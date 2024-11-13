Трамп о встрече с Байденом: Говорили, в частности, о взглядах на войну в Украине
Новоизбранный президент США Дональд Трамп поделился деталями встречи с действующим лидером США Джо Байденом в Белом доме.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп рассказал в интервью New York Post.
По его словам, они "оба действительно были рады видеть друг друга", когда встретились в Белом доме в среду.
"Путь был долгим. Обе стороны много работали, он также хорошо поработал для предвыборной кампании и всего остального. У нас действительно была очень хорошая встреча", - рассказал Трамп.
Трамп добавил, что он и Байден обсудили два вопроса, по которым у них в прошлом были разногласия: война России против Украины и продолжающаяся война на Ближнем Востоке.
"Я спросил его мысли, и он мне их изложил. Кроме того, мы очень много говорили о Ближнем Востоке. Я хотел знать его взгляды на то, где мы находимся и что он думает. И он мне их изложил, он был очень любезен", - сказал новоизбранный американский президент.
Республиканец также анонсировал еще одну встречу с Байденом в Белом доме до его инаугурации 20 января.
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