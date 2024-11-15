Мы будем очень упорно работать с Россией и Украиной. Война должна прекратиться, - Трамп
Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа сосредоточится на войне России против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил Трамп.
"Мы будем упорно работать с Россией и Украиной. Эта война должна закончиться. Россия и Украина должны прекратить боевые действия", - заявил Трамп.
Во время мероприятия во Флориде он выразил соболезнования по поводу потерь среди военных и мирного населения, подчеркнув важность мирных решений:
"Мы будем работать над этим вопросом".
Топ комментарии
+37 Vasya Kirpych #484960
показать весь комментарий15.11.2024 07:45
+36 Vladyslav Novikov
показать весь комментарий15.11.2024 07:34
+31 Павел Бортновский #588017
показать весь комментарий15.11.2024 07:30
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Насправді зобовязання є і вони збільшуються з кожним роком. Було підписано безпековий договір з США от буквально недавно. І Трамп як бачимо не спішить його розривати, навіть не говорить про це.
У посудній крамниці.
CNN poll shows Harris up in Wisconsin and Michigan, tied with Trump in Pennsylvania
А вийшло, все навпаки
По суті, адміністрація Байден+Камала отримали PDA 2022-2024 років на 33.3млрд
З яких станом на 1 жовтня виконали на 24.5млрд, на 73%
Причини:
- "докерувались - склади пусті"
- 1.7млрд згоріло в 2022
- 8.3млрд завищення цін в 2022-2023 роках, на сумі 25.5млрд.
Фактично недопоставка в той період, щоб "запобігти ескалації"
Тепер "обіцяють" при "пустих складах", до 20 січня поставити залишок PDA 2024 у сумі 4.2млрд
Забувши про 4.8млрд результату переоцінки 2022-2023 років
до 21 січня можете обговорювати байдена - він поки що керує
а Трамп почне робити якісь дії у лютому
А даремно...
іріша, ти навєрноє давно ужє ку-ку
втім, ці хвороби мають різні симптоми і проявляються в різному віці
аутист буде уникати погляду співбесідника, а шизофреник може і за карк схопити, і переслідувати на вулиці
так що вже вибирай, кого тобі, упиря чи вовкулаку, як співає folkulaka
відьмана! Ти? Я впізнала тебе по рядкам! Та неадекватка так само розкидувала свої хворі думки і зовсім не заощаджувала простір навколо. Ти щасливе що твоя руда бєлка та кумир усього життя таки переміг здоровий глузд американців?