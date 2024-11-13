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Трамп про зустріч з Байденом: Говорили, зокрема, про погляди на війну в Україні

Трамп розповів деталі зустрічі з Байденом у Білому домі 13 листопада

Новообраний президент США Дональд Трамп поділився деталями зустрічі з чинним лідером США Джо Байденом у Білому домі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп розповів в інтерв’ю New York Post.

За його словами, вони "обидва справді були раді бачити одне одного", коли зустрілися в Білому домі у середу.

"Шлях був довгим. Обидві сторони багато працювали, він також добре попрацював задля передвиборчої кампанії та всього іншого. У нас справді була дуже хороша зустріч", - розповів Трамп.

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Трамп додав, що він і Байден обговорили два питання, щодо яких у них у минулому були розбіжності: війна Росії проти України й триваюча війна на Близькому Сході.

"Я запитав його думки, і він мені їх виклав. Крім того, ми дуже багато говорили про Близький Схід. Я хотів знати його погляди на те, де ми перебуваємо і що він думає. І він мені їх виклав, він був дуже люб'язний", - сказав новобраний американський президент.

Республіканець також анонсував ще одну зустріч із Байденом у Білому домі до його інавгурації 20 січня.

Також читайте: Байден провів зустріч з Трампом у Білому домі. ФОТОрепортаж

Автор: 

Байден Джо (2883) США (22614) Трамп Дональд (5536)


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13.11.2024 23:49 Відповісти
Чудеса, Трамп скількись то років називав Байдена Ворогом Держави, Корупційним Джо, а тепер сидит тай каже що хоче почути його думку і що Байден дуже любязний. Це мабуть вселяє більше надії на те що у нас будуть з Трампом теж хороші стосунки. Хочеться вірити що юільшість заяв які лунали до виборів були просто словами щоб отримати голоси, а як доходить до діла так одразу всі любязні і серйозні.
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14.11.2024 04:58 Відповісти
ага больше не о чем
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14.11.2024 06:20 Відповісти
 
 