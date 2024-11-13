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Трамп о встрече с Байденом: Говорили, в частности, о взглядах на войну в Украине

Трамп розповів деталі зустрічі з Байденом у Білому домі 13 листопада

Новоизбранный президент США Дональд Трамп поделился деталями встречи с действующим лидером США Джо Байденом в Белом доме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп рассказал в интервью New York Post.

По его словам, они "оба действительно были рады видеть друг друга", когда встретились в Белом доме в среду.

"Путь был долгим. Обе стороны много работали, он также хорошо поработал для предвыборной кампании и всего остального. У нас действительно была очень хорошая встреча", - рассказал Трамп.

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Трамп добавил, что он и Байден обсудили два вопроса, по которым у них в прошлом были разногласия: война России против Украины и продолжающаяся война на Ближнем Востоке.

"Я спросил его мысли, и он мне их изложил. Кроме того, мы очень много говорили о Ближнем Востоке. Я хотел знать его взгляды на то, где мы находимся и что он думает. И он мне их изложил, он был очень любезен", - сказал новоизбранный американский президент.

Республиканец также анонсировал еще одну встречу с Байденом в Белом доме до его инаугурации 20 января.

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13.11.2024 23:49 Ответить
Чудеса, Трамп скількись то років називав Байдена Ворогом Держави, Корупційним Джо, а тепер сидит тай каже що хоче почути його думку і що Байден дуже любязний. Це мабуть вселяє більше надії на те що у нас будуть з Трампом теж хороші стосунки. Хочеться вірити що юільшість заяв які лунали до виборів були просто словами щоб отримати голоси, а як доходить до діла так одразу всі любязні і серйозні.
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14.11.2024 04:58 Ответить
ага больше не о чем
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14.11.2024 06:20 Ответить
 
 