Трамп про зустріч з Байденом: Говорили, зокрема, про погляди на війну в Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп поділився деталями зустрічі з чинним лідером США Джо Байденом у Білому домі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп розповів в інтерв’ю New York Post.

За його словами, вони "обидва справді були раді бачити одне одного", коли зустрілися в Білому домі у середу.

"Шлях був довгим. Обидві сторони багато працювали, він також добре попрацював задля передвиборчої кампанії та всього іншого. У нас справді була дуже хороша зустріч", - розповів Трамп.

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Трамп додав, що він і Байден обговорили два питання, щодо яких у них у минулому були розбіжності: війна Росії проти України й триваюча війна на Близькому Сході.

"Я запитав його думки, і він мені їх виклав. Крім того, ми дуже багато говорили про Близький Схід. Я хотів знати його погляди на те, де ми перебуваємо і що він думає. І він мені їх виклав, він був дуже люб'язний", - сказав новобраний американський президент.

Республіканець також анонсував ще одну зустріч із Байденом у Білому домі до його інавгурації 20 січня.

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