Ми будемо дуже наполегливо працювати з Росією та Україною. Війна повинна припинитися, - Трамп

Адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа зосередиться на війні Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив Трамп.

"Ми будемо наполегливо працювати з Росією та Україною. Ця війна повинна закінчитися. Росія та Україна мають припинити бойові дії", - заявив Трамп.

Під час заходу у Флориді він висловив співчуття з приводу втрат серед військових та мирного населення, наголосивши на важливості мирних рішень:

"Ми будемо працювати над цим питанням".

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