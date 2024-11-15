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Европейские лидеры призвали Байдена увеличить помощь Украине, - Bloomberg

До приходу Трампа: Байдена просять збільшити допомогу Україні

Лидеры государств Европейского Союза просят администрацию США существенно расширить помощь Украине до окончания президентского срока Джо Байдена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что руководители и официальные лица европейских стран призвали предоставить больше оружия и боеприпасов, чтобы максимально укрепить украинские позиции до прихода в Белый дом Дональда Трампа. Собеседники агентства уточнили, что многие из этих просьб имели неофициальный характер.

По их словам, несколько европейских лидеров также побуждают Байдена разрешить применение западного оружия для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по военным целям в глубине России, чтобы укрепить возможности защиты Украины от российских атак на критически важную инфраструктуру. Байден, однако, пока не удовлетворяет этих просьб, поскольку считает, что это лишь ограниченно повлияет на ситуацию на фронте и не оправдает риск эскалации.

Тем временем государственный секретарь США Энтони Блинкен 13 ноября совершил "спешно организованную поездку в Брюссель", чтобы заверить Европейский Союз и союзников по НАТО в активизации усилий по передаче Украине помощи перед инаугурацией Трампа. По данным Bloomberg, речь идет о деньгах, боеприпасах и оружии из 61-миллиардного пакета, принятого Конгрессом США весной. Блинкен заверил, что каждый доллар, имеющийся в распоряжении администрации Байдена для помощи Украине, будет срочно ей отправлен. В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с Блинкеном в Брюсселе выразил "осторожный оптимизм" относительно ударов западным оружием по РФ.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что администрация Байдена в последние недели своей каденции планирует передать Украине существенный объем помощи.

Читайте также: Трамп о встрече с Байденом: Говорили, в частности, о взглядах на войну в Украине

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Байден (2785) помощь (7749) Украина (44907) Трамп (5036)


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пізно пити боржомі.
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15.11.2024 06:38 Ответить
Як вже задовбала ваша ескалація
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15.11.2024 08:04 Ответить
Як об стіну горохом.
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15.11.2024 08:07 Ответить
Прокинулися! Забігали, як таргани на світлі. Почекайте, це Трамп поки ніхто - а що буде після інавгурації - прокацапьска шобла на чолі із Маском ще вилізе усім боком.
Виходить, не тільки наш мужик поки грім не гряне не перехреститься.
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15.11.2024 08:33 Ответить
Варто зауважити, що саме Байден дуже довго тягнув з допомогою. Нагадати, скільки ми чекали танків? Чи скільки чекали літаків? Так навіть коли дали техніку, то дали рівно стільки, щоб пару фото зробити, не більше. Це все - наслідок управління демократів і Байдена зокрема, які просто всцикаються від червоних ліній *****. Просто проаналізуйте, коли при демократах об Америку ноги не витирали? Саме при Байдені спочатку вступив у війну Іран - і нічого, проковтнув дідусь. Підключилась Північна Корея - теж нічого, теж проковтнув.
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15.11.2024 09:11 Ответить
Байден тягнув, а Трамп взагалі припинить допомогу. Відчуйте різницю.
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15.11.2024 10:11 Ответить
Ніколи при демократах США не поважали і не рахувались. Зараз маємо ситуацію, коли дві країни, які можна нігтем на карті закрити і їх не буде видно, клали величезний болт на діда бідона і на США, і прямо беруть участь у війні. Будьмо відвертими, якщо стала б Харіс президентом, ви думали, що вона щось змінить? При всіх часах, штати поважали лише при республіканцях президентах. Так, до Трампа є багато питань, дуже багато чого невідомого. Але об бідона вже ноги витирають всі кому не лінь, а йому судячи з усього, хочеться лише дотягнути до пенсії і пофіг на все.
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18.11.2024 13:43 Ответить
Ага, ще покажіть "формулу миру" зєлєнськаво. Тоді Трамп точно збільшить ! І навіть Таурси всі віддасть. Разом з Томагавками. А ще призначить "День Д" на Сахалін !
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15.11.2024 09:30 Ответить
 
 