкое во всем этом, что он сам не знает что делать. популисты обещают простые ответы на сложные вопросы, и как правило, принимают быстрые, но неправильные решения. наш Зеленский тому пример. этот Американский примерно такой же.
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15.11.2024 11:03 Відповісти
Трамп поставит ультиматум украинским властям, делайте как я сказал или воюйте в одиночку, он вообще-то бизнесмен а денежки в Китае, ну а если захочет повоевать всегда есть братский Израиль с вечным палестинским геморроем.
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15.11.2024 11:55 Відповісти
Помітив що Там у свою команду набирає таких же дегенератів як ЗЕ у 2019. Актори, ведучі, клоуни і т.д... Йде дорогою найвеличнішого клоуна **********..
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15.11.2024 11:17 Відповісти
Ну так призначенець Кремля, як і Зеленський.
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15.11.2024 11:28 Відповісти
Від закінчу війну за 24 години до ми будем наполегливо працювати. І це ще не кінець політичному словоблуддю Головне, щоб обрали, а там... чотири чи п'ять років попереду, можна *******, що хочеш. Політичні ******* - вони скрізь однакові. Та і лохторато-виборці які їх обирають теж скрізь однакові.
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15.11.2024 11:37 Відповісти
Взагалі, які питання у нас можуть бути до США, ЄС та інших? Ми з 1991 року все чим займались, так це активно прой...бували (як сказав один байовий грушник з 151 бойовим виходом) свій ВПК, зброю та скорочували ЗСУ. Давайте чесно, абсолютно ні у кого перед нами не має ніяких зобов'язань (Будапешськими папірцями ми можемо виключно підтертись). На третьому році повномаштабного вторгнення у нас навіть економіка не на воєних рейках. І типу винен Трамп 80% населення (не кажу суспільства), не хочуть робити нічого по факту, а чекають, що хтось за них все зробить, а їм типу достатньо раз на 5 років за пару сотень гривень чи кіло гречки за когось у бюлетні галачку поставити. Борг накопичувався 30 років. Прийшов час віддавати.
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15.11.2024 11:59 Відповісти
Ви патріот якої країни?
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15.11.2024 12:27 Відповісти
Якщо немає перед нами то і у нас ні перед ким нема. Дійде до точки і ми створимо брудну ядерну бомбу з усіх відходів котрі сюди звозили а ще з пального атомних реакторів і бозна чим ще. Підірвемо без криму, щоб нікому не дістався. Ну зщабрудниться чорне море на тисячу років. Зобовязань ж немає.

Насправді зобовязання є і вони збільшуються з кожним роком. Було підписано безпековий договір з США от буквально недавно. І Трамп як бачимо не спішить його розривати, навіть не говорить про це.
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15.11.2024 12:33 Відповісти
Класс поставив на на один рівень. В очах трампа ми обоє винні. Тухлий старий імпотент який нічого не добється можете скрінити.
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15.11.2024 12:17 Відповісти
В очах Трампа це розборка двох розумово відсталих. І де він тут не правий?
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15.11.2024 13:19 Відповісти
Насрати на очі трампа. Було голосування в ООН і засудження російської агресії більшою частиною притомного світу включно з США. Якщо хочете на шось опиратись в тому світі то от вам світовий висновок по ситуації, люди мовили. А Трамп це популіст який бреше 24\7 а його публіка глотає і просить ще. Він обіцяв зупинити війну за скількись там годин після того як його оберуть. Не сталось. Не станеться і ще купа всього що він там бубнить. Розказував про тарифи, їх не буде. Так само як і не стались тарифи які він обіцяв ще при першому терміні своєму. Просто відклали то все в довгий ящик. Політики усюди одинакові. Балакають більше ніж важать. Тому вони і політики.
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15.11.2024 13:58 Відповісти
Трамп - наш слоняра. Кто не согласен, почему еще не в окопе?
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15.11.2024 12:32 Відповісти
Так, слоняра.
У посудній крамниці.
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15.11.2024 13:09 Відповісти
Раніше, CNN теж "обіцяло"
CNN poll shows Harris up in Wisconsin and Michigan, tied with Trump in Pennsylvania

А вийшло, все навпаки

По суті, адміністрація Байден+Камала отримали PDA 2022-2024 років на 33.3млрд
З яких станом на 1 жовтня виконали на 24.5млрд, на 73%
Причини:
- "докерувались - склади пусті"
- 1.7млрд згоріло в 2022
- 8.3млрд завищення цін в 2022-2023 роках, на сумі 25.5млрд.
Фактично недопоставка в той період, щоб "запобігти ескалації"

Тепер "обіцяють" при "пустих складах", до 20 січня поставити залишок PDA 2024 у сумі 4.2млрд
Забувши про 4.8млрд результату переоцінки 2022-2023 років
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15.11.2024 12:39 Відповісти
жалко что во время 2 покушений этого прокацапского ****** не добили!но есть надежда на конгресс который своей волей может дать помощь Украине.США это не ********** рашка,там президент не может беспредельничать как ему хочется.
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15.11.2024 12:49 Відповісти
Навіть не сподівайтесь на це. Саме цей президент буде бєспрєдєльнічать, бо Конгрес у нього в кишені разом з кишеньковим чихуахуйонишем Джонсоном. Респи нині усі трампісти, тому будь-яка забаганка у хворій голові рудого буде виконана. А новий департамент, який буде створений начолі з Маском - це буде ще та контора по неконтрольованим грошовим потокам та продажу держтаємниць, до яких має доступ Маск. А Маск , як він вже довів, - це кремлівський шпигун.
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15.11.2024 14:28 Відповісти
ну что же...поживём увидим....время так сказать покажет.
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15.11.2024 14:35 Відповісти
Ой не знаю, не знаю, що й сказати. Всі ви боретесь за Україну, сидячи в теплі вдома. А що думають родини по селах, де чоловіків забрали на війну і жінки та діти тягнуть на собі всю господарку? От кому потрібний цей продажний Донбас (я маю на увзі більшість населення) окрім олігархів , які мають там свої фабрики або "смокчуть" для себе земельні ресурси звідти? От, чи хотіли б ви, щоби ваш чоловік чи син поліг там? За для чого? Краще мати малу патріотичну Україну, ніж велику повністю прогнившу кацапською пропагандою. Я думаю, що зараз якраз іде повне знищення українського народу. І українська влада це робить своїми патріотичними заликами. Трамп бачить, що Україні вистояти проти кацапї об'єднаної з Китаєм нема ніякої можливості (і не переоцінюйте можливості Заходу). Зараз на світовій арені з'явились 2 нові лідери:кацапія та Китай. Америка вже в минулому.
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15.11.2024 17:44 Відповісти
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15.11.2024 14:32 Відповісти
Маразм крокує по США.У них мабуть епідемія.
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15.11.2024 14:40 Відповісти
Потужно!!!! дуже потужно!!!
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15.11.2024 15:21 Відповісти
Друзі, скажу, що думаю про незручність Трампа для Кремля. Це лише моя думка. Чи припущення. пуйло звик до передбачуваності Заходу. Не треба й шпигунів. Все західні політики скажуть. І що особливо, це Правда і тільки Правда. Байден, що сказав напередодні "сво" ? США не вступлять у війну. А це було запрошення до війни. Сам же пуйло бреше так, що шантаж здається чистою монетою для всієї Європи. А тут прийшов Трамп. Ну, дуже непередбачуваний тип. І користується всім тим, чим користувався пуйло. Треба армію шпигунів для перевірки, коли той скаже, що у нього кілька сотень ТИСЯЧ Томагавків. Рознесуть будь-яке місто у друзки. Та ще й всю п'яту колону-діаспору треба буде залучати. А що Трамп мав на увазі "про мир через силу?" Знову думай, ночі не спи. Всіх шпигунів у літаки завантажуй. Коротко, прийшла ціла проблема з отим Трампом. Ніякої стабільності. І поваги до старигана. Від .... молодика з чубчиком.
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15.11.2024 16:49 Відповісти
українські коментатори розігрівають себе ще до того як дізналися "що ж він мав на увазі ?"

до 21 січня можете обговорювати байдена - він поки що керує

а Трамп почне робити якісь дії у лютому
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15.11.2024 17:22 Відповісти
Точно! Якщо тільки в кому не впаде. Або не потрапить до лихих парфумів у пекло, що в такому віці не дивина.
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15.11.2024 21:16 Відповісти
"Таварісчь", знову ліками годуєш унітаза?
А даремно...
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15.11.2024 22:19 Відповісти
Трамп сім місяців блокував допомогу Україні будучі ніким, а лише злочинцем, на якого було заведено 90 кримінальних справ. Можна лише уявити, що він почн робити у лютому та які це будуть дії.
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15.11.2024 22:00 Відповісти
90 кримінальних справ за рік : це що, він кожні чотири дні робив злочин ?

іріша, ти навєрноє давно ужє ку-ку
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15.11.2024 22:08 Відповісти
Півнику, я таки помилилась. Не 90, а 91 звинувачення.
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15.11.2024 23:42 Відповісти
ясно, нє обіжайся, я думав ти куку - а ти коко
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16.11.2024 00:09 Відповісти
Та я на хворих трампіздів не ображаюсь. Ви ж трампісти усі аутисти-шизофреники.
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16.11.2024 00:15 Відповісти
яка обізнаність !

втім, ці хвороби мають різні симптоми і проявляються в різному віці

аутист буде уникати погляду співбесідника, а шизофреник може і за карк схопити, і переслідувати на вулиці

так що вже вибирай, кого тобі, упиря чи вовкулаку, як співає folkulaka
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16.11.2024 00:46 Відповісти
Так, просто знаю загально відомі факти. А от ти їх не знаєш, бо недорозвинений. Аутизм - це діагноз, який ставлять до 18 років, а після - це вже шизофренія.
відьмана! Ти? Я впізнала тебе по рядкам! Та неадекватка так само розкидувала свої хворі думки і зовсім не заощаджувала простір навколо. Ти щасливе що твоя руда бєлка та кумир усього життя таки переміг здоровий глузд американців?
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16.11.2024 01:09 Відповісти
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