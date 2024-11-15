Европейские лидеры призвали Байдена увеличить помощь Украине, - Bloomberg

Лидеры государств Европейского Союза просят администрацию США существенно расширить помощь Украине до окончания президентского срока Джо Байдена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что руководители и официальные лица европейских стран призвали предоставить больше оружия и боеприпасов, чтобы максимально укрепить украинские позиции до прихода в Белый дом Дональда Трампа. Собеседники агентства уточнили, что многие из этих просьб имели неофициальный характер.

По их словам, несколько европейских лидеров также побуждают Байдена разрешить применение западного оружия для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по военным целям в глубине России, чтобы укрепить возможности защиты Украины от российских атак на критически важную инфраструктуру. Байден, однако, пока не удовлетворяет этих просьб, поскольку считает, что это лишь ограниченно повлияет на ситуацию на фронте и не оправдает риск эскалации.

Тем временем государственный секретарь США Энтони Блинкен 13 ноября совершил "спешно организованную поездку в Брюссель", чтобы заверить Европейский Союз и союзников по НАТО в активизации усилий по передаче Украине помощи перед инаугурацией Трампа. По данным Bloomberg, речь идет о деньгах, боеприпасах и оружии из 61-миллиардного пакета, принятого Конгрессом США весной. Блинкен заверил, что каждый доллар, имеющийся в распоряжении администрации Байдена для помощи Украине, будет срочно ей отправлен. В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с Блинкеном в Брюсселе выразил "осторожный оптимизм" относительно ударов западным оружием по РФ.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что администрация Байдена в последние недели своей каденции планирует передать Украине существенный объем помощи.

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