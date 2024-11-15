Ми будемо дуже наполегливо працювати з Росією та Україною. Війна повинна припинитися, - Трамп
Адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа зосередиться на війні Росії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив Трамп.
"Ми будемо наполегливо працювати з Росією та Україною. Ця війна повинна закінчитися. Росія та Україна мають припинити бойові дії", - заявив Трамп.
Під час заходу у Флориді він висловив співчуття з приводу втрат серед військових та мирного населення, наголосивши на важливості мирних рішень:
"Ми будемо працювати над цим питанням".
Топ коментарі
+37 Vasya Kirpych #484960
показати весь коментар15.11.2024 07:45
+36 Vladyslav Novikov
показати весь коментар15.11.2024 07:34
+31 Павел Бортновский #588017
показати весь коментар15.11.2024 07:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Насправді зобовязання є і вони збільшуються з кожним роком. Було підписано безпековий договір з США от буквально недавно. І Трамп як бачимо не спішить його розривати, навіть не говорить про це.
У посудній крамниці.
CNN poll shows Harris up in Wisconsin and Michigan, tied with Trump in Pennsylvania
А вийшло, все навпаки
По суті, адміністрація Байден+Камала отримали PDA 2022-2024 років на 33.3млрд
З яких станом на 1 жовтня виконали на 24.5млрд, на 73%
Причини:
- "докерувались - склади пусті"
- 1.7млрд згоріло в 2022
- 8.3млрд завищення цін в 2022-2023 роках, на сумі 25.5млрд.
Фактично недопоставка в той період, щоб "запобігти ескалації"
Тепер "обіцяють" при "пустих складах", до 20 січня поставити залишок PDA 2024 у сумі 4.2млрд
Забувши про 4.8млрд результату переоцінки 2022-2023 років
до 21 січня можете обговорювати байдена - він поки що керує
а Трамп почне робити якісь дії у лютому
А даремно...
іріша, ти навєрноє давно ужє ку-ку
втім, ці хвороби мають різні симптоми і проявляються в різному віці
аутист буде уникати погляду співбесідника, а шизофреник може і за карк схопити, і переслідувати на вулиці
так що вже вибирай, кого тобі, упиря чи вовкулаку, як співає folkulaka
відьмана! Ти? Я впізнала тебе по рядкам! Та неадекватка так само розкидувала свої хворі думки і зовсім не заощаджувала простір навколо. Ти щасливе що твоя руда бєлка та кумир усього життя таки переміг здоровий глузд американців?