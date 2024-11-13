Трамп о встрече с Байденом: Говорили, в частности, о взглядах на войну в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп поделился деталями встречи с действующим лидером США Джо Байденом в Белом доме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп рассказал в интервью New York Post.

По его словам, они "оба действительно были рады видеть друг друга", когда встретились в Белом доме в среду.

"Путь был долгим. Обе стороны много работали, он также хорошо поработал для предвыборной кампании и всего остального. У нас действительно была очень хорошая встреча", - рассказал Трамп.

Также смотрите: Байден провел встречу с Трампом в Белом доме. ФОТОрепортаж

Трамп добавил, что он и Байден обсудили два вопроса, по которым у них в прошлом были разногласия: война России против Украины и продолжающаяся война на Ближнем Востоке.

"Я спросил его мысли, и он мне их изложил. Кроме того, мы очень много говорили о Ближнем Востоке. Я хотел знать его взгляды на то, где мы находимся и что он думает. И он мне их изложил, он был очень любезен", - сказал новоизбранный американский президент.

Республиканец также анонсировал еще одну встречу с Байденом в Белом доме до его инаугурации 20 января.

Также читайте: Администрация Байдена планирует внести запрос в Конгресс о выделении новой помощи Украине